dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.04.2026 - 15.15 Uhr

JPMorgan verdient mehr als gedacht - Düstere Aussichten belasten

NEW YORK - Ein brummendes Handelsgeschäft hat der US-Bank JPMorgan Chase (JPMorgan ChaseCo) im ersten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Weil die Erträge noch stärker stiegen als erwartet, sprang der Überschuss im Jahresvergleich um 13 Prozent auf rund 16,5 Milliarden US-Dollar (14,1 Mrd Euro) nach oben, wie das größte Geldinstitut der USA am Dienstag in New York mitteilte. Bankchef Jamie Dimon warnte jedoch vor den Folgen von Kriegen und der konfliktreichen Weltlage.

ROUNDUP: Deutsche Autobauer starten mit Verkaufsminus ins Jahr

MÜNCHEN/STUTTGART/WOLFSBURG - Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), Audi und jetzt auch BMW: Die deutschen Autokonzerne sind mit schwachen Verkaufszahlen ins neue Jahr gestartet, die Auslieferungen gingen bei allen zurück. Nach den anderen Herstellern meldete nun auch BMW ein Minus im ersten Quartal.

Krebsmedikamente treiben Johnson & Johnson - Erstes Quartal überraschend stark

NEW BRUNSWICK - Der US-Konzern Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) hat auch zum Jahresstart die Umsatzeinbußen mit seinem Psoriasis-Medikament Stelara überraschend gut weggesteckt. Treiber waren im ersten Quartal vor allem starke Zuwächse bei neuen Krebsmedikamenten, wie der Konzern am Dienstag in New Brunswick mitteilte. Konzernchef Joaquin Duato sprach von einem starken Auftakt und hob seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht an. Die Aktie kletterte im vorbörslichen Handel.

Citigroup steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktie steigt

NEW YORK - Die US-Großbank Citigroup hat zum Jahresstart noch stärker zugelegt als erwartet. Im ersten Quartal wuchsen die Erträge im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 24,6 Milliarden US-Dollar (21 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Der Gewinn sprang sogar um 42 Prozent auf fast 5,8 Milliarden Dollar nach oben. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten deutlich. Die Citigroup-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel anderthalb Prozent an Wert.

Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple

SEATTLE/COVINGTON - Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon treibt den Aufbau eines eigenen Satellitengeschäfts voran und übernimmt dazu den Satellitenbetreiber Globalstar. Wie Amazon am Dienstag mitteilte, sollen die bisherigen Globalstar-Aktionäre entweder 90 US-Dollar pro Aktie erhalten oder Amazon-Anteile im entsprechenden Gegenwert. Falls Globalstar bestimmte technische Meilensteine nicht erreicht, könnte der Preis aber noch sinken. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Deal spekuliert.

ROUNDUP 2: Nemetschek übernimmt HCSS von Thoma Bravo - Aktie unter Druck

MÜNCHEN - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) übernimmt das US-Unternehmen Heavy Construction Systems Specialists (HCSS). Dazu sei eine verbindliche Vereinbarung mit dem US-Finanzinvestor Thoma Bravo getroffen worden, teilte das MDAX-Unternehmen am späten Montagabend mit. Angaben zur Bewertung oder zum Kaufpreis machten die Unternehmen nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Kauf berichtet. Die zuletzt arg gebeutelte Nemetschek-Aktie verlor auch am Dienstag weiter.

ROUNDUP: Givaudan überrascht trotz Umsatzrückgang positiv - Aktie legt zu

VERNIER - Der Aromen- und Duftstoff-Hersteller Givaudan hat im ersten Quartal wegen ungünstiger Währungskurse einen Umsatzrückgang verbucht. Organisch legte der Erlös zwar leicht zu, doch dies verdankte der Konzern allein seinem Duftstoffsegment. Das Geschäft mit Aromen ging leicht zurück, wie Givaudan am Dienstag in Vernier mitteilte. An der Börse wurden die Neuigkeiten indes positiv aufgenommen - denn das Geschäft des Konzerns lief trotz der Rückgänge besser als gedacht.

ROUNDUP: Spielwarenhersteller Tonies will profitabel wachsen - Aktie steigt

LUXEMBURG - Der erfolgreiche Verkaufsstart der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller tonies für das laufende Jahr und darüber hinaus zuversichtlich. "Unser Fokus liegt darauf, Tonies profitabel und nachhaltig wachsen zu lassen", sagte Finanzchef Hansjörg Müller zur Vorlage des Geschäftsberichts für 2025 laut Mitteilung. Tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht.

Auch BMW verkauft weniger Autos im ersten Quartal

MÜNCHEN - Schwache Verkäufe in China und bei Elektroautos haben BMW im ersten Quartal gebremst. Die Münchner meldeten am Dienstag einen Absatz von 565.748 Autos, das waren 3,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitpunkt. Bei der Kernmarke BMW fiel der Rückgang mit 4,6 Prozent auf 496.050 Pkw sogar noch etwas stärker aus. Die Tochter Mini konnte dagegen um 5,9 Prozent auf 68.427 Autos zulegen. Rolls-Royce kam auf 1.271 Autos und damit 8 Prozent weniger als vor einem Jahr.

ROUNDUP: Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück

PARIS - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten. Vor allem die wichtigste Sparte mit Mode und Lederwaren schwächelte, denn die militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten dämpften die Nachfrage nach Marken wie Louis Vuitton und Dior spürbar. An der Börse sackte die Aktie auf die Nachrichten hin weiter ab.

ROUNDUP: Nordex verzeichnet weniger Neugeschäft zum Jahresauftakt - Aktie fällt

HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex hat im ersten Quartal weniger Aufträge erhalten als ein Jahr zuvor. Das Neugeschäft ohne Service sank von knapp 2,2 auf knapp 1,9 Gigawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dagegen stieg der durchschnittliche Verkaufspreis leicht auf 0,91 Millionen Euro pro Megawatt Leistung. Ein Jahr zuvor waren es noch 0,87 Millionen gewesen.

Rheinmetall gründet Joint Venture für Marschflugkörper

DÜSSELDORF/BERLIN - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will gemeinsam mit dem niederländischen Partner Destinus die Herstellung von Marschflugkörpern und Raketensystemen hochfahren. Dazu sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens ("Joint Venture") vereinbart worden, das auch die Ukraine beliefern soll, teilte das Unternehmen mit.

Kreise: Amazon vor Übernahme von Satellitenbetreiber Globalstar

SEATTLE/COVINGTON - Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon steht Insidern zufolge vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar. Dadurch würde das Unternehmen mit dem Aufbau seines eigenen Satellitengeschäfts vorankommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Mit dem Satellitengeschäft könnte Amazon dem Starlink-Dienst von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk Konkurrenz machen. An der Börse ist Globalstar derzeit mehr als neun Milliarden US-Dollar wert.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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