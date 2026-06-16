dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.06.2026 - 15.15 Uhr

SpaceX übernimmt für 60 Milliarden US-Dollar KI-Spezialisten Cursor

STARBASE - Nur wenige Tage nach dem Rekord-Börsengang hat der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX offiziell die Übernahme des KI-Spezialisten Cursor besiegelt. Der Deal bewertet das Start-up für KI-Programmierung mit 60 Milliarden US-Dollar, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Zukauf ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen von Techmilliardär Elon Musk in seinen Bemühungen, zu seinen Konkurrenten im Bereich der Programmierwerkzeuge aufzuschließen. Die SpaceX-Aktie zog vorbörslich kräftig an.

ROUNDUP: Bund lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab

FRANKFURT - Der deutsche Staat hat der laufenden Übernahmeofferte der italienischen UniCredit für die Commerzbank eine Absage erteilt. "Eine Annahme des Angebots kam bereits wirtschaftlich nicht infrage, da das Übernahmeangebot keine angemessene Prämie auf den aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie enthält", teilte die Finanzagentur des Bundes in Frankfurt mit. Zugleich wandte sich der Bund, der als zweitgrößter Aktionär der Commerzbank rund 12 Prozent der Anteile hält, erneut gegen eine Übernahme der zweitgrößten deutschen Privatbank durch die Unicredit.

ROUNDUP 2: Autoverkäufe in China brechen ein - droht eine Trendwende?

PEKING - Chinas Autobauer erobern die Weltmärkte. Die Exportzahlen sorgen in der Volksrepublik für Begeisterung, während Europa und Deutschland zähneknirschend die Entwicklung betrachten. Doch auf der Kehrseite zeigt sich ein bedrohlicher Trend: Die Chinesen kaufen immer weniger Autos.

ROUNDUP: Siltronic besorgt sich Geld über Kapitalerhöhung - Aktie schwächelt

MÜNCHEN - Der Chipzulieferer Siltronic nutzt den starken Kursanstieg der Aktie und hat sich über eine Kapitalerhöhung frisches Kapital besorgt. Das Unternehmen gab drei Millionen neue Anteilsscheine an professionelle Anlegern aus und nahm damit brutto 273 Millionen Euro ein, wie es am Montagabend in München mitteilte. Der Ankeraktionär HAL Trust habe sich mit einer bedeutenden Order beteiligt, hieß es weiter. Die Papiere wurden zum Preis von 91 Euro je Stück bei den Investoren untergebracht, das entsprach einem Abschlag von knapp 7 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs von 97,70 Euro zu Wochenbeginn. Am Dienstag lastete die Kapitalmaßnahme nun auf dem Kurs.

ROUNDUP/Mehr E-Autos: Deutsche Batterieproduktion steigt auf Rekord

FRANKFURT - Angesichts der steigenden Zahl von Elektroautos ist die Produktion von Batterien in Deutschland auf Rekordniveau gestiegen. Die Herstellung sei 2025 um 11 Prozent auf den Höchststand von 8,1 Milliarden Euro geklettert, teilte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) in Frankfurt mit. Vor allem die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien wuchs kräftig um gut ein Viertel (plus 28 Prozent) auf 4,6 Milliarden Euro.

Führungswechsel bei Ericsson: Chef der Netzwerksparte rückt an Spitze

STOCKHOLM - Der Netzwerkausrüster Ericsson (Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B)) steht vor einem Wechsel an der Unternehmensspitze: Der bisherige Leiter des Netzwerkgeschäfts, Per Narvinger, wird zum 1. Oktober 2026 neuer Präsident und Chef des schwedischen Konzerns. Das teilte Ericsson am Dienstag in Stockholm mit. Narvinger folgt auf Börje Ekholm, der zum 30. September nach mehr als neun Jahren als Unternehmenslenker zurücktritt. Auch seinen Posten im Verwaltungsrat gibt der Manager auf. Ekholm werde aber noch bis Mitte Juni 2027 als Berater zur Verfügung stehen, hieß es.

^

Weitere Meldungen

-Rheinmetall setzt bei Kamikaze-Drohnen auf Salven-Schwärme

-Rüstungskonzern KNDS präsentiert Capint-Kampfpanzer

-Verdi bereitet unbefristete Streiks bei der Postbank vor

-Kunden nutzen Kassen mit Personal lieber als SB-Kassen

-ROUNDUP: Atommüll aus Sellafield erreicht Schleswig-Holstein

-EU-Parlament stimmt gegen Namen wie 'Veggie-Hühnchen'

-ROUNDUP: Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA

-ROUNDUP: Vertrauen in Nachrichten bleibt trotz Social-Media-Boom hoch

-Chef von Capri-Sun zu Strohhalmpetition: 'schlecht gemacht'

-Deutsche Bahn setzt neue Handwerkerteams an Bahnhöfen ein

-Familienbrauerei aus Oberschwaben meldet Insolvenz an°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha