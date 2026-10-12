dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.10.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: VW verkauft weniger Autos - China-Einbruch geht weiter

WOLFSBURG - Europas größter Autobauer VW (Volkswagen (VW) vz) verliert bei den Verkäufen weiter an Boden. Weltweit lieferte der Konzern von Juli bis September 1,89 Millionen Fahrzeuge aller Marken aus. Das waren 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mitteilte. Im zweiten Quartal hatte der Rückgang bei 8,6 Prozent gelegen, zu Jahresbeginn bei 4,0 Prozent.

VW-Lkw-Holding Traton steigert Verkäufe dank anziehendem US-Markt

MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugholding (Volkswagen (VW) vz) TRATON hat ihren Absatz im dritten Quartal spürbar gesteigert. Die Verkäufe stiegen um 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge, wie der MDax-Konzern (MDAX) am Montag in München mitteilte. Grund war vor allem ein besseres Abschneiden im US-Markt, der vor einem Jahr wegen der Zollkapriolen von Präsident Donald Trump deutlich eingebrochen war. Die US-Marke International Motors steigerte ihren Absatz um nahezu die Hälfte auf 19.900 Fahrzeuge. Die margenträchtige Marke Scania verkaufte drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor und damit 22.100 Fahrzeuge. Beim größten Hersteller MAN hingegen gingen die Verkäufe um ein Prozent auf 24.500 Fahrzeuge zurück.

Verkäufe von VW-Tochter Audi brechen um fast ein Fünftel ein

INGOLSTADT - Die VW-Tochter (Volkswagen (VW) vz) Audi hat im abgelaufenen dritten Quartal fast ein Fünftel weniger Autos an ihre Kunden ausgeliefert. Insgesamt waren es 314.905 Fahrzeuge der Kernmarke, wie die Ingolstädter am Montag mitteilten. Das bedeutet ein Minus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit beschleunigt sich der Abwärtstrend. Im zweiten Quartal hatte der Rückgang noch bei rund 8 Prozent gelegen.

ROUNDUP: Nordex verzeichnet im Quartal deutlich mehr Aufträge - Aktie legt zu

HAMBURG - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher genommen als ein Jahr zuvor. Ohne das Servicegeschäft gingen Aufträge für gut 2,8 Gigawatt Leistung ein, das waren fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch von 0,93 Millionen Euro je Megawatt Leistung im Vorjahr auf 0,90 Millionen Euro zurück. An der Börse kam der Zuwachs beim Neugeschäft gut an.

Gericht: Einige Eon-Fernwärme-Preisklauseln unwirksam

HAMM - Fernwärme-Kunden beim Energieunternehmen Eon (EON SE) können nach einem Gerichtsurteil weiter auf Rückerstattungen hoffen - allerdings zunächst nur in einigen Versorgungsgebieten. Das Oberlandesgericht Hamm erklärte Preiserhöhungsklausen bei dem Fernwärmeanbieter Eon Energy Solutions in Hamburg, dem nordrhein-westfälischen Erkrath sowie im hessischen Schwalbach für unwirksam, wie das Gericht nach Urteilsverkündung mitteilte.

Malaysischer Staatsfonds 1MDB: Mögliche Einigung mit Deutscher Bank

PUTRAJAYA - Rund ein Jahrzehnt nach dem milliardenschweren Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB könnte es zu einer Einigung mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank) kommen. Das oberste Gericht des Landes sei über den Vergleichsvorschlag informiert worden, sagte der Anwalt von 1MDB Lim Chee Wee am Montag bei einer anderen Anhörung vor dem Gericht in Putrajaya. Bei diesem Teil des Streits geht es um eine Forderung über 1,1 Milliarden US-Dollar (knapp 1 Mrd Euro) gegen die Deutsche Bank.

ROUNDUP 3/Plus 20 Prozent: Porto kann so stark steigen wie noch nie

BONN - Der Briefversand wird sich in Deutschland aller Voraussicht nach so stark verteuern wie noch nie. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte in Bonn ihren Plan, dem zufolge das Briefporto zum Januar 2027 um 20,35 Prozent steigen kann. Es geht um den "Preis-Erhöhungsspielraum" - um diesen Wert soll die Deutsche Post als Tochter der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) die für die Jahre 2027 und 2028 prognostizierte Gesamtmenge aller Briefe und Postkarten verteuern dürfen.

Schaeffler kommt bei Personalabbau zügig voran - Mehr eingespart als gedacht

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kommt mit seinen Sparplänen schneller voran als geplant. Von brutto 4.700 abzubauenden Stellen seien bis Ende September bereits 3.715 erreicht worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit werde das Ziel schon Ende 2028 und damit ein Jahr früher erreicht als gedacht. Entsprechend dürfte die geplante Kostensenkung von 290 Millionen Euro im Jahr 2029 um mehr als 20 Prozent übertroffen werden. Zugleich fielen die Einmalaufwendungen geringer aus.

Empfängerüberprüfung beim Banking: Mehr Last als Schutz?

BERLIN/FRANKFURT - Kunden von Online-Banken kennen die Warnhinweise, wenn bei einer Überweisung der eingegebene Empfängername nicht exakt mit dem beim Konto hinterlegten Namen übereinstimmt. Doch nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sind die seit Oktober 2025 vorgeschriebenen Warnungen nicht zielsicher genug, weil lediglich die exakte Zeichenfolge abgeglichen werde. Das führe zu einer großen Menge von Fehlalarmen, wenn beispielsweise ein zweiter Vorname fehlt oder ein Bindestrich falsch gesetzt ist.

Preise für Auto-Ersatzteile steigen schneller als Inflation

BERLIN - Ersatzteile für Autos sind nach einer Erhebung der Versicherungswirtschaft erneut deutlich teurer geworden. Zwischen August 2025 und 2026 stiegen die Preise um mehr als 4 Prozent, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Seit 2016 hätten sich Ersatzteile im Schnitt um mehr als 80 Prozent verteuert, die Preise einzelner Teile wie hintere Seitenwände, Vordertüren oder Kofferraumklappen hätten sich nahezu verdoppelt.

'WSJ': Amazon will KI-Startup Decart kaufen

SEATTLE/SAN FRANCISCO - Amazon führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Übernahme des KI-Startups Decart. Dabei stehe ein Dealwert von rund sieben Milliarden US-Dollar (6,25 Milliarden Euro) im Raum, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Vereinbarung könne bald folgen, sofern die Verhandlungen nicht scheiterten oder ein anderer Interessent auftauche. Decart entwickelt Software, die das Training von KI-Modellen günstiger machen soll, indem sie Chips effizienter auslastet.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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