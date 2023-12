dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.12.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Carl Zeiss Meditec erwartet stabiles Ergebnis - China belastet

JENA - Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec geht nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr von einer Stabilisierung der Ergebnisse aus. Jedoch wird der anhaltende Lagerabbau in China die Entwicklung insbesondere im ersten Halbjahr beeinträchtigen. Mittelfristig zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich und will die Rendite wieder steigern.

ROUNDUP: Hannover Rück will Gewinn 2024 kräftig steigern - Aktie auf Rekordhoch

HANNOVER/BERLIN - Die Hannover Rück rechnet dank hoher Preise für Rückversicherungsschutz für die kommenden Jahre mit weiter steigenden Gewinnen. 2024 soll der Überschuss mindestens 2,1 Milliarden Euro erreichen - fast ein Viertel mehr, als sich Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz für 2023 als Minimum vorgenommen hat. In den Jahren bis 2026 soll es dann weiter aufwärtsgehen, wie der weltweit drittgrößte Rückversicherer am Dienstag bei seinem Investorentag in Berlin mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an: Der Kurs der Hannover-Rück-Aktie stieg auf ein Rekordhoch.

ROUNDUP: SAP-Rivale Oracle mit enttäuschend wenig Wachstum - Aktie sackt ab

AUSTIN - Der US-Softwareriese Oracle hat im abgelaufenen zweiten Quartal weniger Geschäft gemacht als erwartet. Der Umsatz insgesamt kletterte im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar (12 Mrd Euro), wie der SAP (SAP SE)-Erzrivale am Montag in Austin (Texas) mitteilte. In den drei Monaten bis Ende November hatten sich Analysten im Schnitt 13,1 Milliarden Dollar Erlös ausgerechnet. Im wichtigen Cloudgeschäft mit Software und Rechendiensten über das Netz verlangsamte sich das Wachstumstempo zum zweiten Mal in Folge. Für die Aktien zeichneten sich am Dientag deutliche Kursverluste ab.

Aurubis investiert weitere 330 Millionen Euro in Standort Hamburg

HAMBURG - Europas größter Kupferhersteller Aurubis investiert weitere 330 Millionen Euro in seinen Standort Hamburg. Dazu gehört der Bau einer neuen Anlage zur Verarbeitung von Edelmetallen mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro, wie die Aurubis AG am Dienstag mitteilte. In seiner jüngsten Sitzung habe der Aufsichtsrat zudem eine 30 Millionen Euro umfassende Investition in eine Anlage zur Reduzierung diffuser Emissionen in der Kupferproduktion genehmigt.

Nokia senkt mittelfristige Margenziele

ESPOO - Der Telekomausrüster Nokia hat nach dem Verlust eines Schlüsselauftrags in den USA seine Mittelfristziele gesenkt. Das Geschäft mit 5G-Netzen dürfte zudem in den kommenden zwei Jahren vor Schwierigkeiten stehen, teilte das Unternehmen am Dienstag im finnischen Espoo mit. So erwartet Nokia eine vergleichbare operative Marge bis 2026 bei "mindestens 13 Prozent", das ist ein Prozentpunkt weniger als zuvor in Aussicht gestellt. Das bisherige Ziel von mindestens 14 Prozent hält der Konzern weiter für erreichbar - auf längere Sicht. Am Dienstag verlor das Papier am Vormittag zwischenzeitlich mehr als zwei Prozent.

Flugzeugfinanzierer Avolon bestellt 100 weitere Airbus A321neo

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE (ex EADS)) hat einen weiteren Großauftrag für seine vielgefragten Mittelstreckenjets erhalten. Der Flugzeugfinanzierer Avolon habe eine Festbestellung über 100 weitere Airbus A321neo unterzeichnet, teilte der Dax-Konzern (DAX 40) am Dienstag in Toulouse mit. Damit hat das Leasingunternehmen den Angaben zufolge insgesamt 190 Maschinen des Typs geordert. Die A321neo ist die Langversion der Modellfamilie A320neo und wurde mit mehr als 5600 bestellten Exemplaren inzwischen häufiger geordert als die Standardversion.

Dreistelliger Millionenerlös: Renault stößt Nissan-Aktien ab

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der Autobauer Renault trennt sich von einem Teil seiner Anteile an Nissan (Nissan Motor). Aktien im Wert von bis zu 765 Millionen Euro sollen an den japanischen Autokonzern veräußert werden, teilte das französische Unternehmen am Dienstag in Boulogne-Billancourt mit. Umgesetzt werden soll der Schritt an diesem Mittwoch. Insgesamt will Renault bis zu 211 Millionen Anteilsscheine verkaufen, was laut Mitteilung rund 5 Prozent des Grundkapitals von Nissan entspricht. Die Aktien gehören zu einem Paket, das Renault vor gut einem Monat in eine französische Treuhandgesellschaft verschoben hatte.

ROUNDUP: MSC und Hamburg verfügen über 92,3 Prozent des Hafenlogistikers HHLA

HAMBURG - Die Großreederei MSC und die Stadt Hamburg verfügen über 92,3 Prozent des Hamburger Hafenlogistikers HHLA. Das gab MSC am Dienstag nach dem endgültigen Ablauf des Übernahmeangebots an die HHLA-Aktionäre in einer Pflichtmitteilung bekannt.

^

Weitere Meldungen

-Voith steigert Umsatz und Gewinn

-Flatexdegiro will erstmals Dividende zahlen - auf Mindestniveau

-Autozulieferer ZF will Werk zumachen - Betriebsrat ist empört

-ROUNDUP/Endspiel in angespannter Stimmung: BVB hofft auf Gruppensieg

-Top-Manager bei Signa wegen Verdachts fristlos entlassen

-Flugsicherung: Engpässe im deutschen Luftraum mit Technik beseitigen

-ROUNDUP: Nach ergebnisloser Stahl-Tarifrunde ganztägige Warnstreiks

-Risse bei Atommüllfässern in abgeschaltetem AKW Emsland entdeckt

-Investor übernimmt insolventen Räderhersteller BBS

-Puma beendet Vertrag mit israelischer Fußball-Nationalmannschaft 2024°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis