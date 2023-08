dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.08.2023 - 15.15 Uhr

Kreise: Ölkonzern Adnoc erwägt noch höhere Offerte für Covestro

LEVERKUSEN - Im Übernahmepoker um den Kunststoffkonzern Covestro will der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) laut Insidern möglicherweise noch tiefer in die Tasche greifen. Das arabische Unternehmen habe dem Dax-Konzern (DAX 40) aus Leverkusen mündlich eine Erhöhung der Offerte auf 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Dies entspricht einem Gesamtpreis von rund 11,6 Milliarden Euro. Zuvor habe Adnoc das informelle Gebot bereits von 55 auf 57 Euro je Aktie aufgestockt. Die Covestro-Aktie legte nach den Neuigkeiten zeitweise auf bis zu 50,64 Euro zu und lag zuletzt noch mit 4,7 Prozent im Plus bei 48,65 Euro.

ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro mit operativem Gewinneinbruch - Aktie fällt

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) hat im zweiten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, wegen unverhältnismäßig hoher Personalkosten bei schwacher Auslastung aber deutlich weniger verdient. Bereits am vergangenen Freitag hatte das Management nach Börsenschluss zudem seine Ziele für 2023 erneut gesenkt. Anleger reagierten am Montag - dem ersten Handelstag seit Bekanntwerden der Nachrichten - enttäuscht: Die Nagarro-Aktie verlor kurz nach Handelsbeginn um fast neun Prozent und notierte damit auf dem Stand von Januar 2021.

ROUNDUP 2: Bilfinger steigert Gewinn erneut deutlich - Jahresziele bestätigt

MANNHEIM - Eine hohe Nachfrage hat dem Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) auch im zweiten Quartal einen Schub gegeben. "Die Nachfrage nach unseren Lösungen in unseren Kernindustrien ist auf hohem Niveau stabil, in einigen Bereichen nimmt sie weiter zu", sagte Vorstandsvorsitzender Thomas Schulz am Montag laut Mitteilung. Insbesondere profitiere das Unternehmen von den wachsenden Märkten im Bereich der Energiewende. Gleichzeitig setze Bilfinger seine Strategie und vor allem sein Effizienzprogramm um. Mit der Umstrukturierung in den USA liege das Unternehmen im Zeitplan. Die Aktie legte bis auf 33,78 Euro zu.

ROUNDUP: TAG Immobilien macht im ersten Halbjahr Verlust - Jahresziele bleiben

HAMBURG - TAG Immobilien machen wie auch der gesamten Branche die deutlich gestiegenen Zinsen zu schaffen. Deshalb will der Konzern mit dem Verkauf von Immobilien die Schulden senken. Aufgrund des derzeit schwierigen Umfelds für Immobilienverkäufe wertete das Unternehmen sein Portfolio ab. Unter dem Strich fiel ein Verlust im dreistelligen Millionenbereich an. Während der Immobilienkonzern dank einer starken Nachfrage nach Wohnraum in den ersten sechs Monaten mehr mit Mieten einnehmen konnte, drückten die Finanzierungskosten auf den operativen Gewinn. Die Jahresziele für das laufende Jahr bestätigte der MDax-Konzern (MDAX). Die Aktie verlor im morgendlichen Handel rund 2,5 Prozent an Wert.

ROUNDUP: Lkw-Zulieferer Jost von Währungskursen belastet - Aktie verliert

NEU-ISENBURG - Der Lkw-Zulieferer JOST Werke ist bei seinem Wachstum im abgelaufenen Quartal spürbar vom stärkeren Euro gebremst worden. Wechselkurseffekte zehrten über die Hälfte des Umsatzanstiegs auf, wie das Unternehmen am Montag in Neu-Isenburg mitteilte. Bei der Profitabilität kam das Unternehmen dagegen schwungvoller voran. Konzernchef Joachim Dürr bestätigte die Jahresprognosen. Die Aktie gab nach.

ROUNDUP: Talanx wird nach ersten Halbjahr optimistischer - Aktie legt zu

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx legt nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr die Latte für 2023 etwas höher. Der Konzerngewinn dürfte im laufenden Jahr die angepeilten 1,4 Milliarden Euro übertreffen, teilte der Versicherer mit der Hauptmarke HDI am Montag in Hannover mit. Dass der Vorstand seine Prognose nicht deutlicher anhebt, begründete Finanzchef Jan Wicke mit der anstehenden Hurrikan-Saison in den USA und der Karibik. Zudem dürften die jüngsten Waldbrände und Überschwemmungen, der ausgebrannte Autofrachter sowie Abschreibungen auf Immobilien und andere Finanzanlagen den Konzern im zweiten Halbjahr einige Millionen Euro kosten.

ROUNDUP: US Steel prüft Optionen - Gebot von Cleveland-Cliffs vorerst abgelehnt

PITTSBURGH - Der Stahlkonzern US Steel (United States Steel) will sich nach mehreren Übernahmeangeboten Gedanken über seine strategische Zukunft machen. Einer der Bieter ist der Konkurrent Cleveland-Cliffs. Bei einer Verschmelzung beider Unternehmen wäre einer der weltgrößten Stahlhersteller der Welt entstanden - doch US Steel wies die Offerte zunächst ab. Stattdessen will das Management nun alle strategische Optionen prüfen. Dabei betonte die Konzernführung auch, dass Cleveland-Cliffs eingeladen sei, bei dem Prozess mitzuwirken. Die Aktie von US Steel legte vorbörslich um 23 Prozent zu, während die Papiere des Kontrahenten um fast sechs Prozent verloren.

ROUNDUP: Xing-Mutter New Work verdient deutlich weniger

HAMBURG - Eine schwächere Nachfrage nach seinen Produkten und der Umbau des Karrierenetzwerkes Xing haben den Recruiting-Spezialisten New Work (New Work SE (ex XING)) im abgeschlossenen Quartal belastet. "Wir sehen, dass viele Unternehmen dabei sind, sich umzustrukturieren, Kosten zu senken und in der Folge auch weniger stark rekrutieren", sagte Konzernchefin Petra von Strombeck der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag. "Alle Indizes zeigen, dass der Recruiting-Markt auf der Bremse steht. Vor diesem Hintergrund sind wir mit unseren Zahlen relativ zufrieden", sagte die Managerin und verwies auf das Wachstum im stärksten Segment rund um Recruiting-Produkte. Am Aktienmarkt kam der Halbjahresbericht verhalten an. Die New-Work-Papiere legten um ein halbes Prozent zu.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Hohe Personalkosten belasten Adesso weiter - Aktie an SDax-Spitze

-ROUNDUP: Agnelli-Holding Exor steigt bei Philips ein

-Daimler-Truck-Chef übernimmt Finanzressort kommissarisch

-Adesso rutscht wegen hoher Personalkosten tiefer in die roten Zahlen

-Lottoanbieter Zeal bekommt neuen Finanzchef

-Suse ernennt neuen Finanzchef

-Krypto-Unternehmer Bankman-Fried aus Hausarrest in Haft verlegt

-Rheinmetall liefert Aufklärungsdrohnen an die Ukraine

-Credit-Suisse-Kleinanleger wollen am Montag gegen UBS-Übernahme klagen

-Miteigentümer Lürßen regt Fusion der Marinewerften an

-ROUNDUP: Dax-Vorstände verdienen weniger - '10 Millionen als Deckel etabliert'

-Eurowings-Chef: Konsumflaute kommt bei uns nicht an

-Bausparte verhagelt Familienkonzern Schörghuber die Bilanz

-ROUNDUP/Warnung vor Gesundheitsrisiken: Deutsche sitzen immer länger°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha