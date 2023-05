dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.05.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Zinswende beschert Commerzbank Gewinnsprung - Aktie am Dax-Ende

FRANKFURT - Beflügelt von der Zinswende strebt die Commerzbank mit großen Schritten in Richtung Gewinnplus 2023. In den ersten drei Monaten verdiente der Konzern mit 580 Millionen Euro unter dem Strich fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor (298 Mio Euro). Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Überschuss "deutlich über dem von 2022" an, wie das Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt bekräftigte. Anlegern an der Börse reichte der für 2023 angepeilte Zinsüberschuss jedoch nicht aus. Die Nachrichten wurden mit einem Kursrutsch um fast acht Prozent quittiert.

ROUNDUP: SAP peilt mittelfristig mehr Geschäft an - Aktienrückkauf

WALLDORF/ORLANDO - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) hat sich infolge des angekündigten Verkaufs der US-Tochter Qualtrics etwas höhere Mittelfristziele gesetzt als gedacht. So hob das Dax-Schwergewicht nahezu alle wesentlichen Ausblickskennziffern für 2025 für das fortgeführte Geschäft an - lediglich beim freien Barmittelzufluss kalkulieren die Walldorfer nun etwas weniger ein. SAP-Chef Christian Klein kündigte zudem am Dienstag auf der Kundenmesse in Orlando - nach dem Börsenschluss hierzulande - einen Aktienrückkauf in Milliardenhöhe an. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

ROUNDUP: Siemens erhöht Prognosen erneut - Treiber Digitalisierung

MÜNCHEN - Das Geschäft rund um die Digitalisierung von Industrie und Infrastruktur läuft weiter wie geschmiert und treibt den Technologiekonzern Siemens an. Nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Geschäftsquartal erhöhten die Münchner daher zum zweiten Mal in ihrem Geschäftsjahr die Prognose. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich das Management um Konzernchef Roland Busch optimistisch - auch wenn es von einer allmählichen Normalisierung der Wachstumsraten ausgeht.

ROUNDUP: Munich Re trotz Türkei-Beben optimistischer für Gewinnziel

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) rechnet trotz verheerender Erdbebenschäden in der Türkei für dieses Jahr mit eher mehr Gewinn als bislang. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 4 Milliarden übertreffen, ist natürlich gestiegen", sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka bei der Vorlage der endgültigen Zahlen zum ersten Quartal am Mittwoch. Denn mit einem Überschuss von 1,3 Milliarden Euro im ersten Jahresviertel hat der Münchner Dax-Konzern (DAX 40) schon fast ein Drittel des Jahresziels erreicht. Für eine Anhebung der Prognose ist es aus Sicht Jureckas aber noch zu früh.

IPO/Kreise: Thyssenkrupp will Nucera womöglich noch im Juni an die Börse bringen

ESSEN - Der Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp will den seit längerem geplanten Börsengang ihrer Wasserstoff-Tochter Nucera womöglich noch im Juni starten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen am Mittwoch. Die Transaktion könnte das Unternehmen, welches seine Hoffnung vor allem auf die Wasserelektrolyse-Technologie legt, mit rund vier Milliarden Euro bewerten, hieß es. Thyssenkrupp könne dabei neue Nucera-Aktien im Wert von 500 Millionen Euro ausgeben. Zusätzliche Verkäufe von bestehenden Aktien könnten das Angebotsvolumen auf insgesamt bis zu 750 Millionen Euro anheben. Thyssenkrupp wolle - wie angekündigt - eine Mehrheit an Nucera behalten. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

ROUNDUP: Zinsanstieg belastet Grand City Properties - Aktie fällt

LUXEMBURG - Die Aroundtown-Tochter (Aroundtown SA) Grand City Properties hat im ersten Quartal die wegen höherer Zinsen gestiegenen Finanzierungskosten zu spüren bekommen. Steigende Mieteinnahmen konnten das nicht ausgleichen. In den ersten drei Monaten 2023 ging der operative Gewinn (FFO 1) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf knapp 47 Millionen Euro zurück, wie der SDax-Konzern (SDAX) am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Die Mieten legten auf vergleichbarer Basis und inklusive Leerstandsabbau um 2,6 Prozent zu. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Management um Unternehmenschef Refael Zamir.

Software-AG-Chef Brahmawar wirbt weiter für Silver-Lake-Angebot

DARMSTADT - Software-AG-Chef (Software) Sanjay Brahmawar hat vor den Aktionärinnen und Aktionären trotz einer höheren Gegenofferte erneut für das Übernahmeangebot des US-Technologieinvestors Silver Lake geworben. Das ans Unternehmen angetragene Angebot einer anderen Partei halte der Vorstand nicht für überlegen, sodass man beschlossen habe, nicht darauf einzugehen, sagte Brahmawar am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Softwareanbieters in Darmstadt. "Und mit unserem Investor Silver Lake haben wir den perfekten Partner, um unsere Ziele zu erreichen." Vorstand und Übernahmeausschuss des Aufsichtsrats stünden weiter hinter dem Gebot von 32 Euro je Aktie.

UBS erwartet milliardenschweren Sondergewinn durch Credit-Suisse-Übernahme

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS verspricht sich von der Notübernahme ihrer bisherigen Konkurrentin Credit Suisse einen Buchgewinn von fast 35 Milliarden US-Dollar (gut 32 Mrd Euro). Dies geht aus einem rund 100-seitigen Dokument für die US-Börsenaufsicht SEC hervor, das die UBS in der Nacht zum Mittwoch einreichte.

Neuer Fresenius-Chef wirbt für Konzernumbau - Druck von Investoren

BAD HOMBURG - Fresenius (Fresenius SECo)-Chef Michael Sen hat bei den Aktionären für die Neuausrichtung des Gesundheitskonzerns und Klinikbetreibers geworben. "Durch die neue, vereinfachte Konzernstruktur wird Fresenius transparenter", sagte der seit Oktober amtierende Sen bei der Hauptversammlung am Mittwoch laut Redemanuskript. "Entscheidungen werden auf weniger Gremien konzentriert und damit beschleunigt." Fresenius verliere Komplexität, aber nichts von seiner Substanz.

Versicherer Zurich profitiert von Preiserhöhungen

ZÜRICH - Der Versicherungskonzern Zurich (Zurich Insurance) hat im ersten Quartal auch dank Preiserhöhungen zugelegt. Sowohl in der Schaden- und Unfallsparte als auch im Neugeschäft der Lebensversicherung legte der Konzern zu, wie er am Mittwoch mitteilte. Der Versicherungsumsatz stieg in der Schadensparte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro). In Lokalwährungen legte er sogar um elf Prozent zu. Die Prämiensätze seien um fünf Prozent gestiegen, hieß es weiter.

Weitere Meldungen

-Compugroup-Verwaltungsrat ernennt Michael Rauch zum neuen Chef

-Großaktionär Loh sichert sich mehr als 40 Prozent an Stahlhändler Klöckner

-Thyssenkrupp-Aufsichtsrat wählt López Borrego zum neuen Vorstandschef

-Wartungsarbeiten an Raffinerie PCK voraussichtlich Juni beendet

-Neuzulassungen auf EU-Automarkt ziehen weiter deutlich an

-Roche-Medikamentenkandidat verringert Hirnschäden bei Multipler Sklerose

-ROUNDUP: Musk will Teslas Geschäft erstmals mit Werbeanzeigen ankurbeln

-ROUNDUP: Deutsche Bahn und Gewerkschaft EVG treffen sich zu Gesprächen

-SAP und Lidl -Mutter kündigen Partnerschaft bei Cybersicherheit an

-Deutsche-Bank-Aktionäre fordern steigende Gewinnausschüttung

-Warenumschlag im Hamburger Hafen Anfang 2023 weiter rückläufig

-Fraport verdient weiterhin im Ausland gutes Geld

-BGH vor Fragen zu internationalen Schiedsverfahren bei Investitionen

-Ärztetag fordert nationale Reserve für wichtige Arzneimittel

-Iran und Russland unterzeichnen Plan für wichtiges Eisenbahnprojekt

-ROUNDUP: Schlechte Ernten: Orangensaft wird knapp und Preise steigen

-BGH zweifelt an Urteil zu verkaufsoffenen Sonntagen nahe Flugplatz

-Bahnverbände bezweifeln Verkehrsprognose des Bundes für Güterverkehr

-ROUNDUP: Streikgefahr an Flughäfen sinkt - Tarifabschluss für Luftsicherheit

-ROUNDUP: Esken will starke Mieterhöhungen nach Heizungstausch verhindern

-EU-Gericht weist Klage regionaler Versorger gegen RWE-Eon-Deal ab

-Reeder: Recycling von Schiffen wird sich bis 2032 verdoppeln

-Hacker-Report: Cyberattacken nehmen stark zu

-Deutsche Post sieht Entspannung im Speditionsgeschäft - Ausblick unklar°

