dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.05.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Thyssenkrupp senkt Ausblick wegen Konjunkturschwäche erneut

ESSEN - Die Konjunkturschwäche drückt beim Industriekonzern thyssenkrupp weiter auf die Geschäfte. Auch im zweiten Quartal (per Ende März) schrieb das sich in einem tiefgreifenden Umbau befindende Unternehmen rote Zahlen. Thyssenkrupp macht dafür vor allem Wertberichtigungen im Anlagevermögen der Werkstoff-Handelssparte sowie negative Effekte aus der Marktbewertung von CO2-Termingeschäften der Stahlsparte verantwortlich.

ROUNDUP/Thyssenkrupp Nucera: Wasserstoffgeschäft gerät ins Stocken

DORTMUND - Der Wachstumskurs des zuletzt stark gelaufenen Wasserstoffgeschäfts des Elektrolysespezialisten thyssenkrupp nucera gerät ins Stocken. Beim Neugeschäft bekam das zum Industriekonzern thyssenkrupp gehörende Unternehmen eine zunehmende Investitionszurückhaltung in dem Bereich zu spüren. Nucera senkte daher am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Geschäftsquartal die Erwartungen für das Wasserstoffgeschäft für das laufende Geschäftsjahr sowie für 2024/25. Für den Konzern wurde der Umsatzausblick konkretisiert.

ROUNDUP: Operativer Gewinn bei Merck besser als erwartet - Aktie auf Jahreshoch

DARMSTADT - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat das Jahr mit einem geringeren Gewinneinbruch begonnen als befürchtet. Im ersten Quartal belastete die Darmstädter weiter die maue Nachfrage im Laborgeschäft, weil Kunden weiter lieber ihre Bestände abbauen, als neu zu ordern. Besser lief es in der Elektronik- und Pharmasparte. "Erneut haben wir von unserem diversifizierten Geschäftsmodell profitiert", sagte Konzernchefin Belén Garijo laut Mitteilung vom Mittwoch. An der Börse lösten die vorgelegten Zahlen Freude aus: Die Merck-Aktie stieg auf einen neuen Höchststand seit September 2023.

ROUNDUP 2: Commerzbank mit bestem Quartal seit 13 Jahren - Aktie legt zu

FRANKFURT - Nach dem besten Quartal seit dem Jahresauftakt 2011 sieht sich die Commerzbank auf Kurs zum angepeilten Rekordgewinn im laufenden Jahr. "Wir sind mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet. Das starke Kundengeschäft und das sehr gute Ergebnis im ersten Quartal bestärken uns in unserem Ziel, den Gewinn 2024 zu steigern", bilanzierte Konzernchef Manfred Knof am Mittwoch. An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktie legte am Mittag unter anderem auch wegen einer erhöhten Prognose für den Zinsüberschuss mehr als fünf Prozent zu und lag damit an der Spitze des Leitindex DAX.

ROUNDUP: Höhere Prämien bescheren Allianz mehr Gewinn - Aktie verliert trotzdem

MÜNCHEN - Höhere Prämien im Schaden- und Unfallgeschäft haben der Allianz einen überraschend guten Start ins Jahr verschafft. Im ersten Quartal erzielte der Versicherer einen operativen Gewinn von fast vier Milliarden Euro und damit knapp sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in München mitteilte. Vorstandschef Oliver Bäte sieht den Dax-Konzern (DAX) damit auf Kurs, in diesem Jahr einen operativen Gewinn von 13,8 bis 15,8 Milliarden Euro zu erzielen. An der Börse wurden die Neuigkeiten dennoch mit Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP: RWE schneidet besser ab als erwartet - Ziele bestätigt

ESSEN - Trotz eines Ergebnisrückgangs ist der Energiekonzern RWE besser ins Jahr gestartet als von Analysten erwartet. Während es bei der Stromerzeugung mit Sonne und Wind auf See und Land besser lief als im Vorjahreszeitraum, lief es bei der flexiblen Erzeugung deutlich schlechter. Dazu zählen die Geschäfte mit Wasserkraft, Biomasse und Gas. Auch im Handel mit Energie schnitt der DAX-Konzern etwas schwächer ab. Der Vorstand bestätigte seine Jahresprognose. Die Aktie gab im frühen Handel leicht nach.

ROUNDUP: Bilfinger startet mit Gewinnsprung ins Jahr - Prognose bestätigt

MANNHEIM - Eine weiterhin gute Nachfrage hat dem Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) im ersten Quartal Auftrieb gegeben. Dabei legte das operative Ergebnis deutlich stärker zu als von Analysten erwartet. Die Nachfrage habe sich in den ersten drei Monaten über alle Regionen und Branchen hinweg stabil bis positiv entwickelt, teilte der MDax-Konzern (MDAX) am Mittwoch in Mannheim mit. Das Unternehmen profitiere weiterhin vom anhaltenden Trend in der Industrie, Planung, Bau und Wartung ihrer Anlagen auszulagern. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigten die Mannheimer.

ROUNDUP: Talanx will Gewinnziel frühestens im Herbst anheben - Aktie legt zu

HANNOVER - Gute Geschäfte mit der Industrie und im Ausland haben dem Versicherungskonzern Talanx (HDI) einen glänzenden Start ins Jahr beschert. Dennoch will der Vorstand sein Gewinnziel für 2024 vorerst nicht anheben. Einen solchen Schritt hält Finanzvorstand Jan Wicke erst für den Herbst für denkbar, wenn die Hurrikan-Saison im Nordatlantik und damit die Gefahr besonders großer Schäden vorüber ist. Nach einem Gewinn von 572 Millionen Euro im ersten Quartal zeigten sich er und Vorstandschef Jan Wicke am Mittwoch aber zuversichtlicher, das Gewinnziel von mehr als 1,7 Milliarden Euro in diesem Jahr "deutlich" zu übertreffen.

ROUNDUP 2: Eon bestätigt nach solidem ersten Quartal Jahresziele

ESSEN - Der Energieversorger Eon (EON SE) hat zum Jahresstart an sein Vorjahresergebnis anknüpfen können. Durch getätigte Investitionen sei der Wegfall positiver Einmaleffekte aus dem Vorjahr mehr als ausgeglichen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Die operativen Ergebnisse seien im Rahmen der eigenen Erwartungen ausgefallen, sagte Finanzchef Marc Spieker laut Mitteilung. Verglichen mit den Erwartungen der Analysten, fiel das Zahlenwerk durchwachsen aus. Der DAX-Konzern bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP: Arzneimittelhersteller Dermapharm startet mit Rückgängen ins neue Jahr

GRÜNWALD - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm ist wegen des Auslaufens des Covid-Impfstoffgeschäfts mit Biontech (BioNTech (ADRs)) mit weniger Umsatz und Gewinn ins neue Jahr gestartet. Die Integration der neuen Firmentöchter Montavit und Arkopharma liefen planmäßig, sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier laut einer Mitteilung am Mittwoch. Dies zeige, dass das Unternehmen aus eigener Kraft auch ohne Impfstoff wachsen könne. Zudem sei der Konzern bei der Warenverfügbarkeit wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau. Der Arzneimittelhersteller hatte in der Pandemie durch die Auftragsproduktion von Impfstoffen für Biontech eine Sonderkonjunktur erlebt.

ROUNDUP: Brennstoffzellen-Spezialist SFC setzt Wachstumskurs fort - Kurssprung

BRUNNTHAL - Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy ist mit deutlichen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Dabei profitierte SFC von guten Geschäften im Segment Clean Energy, wie das Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mitteilte. Den Ausblick bestätigte SFC und erwartet nach einem Rekordjahr 2023 weiteres Wachstum.

ROUNDUP: Höhere Mieten geben LEG Immobilien Auftrieb - Gewinnrückgang

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) hat von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten profitiert. Die Mieteinnahmen konnte das Unternehmen im ersten Quartal stärker steigern als im Gesamtjahr angepeilt. Weiter machen dem Konzern hingegen wie der ganzen Branche die gestiegenen Zinsen zu schaffen. Mit dem Verkauf von Immobilien will das Unternehmen daher die Schulden abbauen. Die Aktie legte im frühen Handel um rund 2,4 Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im MDAX, dem Index für mittelgroße Unternehmenswerte.

ROUNDUP: HHLA schreibt Verlust im ersten Quartal - Prognose bestätigt

HAMBURG - Gestörte Lieferketten und die schwächelnde Konjunktur haben dem Hafenlogistiker HHLA im ersten Quartal einen Verlust eingebrockt. Das Umfeld sei von andauernden Krisen und zunehmenden geopolitischen Spannungen geprägt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Zudem führte der militärische Konflikt im Roten Meer zu Jahresbeginn laut HHLA zu deutlichen Verspätungen und Ausfällen von Schiffen in den europäischen Häfen. Dies habe sich auf den Hinterlandverkehr ausgewirkt. Der Vorstand bestätigte dennoch seine Jahresprognose.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Patrizia kämpft mit schwierigen Märkten - Prognose bestätigt

-ROUNDUP: Rüstungszulieferer Renk wächst zum Jahresstart kräftig - Aktie schwach

-PVA bestätigt nach Zuwächsen im ersten Quartal Prognose

-Jost Werke bestätigt Prognose nach schwachem Jahresstart

-MLP bestätigt Gewinnprognosen für 2024 und 2025

-ROUNDUP: Heidelberger Druck sieht Erholung der Auftragslage - 2023/2024 stabil

-BVI: Neugeschäft der Fondsbranche nimmt im ersten Quartal Fahrt auf

-Pharmagroßhändler Phoenix verdient weniger

-Esprit meldet Insolvenz für Europageschäft an

-Daimler-Truck-Chef: 'Business-Wetter trübt sich ein'

-ROUNDUP: Tui profitiert von Reiselust - kaum Aussicht auf Schnäppchen

-Plattners Abschied von SAP - Ala-Pietilä soll Chef-Aufseher werden

-ROUNDUP: Google läutet KI-Ära in seiner Suchmaschine ein

-Schott Pharma warnt vor schwachen Verkäufen von Spritzen im kommenden Jahr

-Chemiebranche sieht erste Lichtblicke und wird zuversichtlicher für 2024

-ROUNDUP 2: Hamburg einen Schritt näher am Rückkauf des Elbtower-Grundstücks

-Marquardt verzeichnet 2023 Delle beim Umsatz

-Privatbank Metzler: Gute Geschäfte auch im Jubiläumsjahr 2024

-Hapag-Lloyd blickt hoffnungsvoll auf Gesamtjahr - Jahresstart besser als gedacht

-Taco Bell will Filialen in Deutschland eröffnen

-Aareal Bank tauscht auch Finanzvorstand aus

-Kabinett bringt Krankenhausreform auf den Weg

-Erleichterungen für Balkonkraftwerke treten in Kraft

-Glasfaser-Ausbau nimmt Fahrt auf

-'HB': Siemens verkauft Innomotics an KPS

-Streit um Tesla-Camp: Kosten für Anwälte werden nicht veröffentlicht

-ROUNDUP: Erstflug der Heron TP: Bundeswehr hat nun bewaffnete Aufklärungsdrohne

-Konsum Leipzig kann dem Edeka -Verbund beitreten

-ROUNDUP/Mit viel Herzblut ins Abenteuer: Ricken will BVB in Zukunft führen

-Flughäfen erwarten zwei Millionen mehr Passagiere zur Fußball-EM°

