dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.02.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: MTU verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht - Aktie an Dax-Spitze

MÜNCHEN - Beim Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) hat sich die Nachfrage im zweiten Corona-Jahr noch nicht so stark von der Krise erholt wie gedacht. Allerdings stieg der Gewinn im Tagesgeschäft stärker als erwartet. Für 2022 rechnet Vorstandschef Reiner Winkler mit einem Rekordumsatz - vor allem dank der Triebwerkswartung. "Wir sehen, dass der Markt entsprechend anzieht", sagte er am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zur Bilanzvorlage in München. "Die Airlines bereiten sich auf eine sehr starke Sommersaison vor." Hinzu kommt der geplante Produktionsausbau bei Airbus (Airbus SE (ex EADS)).

ROUNDUP: Starkes Jahr 2021 für Linde-Konkurrent Air Liquide - Aktie gefragt

PARIS - Die Geschäfte des französischen Gaseherstellers Air Liquide laufen dank der weltweiten Konjunkturerholung weiter rund. 2022 will der Konzern nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr noch einmal mehr verdienen. Das Management sei zuversichtlich, im laufenden Jahr die operative Marge und den bereinigten Nettogewinn weiter steigern zu können, sagte Unternehmenschef Benoit Potier am Mittwoch laut der Konzernmitteilung in Paris. Dabei klammert er Wechselkurseffekte aus. Die Aktie legte im frühen Handel um 2,9 Prozent zu.

ROUNDUP: Ahold Delhaize verdient deutlich mehr - vorsichtiger Ausblick

ZAANDAM - Der niederländische Handelskonzern Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) hat 2021 deutlich mehr verdient, bleibt aber für das laufende Jahr vorsichtig. Das Management erwarte Gegenwind durch anhaltende Lieferengpässe und steigende Kosten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mit. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) soll demnach im laufenden Jahr im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow) will der Konzern mit rund 1,7 Milliarden Euro etwa 100 Millionen Euro weniger erzielen.

ROUNDUP: Autozulieferer Vitesco schreibt operativ Gewinn - Aktie legt zu

REGENSBURG - Der Autozulieferer Vitesco (Vitesco Technologies) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr im Tagesgeschäft wieder schwarze Zahlen geschrieben und etwas besser abgeschnitten als erwartet. Das ehemals zu Continental gehörende Unternehmen steigerte den Umsatz nach vorläufigen Zahlen um rund 4 Prozent auf 8,35 Milliarden Euro, wie Vitesco am Dienstag nach Börsenschluss überraschend in Regensburg mitteilte. Die Eckdaten kamen am Mittwochmorgen bei den Anlegern gut an: Die Vitesco-Aktie gewann in den ersten Handelsminuten 4 Prozent hinzu und erreichte damit den höchsten Wert seit Anfang Februar. Nach rund einer Stunde Handel stand noch ein Plus von gut 2,2 Prozent zu Buche.

ROUNDUP 2: Norma Group steigert 2021 Umsatz und Ergebnis deutlich - Aktie steigt

MAINTAL - Eine hohe Nachfrage aus China und das wachsende Geschäft mit Wassermanagement-Lösungen haben dem Verbindungstechnik-Spezialisten Norma (NORMA Group SE) im vergangenen Jahr Rückenwind verliehen. Allerdings bremsten im vierten Quartal die weltweiten Lieferketten-Engpässe die Erholung von Ergebnis und Marge. Die Aktien legte am Mittwoch deutlich zu. Sie stieg als zweitbester Wert des SDax um 5,6 Prozent auf 33,30 Euro.

Bafin-Sonderprüfung: Grenke soll mehr eigenes Kapital vorhalten

BADEN-BADEN/BONN - Nach ihrer Sonderprüfung bei GRENKE verlangt die Finanzaufsicht Bafin vom Leasing-Spezialisten, künftig höhere Eigenmittel vorzuhalten. Zudem hätten die Aufseher die "Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsordnung" angeordnet, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mit. "Das geplante Portfoliowachstum des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 wird durch den zusätzlichen Kapitalzuschlag nicht beeinträchtigt", hieß es von Grenke weiter. Grenke-Aktien legten zuletzt um mehr als drei Prozent zu.

