dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.03.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Notenbank hilft Credit Suisse mit Milliardenkredit - Aktie legt zu

ZÜRICH - Die Schweizer Notenbank greift der angeschlagenen Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) mit einer milliardenschweren Kreditlinie unter die Arme. Das Geldhaus will mit der Option auf Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro) verlorenes Vertrauen am Finanzmarkt zurückgewinnen. Für Währungshüter, Finanzaufsicht und Regierungen geht es auch darum, eine allgemeine Bankenkrise zu verhindern. An der Börse zeigten die Maßnahmen Wirkung: Die Aktie der Credit Suisse erholte sich nach den Neuigkeiten vom frühen Donnerstag ein gutes Stück von ihrem Kurssturz vom Mittwoch.

ROUNDUP: Morphosys verringert Verlust im Jahr 2022 deutlich - Aktie steigt

PLANEGG - Das Biotech -Unternehmen MorphoSys hat im vergangenen Jahr seine Verluste massiv verringert. Analysten hatten mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet. Der auf neue Krebstherapien spezialisierte Konzern profitierte 2022 von höheren Umsätzen mit seinem Medikament Monjuvi sowie gestiegenen Lizenzeinnahmen. Im Gegenzug fielen deutlich weniger Kosten bei den Bayern an, wie das SDAX-Unternehmen am Mittwochabend nachbörslich in Planegg bei München mitteilte. Im neuen Jahr könnten die Ausgaben allerdings wieder etwas anziehen. Zugleich schließt der Vorstand 2023 für Monjuvi auch sinkende Erlöse nicht aus, was allerdings bereits seit Jahresbeginn bekannt ist. Die Aktie legte am Donnerstagvormittag deutlich zu.

ROUNDUP: Grand City Properties streicht Dividende - Aktie bricht ein

LUXEMBURG - Die Aroundtown-Tochter (Aroundtown SA) Grand City Properties will für das vergangene Geschäftsjahr überraschend keine Dividende zahlen. Das Unternehmen begründete dies in einer am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Mitteilung mit der Unsicherheit mit Blick auf die Bewertungen, die steigenden Finanzierungskosten und den begrenzten Zugang zu den Kapitalmärkten. Zuletzt hatte der Vorstand noch angekündigt, eine Dividende zahlen zu wollen. Von Bloomberg befragte Experten hatten sogar mit einer leichten Erhöhung der direkten Gewinnbeteiligung auf 85 Cent je Aktie gerechnet. Die Aktie brach im frühen Handel um fast 13 Prozent ein. Das Papier der Mutter Aroundtown verlor im MDax mehr als fünf Prozent.

ROUNDUP: Ex- DocMorris -Chef übernimmt Leitung von Shop Apotheke - bald neuer Name

SEVENUM - Die Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat bestellt den früheren Chef des Konkurrenten DocMorris, Olaf Heinrich, zum 1. August zum neuen Vorstandsvorsitzenden, wie die Shop Apotheke am Mittwochabend im niederländischen Sevenum mitgeteilt hatte. Er folgt auf Stefan Feltens, der sich früheren Angaben zufolge aus persönlichen Gründen nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit am 26. April zurückziehen wird. Nach der Hauptversammlung wolle er noch bis Ende Mai bei dem Konzern bleiben.

ROUNDUP: Siemens Energy mit Kapitalerhöhung - Aktie steigt

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat seine angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei sammelte das Unternehmen bei institutionellen Investoren rund 1,26 Milliarden Euro ein. Bestehende Anteilseigner waren bei der Platzierung ausgeschlossen - so sinkt auch der Anteil des Großaktionärs Siemens. Den Erlös will Siemens Energy zur teilweisen Refinanzierung seines Übernahmeangebots für die Windkrafttochter Gamesa verwenden.

Waffenhersteller Rheinmetall peilt höheres Wachstum bei steigender Marge an

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall rechnet 2023 wegen der erhöhten Nachfrage infolge des Ukraine-Kriegs mit einem noch schnelleren Wachstum als zuletzt. Unternehmenschef Armin Papperger rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatz zwischen 7,4 Milliarden Euro und 7,6 Milliarden Euro. Das wäre ein Anstieg um circa 15 bis etwas mehr als 18 Prozent. Im vergangenen Jahr zog der Erlös - wie bereits bekannt - um 13 Prozent auf 6,4 Milliarden an.

ROUNDUP: Deutz will Umsatz bis 2025 deutlich steigern - dieses Jahr vorsichtig

KÖLN - Der Motorenhersteller DEUTZ will getrieben vom Rückenwind des vergangenen Jahres mittelfristig deutlich wachsen. Aufwind soll neben dem Vertrieb von Verbrennungsmotoren und die Entwicklung alternativer Antriebsformen und das zunehmende Geschäft mit Servicedienstleistungen geben. Die neue Strategie schaffe die Voraussetzungen, "um auch in den kommenden Jahren weiter zu wachsen", sagte Konzernchef Sebastian Schulte laut Mitteilung. Für das laufende Jahr rechnet der Manager aber im schlechtesten Fall mit einem stagnierenden Umsatz und einem rückläufigen Absatz eigener Motoren. Nach einem leichten Plus zum Handelsauftakt drehten die Aktien. Zuletzt kostete eine Deutz-Aktie 3,3 Prozent weniger.

ROUNDUP: TAG Immobilien verdient 2022 operativ mehr - bleibt für 2023 vorsichtig

HAMBURG - TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr von steigenden Mieteinnahmen und seinem Polen-Geschäft profitiert. "Mit dem Jahr 2022 können wir im Hinblick auf unsere operativen Ergebnisse, sowohl in Deutschland als auch in Polen, sehr zufrieden sein", sagte die Vorständin Claudia Hoyer am Donnerstag laut Mitteilung. In beiden Märkten profitiere der Immobilienkonzern von einer unverändert starken Nachfrage nach Wohnraum. Jedoch hätten sich 2022 das wirtschaftliche Umfeld und die Kapitalmarktsituation drastisch verändert. Deswegen habe das Unternehmen nun auch erstmalig seit vielen Jahren Bewertungsverluste im deutschen Immobilienportfolio zu verzeichnen. Die Aktie verlor am Vormittag fünfeinhalb Prozent.

ROUNDUP: Synlab rechnet nur mit langsamer Erholung der Profitabilität

MÜNCHEN - Der Labordienstleister SYNLAB rechnet nach dem Ende des Corona-Booms mit einer nur langsamen Erholung der Profitabilität. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollte 2024 und 2025 um mindestens 0,5 Prozentpunkte pro Jahr steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München im Zuge der Vorlage endgültiger Resultate für 2022 mit. Allerdings bestehe Unsicherheit hinsichtlich der Preisentwicklung. Am Markt werde mit einem deutlicheren Anstieg gerechnet, erklärte Analyst David Adlington von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion. Zudem sei fraglich, inwieweit Anleger den langfristigen Margenzielen glaubten. Die Aktien gerieten unter Druck.

ROUNDUP: RTL nach Gewinnrückgang vorsichtig für 2023

LUXEMBURG - Die herausfordernde Situation auf dem TV-Werbemarkt belastet die RTL-Gruppe (RTL) wie auch andere Medienkonzerne. Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr rechnet Konzernchef Thomas Rabe 2023 damit, dass operativ erneut weniger übrig bleiben dürfte. Mittelfristig hält der Manager am Hoffnungsträger Streaming fest, auch wenn sich das Wachstum zuletzt abschwächte. Dafür will Rabe weiterhin Millionen von Euro in die Sparte investieren. Beim übernommenen Magazingeschäft von Gruner + Jahr sieht es dagegen mau aus: Die erhofften Synergien dürften in den kommenden Jahren noch geringer ausfallen als gedacht.

ROUNDUP: Suse fährt überraschend viel Gewinn ein - Aktie legt zu

LUXEMBURG/NÜRNBERG - Der Softwareanbieter SUSE hat im ersten Geschäftsquartal auch dank spürbar gesenkter Kosten mehr verdient als erwartet. "Wir sind stark in das neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Konzernchefin Melissa Di Donato am Donnerstag. Der Spezialist für Linux-Betriebssysteme konnte insbesondere mit seinen neueren Angeboten rund um Cloud-Technik weiter zulegen, der Auftragseingang im Kerngeschäft fiel aber schwach aus. Das Unternehmen sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs, die operative Marge in diesem Jahr zu steigern. Die im SDAX notierte Aktie des Unternehmens mit operativem Hauptsitz in Nürnberg legte zu.

Fortschritte in Forschungskooperation mit BMS: Evotec erhält Millionenzahlung

HAMBURG - Der Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) erhält nach Fortschritten in der Kooperation mit dem Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) eine Millionenzahlung. Leistungs- und programmabhängige Erfolge lösen Zahlungen von insgesamt 75 Millionen US-Dollar (70,5 Millionen Euro) aus, wie Evotec am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die beiden Unternehmen hatten die im Jahr 2018 gestartete Kooperation im Bereich des gezielten Proteinabbaus (Targeted Protein Degradation) im Mai 2022 deutlich ausgebaut. Dabei geht es um der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Wirkstoffe (Molecular Glue Degraders), die gegen Krebs und anderen Krankheiten eingesetzt werden sollen. Für die Evotec-Aktien zeichneten sich vorbörslich Kursgewinne ab.

Neuer SAP-Finanzchef: Mittelzufluss im Blick - Mittelfristziele brauchen Zeit

WALLDORF - Der neue SAP (SAP SE)-Finanzchef Dominik Asam will seinen Blick bei Europas größtem Softwarehersteller insbesondere auf den Finanzmittelzufluss und die Kosten richten. Aus der jüngeren Vergangenheit der Covid-Pandemie heraus bedeute ihm "als gebranntes Kind quasi ein noch höherer Fokus auf Cashflow" viel, sagte Asam in einem Gespräch mit Journalisten in Walldorf. In der Pandemie war sein ehemaliger Arbeitgeber Airbus (Airbus SE (ex EADS)) wegen ausbleibender Flugzeugbestellungen stark unter Druck geraten.

^

Weitere Meldungen

-Bundestag beschließt Finanzierung für 49-Euro-Ticket

-ROUNDUP: Tesla stellt Antrag zum Ausbau der Fabrik in Grünheide

-Fünf Galeria-Filialen vor Schließung gerettet

-Cannabis auf Rezept ohne neue Hürden

-Immobilienentwickler Instone verdient deutlich weniger - niedrigere Dividende

-Studie: Deutsche Börsenkonzerne schütten Rekord-Dividenden aus

-ROUNDUP: Audi erwirtschaftet Rekordgewinn - Ausblick vorsichtig

-ROUNDUP: Verdi fordert 2,50 Euro mehr Stundenlohn im Einzelhandel

-Rheinmetall will 'Panther' in 15 Monaten zur Serienreife bringen

-Totalenergies verkauft Tankstellen in Deutschland und Niederlanden

-Autozulieferer ZF knackt Umsatzmarke von 40 Milliarden Euro - Gewinn sinkt

-ROUNDUP: FDP und Grüne in Ampel uneinig bei EU-Lockerungen für Gentechnik

-ROUNDUP: Axel Springer wechselt 'Bild'-Chefredaktion komplett aus

-VW erweitert elektrische ID-Reihe um Kleinwagen - Studie vorgestellt

-Schalke macht Verlust - Gewinnprognose für 2023°

