dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.10.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Schwache Staplernachfrage: Kion senkt Ziele - Aktie aber gefragt

FRANKFURT - Der erhoffte Aufschwung ist beim Stapler-Hersteller Kion (KION GROUP) bislang ausgeblieben. Die Frankfurter senkten am Mittwoch ihre Prognose für das laufende Jahr, die ursprünglichen Mittelfristziele sind zudem nicht mehr erreichbar. Der Auftragseingang im Stapler-Segment habe sich im dritten Quartal nicht wie erwartet entwickelt, begründete das Unternehmen die Gewinnwarnung . Auch wurden vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die die Markterwartungen verfehlten. Anleger hatten die Misere schon befürchtet, die Aktie konnte sich nach kurzfristigen Verlusten daher rasch berappeln.

ROUNDUP: KI-Boom treibt Chipausrüster ASML an - Aktie legt zu

VELDHOVEN - Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt den Chipausrüster ASML (ASML NV) weiter an. Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Quartal deutlich. Für die weitere Entwicklung zeigten sich die Niederländer optimistisch und hoben ihre bei Analysten viel beachtete Kapazitätsprognose an. Zudem geht ASML für das laufende Jahr bei Umsatz und Profitabilität nun von den oberen Enden der jeweiligen Spannen aus.

Kreise: BASF ist für höheres Gebot für Evonik bereit

LUDWIGSHAFEN/ESSEN - Deutschlands größter Chemiekonzern BASF hält sich laut Kreisen ein höheres Gebot für Evonik offen. BASF sei bereit, über ein höheres Angebot zu sprechen, aber erst nach einem Blick in die Bücher des Spezialchemiekonzerns, sagte eine mit der Transaktion vertraute Person der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch. BASF soll in einem ersten Vorstoß 22,15 Euro je Aktie geboten haben. Damit würde Evonik inklusive Schulden mit mehr als 14 Milliarden Euro bewertet. Das Angebot wurde als zu niedrig abgelehnt. Zuvor hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über eine mögliche Aufstockung berichtet.

ROUNDUP: Lufthansa gewinnt Bieterrennen und steigt groß bei Tap ein

LISSABON - Die Lufthansa greift nach einem großen Stück der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte. Die Lufthansa habe für diese Anteile ein Gebot von 1,2 Milliarden Euro abgegeben, sagte er. Der Betrag soll ohne Aktienpakete gezahlt werden.

ROUNDUP: PNE senkt Ergebnisziel wegen verzögerter Windpark-Verkäufe - Kurssturz

CUXHAVEN - Der Windparkprojektierer PNE erwartet wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte nun nur noch zwischen 60 und 75 Millionen Euro landen, wie der Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in Cuxhaven mitteilte. Um Sonderposten bereinigt dürften es noch 65 bis 80 Millionen sein. Bisher war PNE von 90 bis 120 Millionen Euro Ergebnis ausgegangen - beziehungsweise auf bereinigter Basis von 110 bis 140 Millionen Euro. Die Aktie brach ein.

ROUNDUP: Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab

CHARLOTTE/WASHINGTON - Eine Milliardenstrafe wegen Gesetzesverstößen hat der Bank of America im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich verdiente das Institut 6,9 Milliarden US-Dollar (6,2 Mrd Euro) nach 8,3 Milliarden ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Charlotte (Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben der Strafe, die erst am Dienstagabend bekannt geworden war, drückte auch ein unerwartet schwacher Handel mit Anleihen und Aktien auf das Ergebnis. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an. Im vorbörslichen US-Handel ging es für die Aktie der Bank um zuletzt 5 Prozent abwärts.

ROUNDUP: Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Aktie legt zu

BÜDELSDORF - Der Mobilfunkanbieter freenet übernimmt waipu.tv komplett. Ein möglicher Börsengang der Online-Fernsehplattform ist damit vom Tisch. Für die restlichen rund 25 Prozent der Anteile der Betreiberin Exaring AG bezahlt Freenet 76 Millionen Euro. Wenn die Geschäfte von waipu.tv künftig sehr gut laufen, könnten noch einmal bis zu 50 Millionen Euro hinzukommen, teilte der Mobilfunkanbieter am Dienstagabend in Büdelsdorf mit. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Mittwoch positiv aufgenommen.

ROUNDUP: Evotec schneidet besser ab als erwartet - Aktie legt kräftig zu

HAMBURG - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec (EVOTEC SE) hat in den ersten neun Monaten besser abgeschnitten als gedacht. Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres werde mit einem Umsatz von 465,0 Millionen Euro und einem bereinigten Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 42,8 Millionen Euro gerechnet, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Hamburg mit. Diese Zahlen lägen über den aktuellen Markterwartungen. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Erlös von gut 535 Millionen Euro und einen operativen Verlust von knapp 17 Millionen Euro ausgewiesen.

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