dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.07.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: KI-Boom treibt Chipausrüster ASML noch stärker an - Eurostoxx-Spitze

VELDHOVEN - Der Chipausrüster ASML (ASML NV) rechnet dank des Booms von Künstlicher Intelligenz mit noch besseren Geschäften im laufenden Jahr. Nach einem überraschend guten Quartal hob Konzernchef Christophe Fouquet sein Umsatzziel für 2026 am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Auch die Bruttomarge soll höher ausfallen als noch im April gedacht. Mit den neuen Zielen und den Zahlen des zweiten Quartals übertraf ASML auch die Erwartungen von Analysten. Der zugleich angekündigte Kapazitätsausbau überzeugte jedoch nicht ganz.

BASF hebt Ergebnisprognose 2026 deutlich an - Quartal besser als erwartet

LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wird nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Für 2026 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen nun 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern überraschend am Mittwoch mitteilte. Zuletzt hatte der Vorstand um Markus Kamieth 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro im Visier - nach 6,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechneten im Schnitt mit einem Anstieg auf 7,3 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die BASF-Aktie geriet nach den Neuigkeiten unter dem Strich unter Druck und notierte zuletzt 2,2 Prozent im Minus.

ROUNDUP: Lust auf Schmuck beflügelt Richemont - Aktie auf Rekordhoch

GENF - Der Schweizer Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont ist mit überraschend viel Umsatz in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Der Erlös stieg im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni um 17 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. An der Börse kamen die Neuigkeiten hervorragend an: Die Richemont-Aktie wurde am Mittwoch zeitweise so teuer gehandelt wie noch nie.

ROUNDUP: Schaeffler stellt höhere Marge fürs Quartal in Aussicht - Aktie legt zu

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern habe im Vergleich zu dem Wert des Vorjahreszeitraums von 3,5 Prozent zugelegt und sich dem Mittelpunkt der Jahresprognose von 3,5 bis 5,5 Prozent genähert, teilte der MDax-Konzern (MDAX) am Dienstagabend in einer Präsentation zu einer Analystenkonferenz auf seiner Webseite mit. Die Aktie startete am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel.

Friedrich Vorwerk erhält Auftrag für Wasserstoffleitung H2Coastlink 1

TOSTEDT/BERLIN - Der Pipeline- und Anlagenbauer FRIEDRICH VORWERK hat als Teil einer Arbeitsgemeinschaft einen Großauftrag für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" erhalten. Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionenbereich, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Arbeiten sollen diesen Sommer beginnen und die Übergabe sei für den Herbst 2027 vorgesehen.

ROUNDUP/IT-Dienstleister Nagarro: Bafin moniert Fehler in Jahresbericht

MÜNCHEN - Beim IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) hat die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt. Das teilte der SDax-Konzern (SDAX) am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Die Aufsicht habe dem Konzern am 10. Juni die Fehlerhaftigkeit im Rahmen einer stichprobenartigen Bilanzkontrolle mitgeteilt. Demnach seien der Konzernabschluss sowie der Lagebericht betroffen.

Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag von Bahnbetreiber

LINZ/AUGSBURG - Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten. "Dieser Vertrag umfasst die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron machte keine weiteren Angaben zum Auftragsgeber.

ROUNDUP: Online-Apotheke DocMorris setzt im Quartal mehr um als erwartet

STECKBORN - Die Online-Apotheke DocMorris hat im zweiten Quartal 2026 deutlich mehr umgesetzt und ihren operativen Verlust verringert. Der Redcare-Konkurrent sieht sich daher "voll auf Kurs", beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) die Gewinnschwelle im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen, wie Finanzvorstand Daniel Wüest am Mittwoch laut Mitteilung frühere Aussagen bestätigte. Am Aktienmarkt kam die Zahlenvorlage gut an.

Johnson & Johnson profitiert weiterhin von Krebsmitteln - hebt Jahresziele an

NEW BRUNSWICK - Der US-Konzern Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) hat sich im zweiten Quartal trotz rückläufiger Verkäufe seines Psoriasis-Medikaments Stelara gut geschlagen. Treiber waren vor allem neue Krebsmedikamente und Arzneien für Entzündungskrankheiten, wie der Konzern am Mittwoch in New Brunswick mitteilte. Konzernchef Joaquin Duato sprach von einem starken Jahresviertel und hob die Prognosen für das Gesamtjahr erneut an. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel 1,6 Prozent nach, die Resultate mit Medizintechnik blieben hinter den Erwartungen von Experten zurück. Allerdings hat sich das Papier über die vergangenen 12 Monate mehr als 60 Prozent verteuert.

Absatzkrise der Autobauer - nicht nur VW und Co. verlieren

BERGISCH GLADBACH - Die deutschen Autobauer haben im ersten Halbjahr deutlich an Absatz eingebüßt. Sie sind damit einer Studie zufolge aber nicht allein. Fast alle großen Hersteller meldeten rückläufige Verkäufe, ergibt eine aktuelle Auswertung des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Von 20 untersuchten Herstellern waren demnach 14 im Minus.

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