ROUNDUP: Chipmangel hält VW unter Druck - Neues Trinity-Werk soll an Stammsitz

WOLFSBURG - Die weltweite Chipkrise könnte Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) vor allem im Stammwerk Wolfsburg noch länger ausbremsen. Zwar sieht die Konzernleitung Fortschritte in der drastisch verknappten Versorgung mit Halbleitern. Wegfallende Nachtschichten und Produktionsaussichten weit unter den ursprünglichen Plänen versetzen den Betriebsrat jedoch in Sorge, wie bei einem digitalen Treffen am Mittwoch deutlich wurde.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Personaldienstleister Amadeus Fire wächst kräftig - Aktie weiter erholt

-Airbnb trotzt Omikron - starkes Wachstum im Schlussquartal

-Commerzbank-Personalchefin Schmittroth verlässt Institut Ende 2022

-Software-Anbieter Intershop wächst profitabel

-GM setzt Produktion von Elektroauto Chevy Bolt weiter aus

-US-Aufsicht hält Druck auf Boeing bei Problemjet 'Dreamliner' hoch

-Starke Zahlen treiben Aktien von Hotelkonzern Marriott nach oben

-Athener Parlament billigt umfangreiches Aufrüstungsprogramm

-Personalmangel in Hotels bedroht Erholung vom Corona-Einbruch

-ROUNDUP: Schwere Sturmfronten in Deutschland erwartet - Flutwarnung

-BVB gegen Glasgow erneut ohne Haaland - Rose: 'Dominanz ausstrahlen'

-ROUNDUP: Biontech setzt auf Container-Lösung für Impfstoffproduktion in Afrika

-Viele Filme und Serien: RTL Deutschland schließt Deal mit Warner

-ROUNDUP: Sorge vor Blackout - GDV: Deutschland schlecht vorbereitet

-Gestiegene Energiekosten: Stahlindustrie fordert politische Lösungen

-'Unübliche Lautstärke' - Untreue-Prozess gegen Ex-EWE-Chef Brückmann

-Vorstoß für umfassende Werbeschranken bei Kinder-Lebensmitteln

-Hafenkonzern HHLA übersteht zweites Corona-Jahr besser als erwartet

-Gerolsteiner mit leicht rückläufigen Zahlen

-Airbus findet weiteren Kunden für A350-Frachter

-Marktbericht: Stagnierende Mieten in Berlin nach Scheitern des Mietendeckels

-Trinity-Werk soll direkt an VW-Stammsitz - Chipkrise schlägt hart zu

-Bremer Hafenbilanz: Umschlag liegt über Vor-Corona-Niveau

-Nachnutzung von RWE-Standorten im Rheinischen Revier: Firma gegründet

-Kaufinteressent für Lloyd-Werft kommt aus Abu Dhabi

-CO2-Heizkosten: Regierung will Mieter entlasten

-Kreise: Entscheidung über Tornado-Nachfolge kommt im ersten Quartal

-Netzwerkausrüster Ericsson sieht Korruptionshinweise im Irak-Geschäft

-Mehr Beschwerden von Bankkunden - Ärger um BGH-Gebührenurteil

-Mercedes-Benz verhängt Bestellstopp für E-Klasse-Limousine

-Chemiebranche fordert schnellere Zulassung für Industrieanlagen

-Lego Foundation lobt 143 Millionen Dollar für frühkindliche Bildung

-Kostensteigerungen bei Stuttgart 21 beschäftigen Bahn-Aufsichtsrat

-Klage von Tesla-Kritikern: Gericht verhandelt über Wasserversorgung

-Hilton schreibt wieder schwarze Zahlen - Quartalsumsatz verdoppelt

-Audi kann E-Auto-Werk in China bauen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha