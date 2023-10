dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.10.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Südzucker erhöht erneut Ergebnisprognose - Aktien ziehen an

MANNHEIM - Gute Zuckergeschäfte im ersten Geschäftshalbjahr lassen Südzucker mit Blick auf das Jahresergebnis noch einmal optimistischer werden. Damit erhöht der Konzern bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose. Aber nicht in alle Segmente laufen rund. Die Aktie der Mannheimer sprang am Donnerstag nach Handelsstart zwar zunächst mehr als 3 Prozent an, mittlerweile stehen die im SDAX notierten Papiere noch rund 1,3 Prozent im Plus.

ROUNDUP: Stabilus will US-Industriezulieferer Destaco kaufen - Aktie verliert

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus (Stabilus SE) will mit der Übernahme des US-Konzerns Destaco sein Industriegeschäft stärken. Der Deal soll den Umsatz "erheblich" steigern und das Unternehmen profitabler machen. Für den Industrieautomation-Spezialisten will der MDAX-Konzern 680 Millionen US-Dollar (640 Mio Euro) bar auf den Tisch legen, wie er am Donnerstag mitteilte. Die Koblenzer wollen nur etwa ein Viertel aus eigener Tasche zahlen, der Löwenanteil soll mit Fremdkapital beglichen werden. Der Zukauf soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden, sofern die zuständigen Behörden grünes Licht geben. An der Börse wurde die Nachricht verhalten aufgenommen. Die Stabilus-Aktie verlor kurz nach Handelsbeginn um rund 1,6 Prozent. Stabilus ist an der Börse derzeit rund 1,3 Milliarden Euro wert.

ROUNDUP: US-Steuerbehörde fordert rund 29 Milliarden Dollar von Microsoft

REDMOND - Die US-Steuerbehörde fordert von Microsoft eine gewaltige Steuernachzahlung in Höhe von rund 29 Milliarden Dollar. Der Software-Riese will sich dagegen wehren. Die Nachforderung ist der Höhepunkt einer seit rund einem Jahrzehnt andauernden Untersuchung der amerikanischen Steuerprüfer.

ROUNDUP: Kontron will US-Softwarespezialisten Bsquare übernehmen

SEATTLE/LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den US-Softwarespezialisten BSquare kaufen. Für jede ausstehende Stammaktie will Kontron dabei 1,90 US-Dollar (1,79 Euro) bieten, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Dies entspreche einem Eigenkapitalwert von Bsquare von rund 38 Millionen Dollar. Für die im SDAX notierte Aktie der Österreicher ging es bis zur Mittagszeit um rund zwei Prozent aufwärts. Die Bsquare-Aktie hatte im nachbörslichen US-Handel um fast die Hälfte auf 1,81 Dollar zugelegt.

Siemens Energy verkauft Trench-Geschäft an Finanzinvestor Triton

FRANKFURT - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy (Siemens Energy) verkauft seine Sparte mit Hochspannungskomponenten an den Finanzinvestor Triton. Über den Kaufpreis und Einzelheiten der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag in Frankfurt mit und bestätigte damit vorherige Medienberichte. Der Verkauf erfolge vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden und solle in der ersten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen werden.

Nachfrage nach Windkraftanlagen von Nordex steigt

HAMBURG - Die Nachfrage nach Windkraftanlagen des Herstellers Nordex ist im dritten Quartal gestiegen. Insgesamt erhielt der Konzern Aufträge für 365 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 2,2 Gigawatt, wie Nordex am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Auftragseingang auf 277 Anlagen mit einer Leistung von 1,4 Gigawatt. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag infolge des Regionalmixes bei 0,79 Millionen Euro je Megawatt Leistung. Im Vorjahr waren es 0,9 Millionen Euro.

Delta Air Lines kappt Gewinnziel - Teures Kerosin belastet

ATLANTA - Die US-Fluggesellschaft Delta (Delta Air Lines) dampft ihre Gewinnerwartungen für 2023 trotz eines Rekordgeschäfts im Sommer etwas ein. Wegen höherer Kosten für Kerosin und Wartung dürfte der Gewinn je Aktie lediglich 6 bis 6,25 US-Dollar erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mit. Bisher hatte Delta-Chef Ed Bastian eine Spanne von 6 bis 7 Dollar in Aussicht gestellt.

ROUNDUP: Easyjet gibt Großbestellung bei Airbus auf - Sommermonate enttäuschen

LUTON - Der britische Billigflieger easyJet will nach einem mäßigen Sommergeschäft beim weltgrößten Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) eine Vielzahl neuer Flugzeuge kaufen. Zusätzlich zu einer neuen Bestellung von 157 Maschinen sicherte sich der Ryanair-Konkurrent 100 Optionen zum Kauf weiterer Flieger, wie er am Donnerstag in Luton nahe London mitteilte. "Das wird Easyjet ermöglichen, seine Flotte zu modernisieren und auch nach 2028 weiter zu wachsen", sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren laut Mitteilung. Die Neuigkeiten konnten allerdings nicht über die gedämpften Sommermonate hinwegtäuschen, die für Fluggesellschaften die wichtigste Saison sind: Für die Easyjet-Aktie ging es am Vormittag um fast fünf Prozent abwärts.

US-Drogeriekette Walgreens setzt nach Jahresverlust den Rotstift an

DEERFIELD - Das Management der US-Drogeriekette Walgreens Boots Alliance greift nach tiefroten Zahlen und dem Abgang der Chefin mit einem weiteren Sparprogramm durch. Die jährlichen Kosten sollen um mindestens eine Milliarde US-Dollar (942 Mio Euro) sinken, wie Übergangschefin Ginger Graham bei der Vorlage der Jahresbilanz am Donnerstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) ankündigte. Zudem will Walgreens die Investitionen um etwa 600 Millionen Dollar kürzen. Der künftige Konzernchef Tim Wentworth fängt am 23. Oktober an.

ROUNDUP: Kreuzfahrtreedereien laufen nach Terror keine israelischen Häfen an

HAMBURG - Kreuzfahrtreedereien verzichten nach dem Angriff der Hamas auf Israel aus Sicherheitsgründen auf den Anlauf israelischer Häfen. Wie die Reederei MSC Cruises am Donnerstag mitteilte, wurden daher die Reiserouten der "MSC Sinfonia" und der "MSC Musica" im östlichen Mittelmeer überarbeitet. Auf den acht folgenden Reisen der "MSC Sinfonia" bis Anfang 2024 werde Haifa durch Istanbul ersetzt, was auch bedeute, dass Rhodos durch Piräus und Limassol durch Izmir ersetzt werden müssten. Auf den folgenden drei Reisen der "MSC Musica" ab Piräus in Griechenland werde Haifa am 18. und 25. Oktober durch Rhodos und am 1. November durch Marmaris in der Türkei ersetzt.

^

Weitere Meldungen

-Politico startet 2024 in Deutschland - Gordon Repinski leitet Team

-FDP-Politiker: Katar-Deal wegen Hamas-Unterstützung auf Eis legen

-Ericsson schreibt Kaufpreis für Vonage zur Hälfte ab - Umsatz sackt ab

-Flughafen Zürich im September praktisch auf Vorkrisenniveau

-Tesla: Löhne der Beschäftigten werden regelmäßig angepasst

-Popstar Taylor Swift feiert Filmpremiere in Los Angeles

-Kanzler und Länderchefs sollen Streit über Deutschlandticket lösen

-EU-Ausschuss tagt zur Frage: Weitere zehn Jahre Glyphosat?

-Google zahlt vorläufig 3,2 Millionen Euro im Jahr für Presseinhalte

-US-Autogewerkschaft bestreikt größtes Ford-Werk

-Verband: Immobilieneigentümer scheuen Investitionen in Wohnungen

-Umwelthilfe scheitert mit Klage gegen BMW vor OLG München

-Aufwärtstrend bei Ausbau von Windrädern an Land

-BGH prüft Urheberrechtsstreit um Kabelfernsehen in Seniorenheimen

-ROUNDUP: Cum-Ex-Schlüsselfigur Berger scheitert vor Bundesgerichtshof

-Erster Sonderflieger für Deutsche in Israel gelandet

-ROUNDUP: Gefälschtes Diabetesmittel aufgetaucht - Bundesbehörde eingeschaltet

-Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ex-Barclays-Chef Staley

-Sat.1 verlängert ab Montag seine Nachrichten

-NRW-Justizminister kippt umstrittene Pläne für Cum-Ex-Abteilung

-ROUNDUP/Verband: Erste Reisesaison seit Corona mit Umsatzplus

-Givaudan nähert sich Wachstumszielen - Nach neun Monaten weniger Umsatz°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/men