dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.02.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: RWE erhöht Ergebnisprognose für laufendes Jahr - Aktie an Dax-Spitze

ESSEN - RWE wird dank der hohen Energiepreise optimistischer für das laufende Jahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) solle 2022 nun zwischen 3,6 und 4,0 Milliarden Euro liegen, teilte der Konzern überraschend am Donnerstag in Essen mit. Zuvor hatte RWE lediglich im besten Fall das untere Ende dieser Spanne prognostiziert. An der Börse kam das gut an. Die Aktien stiegen an der Dax-Spitze (DAX 40) um fast fünf Prozent.

ROUNDUP 2: Airbus überrascht mit Rekordgewinn trotz Pandemie - Aktie verliert

TOULOUSE - Dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ist ausgerechnet im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte gelungen. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen, Einsparungen und positiver Sondereffekte übertraf der Überschuss mit 4,2 Milliarden Euro den bisherigen Rekordgewinn von 2018, wie der Dax-Konzern (DAX 40) am Donnerstag im französischen Toulouse mitteilte. Im laufenden Jahr will Airbus-Chef Guillaume Faury die in der Krise gedrosselte Flugzeugproduktion wieder ein gutes Stück hochfahren. Der Gewinn im Tagesgeschäft soll weiter steigen. Doch Analysten hatten für 2022 noch mehr erwartet.

ROUNDUP 2: Commerzbank macht wieder Gewinn und Aktionären Hoffnung auf Dividende

FRANKFURT - Nach einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen peilt die Commerzbank für 2022 einen Milliardenüberschuss an und macht ihren Aktionären Hoffnung auf steigende Gewinnausschüttungen. "Wir wollen an das erfolgreiche Kundengeschäft des vergangenen Jahres anknüpfen und den Konzerngewinn auf mehr als eine Milliarde Euro steigern", sagte Vorstandschef Manfred Knof am Donnerstag. Im neuen Jahr habe die Bank "gut losgelegt". Die Aussicht auf steigende Zinsen könnte das Geschäft weiter beflügeln.

ROUNDUP: Nvidia mit Rekordzahlen dank hoher Chip-Nachfrage

SANTA CLARA - Der Bedarf an Chips für künstliche Intelligenz und Grafikkarten treibt das Geschäft des Halbleiter-Spezialisten NVIDIA auf Rekordhöhe. Der Umsatz stieg im Ende Januar abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um 53 Prozent auf gut 7,6 Milliarden Dollar (6,7 Mrd Euro). Unterm Strich war der Gewinn mit drei Milliarden Dollar sogar etwas mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal.

'MM': Continental erwägt Aufspaltung in vier Teile

HAMBURG - Beim Autozulieferer Continental gehen die Gedankenspiele zur Aufspaltung des Konzerns laut einem Pressebericht noch über jüngst kolportierte Ideen hinaus. Es gebe bereits einen Plan zur Aufspaltung des Konzerns in vier eigenständige Teilbereiche, berichtete das "Manager-Magazin" ("MM") am Donnerstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Zuletzt hatte das "Handelsblatt" geschrieben, Conti trage sich mit dem Gedanken, die Geschäfte für das autonome Fahren zu verselbstständigen und teils an die Börse zu bringen.

ROUNDUP: Steigende Kosten drücken bei Nestle auf die Profitabilität

VEVEY - Nestle (Nestlé) ist im vergangenen Jahr etwas stärker gewachsen als erwartet. Allerdings schlagen steigende Kosten etwa für Rohstoffe auch beim weltgrößten Nahrungsmittelkonzern auf die Marge. Für 2022 richten sich die Schweizer auf ein gemäßigteres Wachstumstempo und eine womöglich weiter rückläufige Profitabilität ein. Die Kosten dürften in diesem Jahr noch schneller steigen als 2021, sagte Konzernchef Mark Schneider am Donnerstag zur Vorstellung der Bilanz in Vevey. Das neue Jahr habe aber bereits gut begonnen, die Prognose bezeichnete er als vorsichtig.

ROUNDUP/Gucci begehrt: Kering übertrifft Vorkrisenniveau - Aktie mit Kurssprung

PARIS - Die rege Nachfrage nach den Luxusmarken Gucci, Yves Saint Laurent und Bottega Veneta hat dem französischen Konzern Kering einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Dabei profitierte er auch von Preiserhöhungen, etwa bei Gucci. Die Franzosen übertrafen 2021 nicht nur das durch Corona belastete Jahr 2020, sie toppten sogar die Entwicklung des Vorkrisenjahres 2019. Die Dividende soll nun kräftig angehoben werden. Anleger griffen bei den Aktien zu.

ROUNDUP: Reckitt Benckiser peilt höhere Marge an - Aktie gefragt

LONDON - Beim britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser sind die Geschäfte im vergangenen Jahr trotz steigender Kosten letztlich besser gelaufen als gedacht. Obwohl die Rohstoffpreise hoch bleiben dürften und Lieferkettenprobleme weiter bestehen, will der Hersteller laut Mitteilung vom Donnerstag im laufenden Jahr wieder profitabler werden. Damit zeigt sich das Management um Konzernchef Laxman Narasimhan aktuell merklich zuversichtlicher als die Konkurrenz. An der Börse kamen die Nachrichten entsprechend gut an.

ROUNDUP: Gerresheimer traut sich mittelfristig höhere Profitabilität zu

DÜSSELDORF - Gerresheimer will mittelfristig vom Ausbau der Geschäfte mit Systemen zur Medikamentenverabreichung, Spritzensystemen und Produkten für Biotech-Medizin profitieren. Gleichzeitig will das Unternehmen Abläufe stärker automatisieren und digitalisieren und auch der kleinste Geschäftsbereich Advanced Technologies rund um Medikamenten-Mikropumpen soll seinen Beitrag leisten. Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen hob die mittelfristige Prognose für die Profitabilität an. Bis dahin ist allerdings noch ein gutes Stück Arbeit notwendig. So enttäuschte der Gewinnausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021/22. Die Aktien schwankten am Donnerstagvormittag deutlich.

Weitere Meldungen

-Starkes Geschäftsjahr für US-Einzelhändler Walmart - Aktie steigt vorbörslich

-Infineon investiert mehr als zwei Milliarden Euro in Malaysia

-Air France-KLM bleibt nach Milliardenverlust vorsichtig

-Bei längeren Belarus-Sanktionen: Nutrien könnte noch mehr Dünger produzieren

-Telekomkonzern Orange will operativ mehr verdienen - Nettogewinn 2021 abgesackt

-Mietwagen für Urlauber werden noch teurer

-Carrefour will nach Umsatz- und Gewinnanstieg höhere Dividende zahlen

-Schneider Electric ist für 2022 zuversichtlicher als Analysten - Aktie legt zu

-Cisco mit mehr Umsatz und Gewinn

-Britischer Ex-Politiker Clegg steigt in Führungszirkel von Meta auf

-Erste Drohnen-Lufträume ab 2023 nach Hamburger Blaupause

-Amazons AWS baut Angebot in Deutschland aus

-Handelsriese Rewe steckt Milliarden in Auslandsexpansion

-Acea: Januar-Tiefstwert bei Pkw-Neuzulassungen wegen Halbleitermangel

-ROUNDUP/Chefwechsel bei Infineon: Die letzte Hauptversammlung einer Ära

-Bericht: Autozulieferer Allgaier steht vor dem Verkauf

-R+V-Versicherung verbucht Umsatzplus

-Stahlhändler Klöckner übertrifft Prognosen

-Prognose: Zahl verkaufter Smartphones in Deutschland sinkt

-ROUNDUP: Stromausfälle wegen 'Ylenia' - Gefahr von weiterer Sturmflut

-ROUNDUP: Nutzfahrzeugzulieferer Jost legt mit hoher Nachfrage kräftig zu

-ROUNDUP: PVA Tepla bleibt nach getoppter Prognose vorsichtig - Aktie im Minus

-Fondsanbieter Union Investment mit Rekordjahr - Sparpläne gefragt

-China will in diesem Jahr wieder mehr Kohle verbrauchen

-Dienstleister Techem erwartet hohe Nachzahlungen fürs Heizen

-BGH verbietet DocMorris Gewinnspiel für alle Rezepteinsender

-Kreditversicherer: Textilhandel steht vor weiterem schwierigen Jahr

-ROUNDUP 2/Bonus für Elektrofahrzeuge: Kfz-Gewerbe für Bestelldatum als Stichtag

-Villeroy und Boch erzielt höchsten Gewinn seit Börsengang°

