dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.08.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Hauptaktionär EQT will Suse von der Börse nehmen - Übernahmeangebot

LUXEMBURG/NÜRNBERG - Der kriselnde Softwareanbieter SUSE steht vor einem Rückzug von der Börse. Der Mehrheitsaktionär EQT will die ihm nicht gehörenden Anteile übernehmen und das Unternehmen von der Börse nehmen, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Damit endet ein kurzes Gastspiel: Erst im Mai 2021 hatte der schwedische Finanzinvestor den Nürnberger Linuxspezialisten an die Börse gebracht. Zuletzt lieferte das Unternehmen schwache Resultate, das Management wurde ausgetauscht. Für Anleger lief es ebenfalls enttäuschend. Immerhin bietet EQT ihnen nun mit 16 Euro je Papier mehr, als die Aktie mit unter 10 Euro zuletzt wert war. Allerdings: EQT hatte beim Börsengang 30 Euro je Aktie eingenommen.

Cleveland-Cliffs sichert sich Gewerkschaftsunterstützung für Kauf von US Steel

NEW YORK - Die Chancen für den US-Konzern Cleveland-Cliffs, den Stahlhersteller US Steel (United States Steel) zu übernehmen, steigen. Der Bergbaukonzern und Stahlhersteller hat sich die Unterstützung der Gewerkschaft United Steelworkers (USW) gesichert. Deren Präsident Tom Conway kündigte am Donnerstagabend (Ortszeit) an, das Recht der USW für die Abgabe eines Kaufangebots an Cleveland-Cliffs zu übertragen. Cleveland-Cliffs hat bereits ein Gebot über 7,25 Milliarden US-Dollar (rund 6,7 Mrd Euro) für US Steel abgegeben, sieht sich aber Konkurrenz gegenüber. Die Industrieholding Esmark hat eine Gegenofferte über 7,8 Milliarden Dollar lanciert.

Novartis konkretisiert Pläne für Abspaltung von Sandoz

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis treibt seine Pläne zur geplanten Abspaltung der Generikasparte Sandoz voran. Nach langer strategischer Überprüfung hatte Novartis im August angekündigt, Sandoz als eigenständiges Unternehmen abspalten zu wollen. Die Aktionäre sollen nun auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 15. September über die Pläne abstimmen. Der entsprechende Prospekt sei veröffentlicht worden, teilte Novartis am Freitag mit.

VW-Konzern bei Verkäufen mit leichtem Plus - China erneut weniger Auslieferungen

WOLFSBURG - Der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern leidet weiter unter der sich abkühlenden Nachfrage nach Neuwagen. Mit 773 000 Fahrzeugen aller Konzernmarken wurden im Juli noch 6,6 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im schwachen Vorjahresmonat, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Im ersten Halbjahr hatte das Plus wegen des hohen Auftragsstaus aus dem Vorjahr noch bei 12,8 Prozent gelegen.

ROUNDUP: Genehmigungen für Wohnungen brechen ein - 'Bau im Abwärtssog'

WIESBADEN - Die Krise im Wohnungsbau in Deutschland droht sich zu verschärfen. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im ersten Halbjahr um rund ein Viertel eingebrochen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Die Zahlen bedeuten schlechte Vorzeichen im Kampf gegen den Wohnungsmangel und steigende Mieten gerade in Städten. Bau- und Immobilienverbände forderten einen Neustart in der Wohnbaupolitik. Bauministerin Klara Geyitz (SPD) sprach sich derweil für weniger Vorschriften und serielles Bauen aus.

Weitere Meldungen

