dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.08.2026 - 15.15 Uhr

US-Baumarktkette Home Depot schlägt sich besser als erwartet - Aktie legt zu

ATLANTA - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 2. August um 5,7 Prozent auf knapp 47,9 Milliarden US-Dollar (41,3 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse um 1,7 Prozent gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten, auch ergebnisseitig schlug sich Home Depot besser als gedacht. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein Prozent zu.

ROUNDUP: Hugo-Boss-Übernahme durch Frasers scheitert knapp - Modekette reagiert

METZINGEN - Die Frasers Group hat in der Nachfrist zum Übernahmeangebot für HUGO BOSS ihre Anteile weiter aufstocken können. Die vollständige Übernahme des deutschen Modekonzerns ist allerdings knapp gescheitert. Frasers baute die Beteiligung an Hugo Boss laut einer Mitteilung vom Dienstag auf 47,89 Prozent aus. Die Briten versuchen bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Die zusätzliche Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen Angebots lief bis zum 13. August. Das Management der Modekette bekräftigte am Dienstag seine strategischen Ziele.

Computerspiele-Messe Gamescom mit Aussteller-Rekord

KÖLN - Auf der weltgrößten Computerspiele-Messe Gamescom präsentieren sich in diesem Jahr so viele Aussteller wie noch nie. Wie die beiden Veranstalter, die Koelnmesse und der Verband Game, mitteilten, werden bei dem Kölner Branchentreff mehr als 1.600 Aussteller erwartet und damit mehr als im bisherigen Rekordjahr 2025, als es 1.568 gewesen waren. Gut zwei Drittel davon kommen in diesem Jahr aus dem Ausland. Die fünftägige Messe startet am 26. August.

IPO/Agrarchemie: BASF hält Börsengang fest im Visier

LUDWIGSHAFEN/LIMBURGERHOF - BASF macht bei den Vorbereitungen zum Börsengang der Agrarchemiesparte Fortschritte. "Wir vervollständigen gerade die Ausgliederung von der BASF", sagte der für dieses Geschäft mit der Landwirtschaft verantwortliche BASF-Vorstand Livio Tedeschi vor Journalisten in Limburgerhof. In Nord- und Südamerika sowie in Europa sei bereits ein Großteil von Agriculture Solutions herausgelöst, Asien komme noch bis Ende des Jahres hinzu. Tedeschi ist seit Anfang Mai im BASF-Vorstand und hat seither auch die Gesamtverantwortung für das Agrarchemiegeschäft.

Heidelberger Druckmaschinen: Neuer Finanzvorstand kommt von Wacker Neuson

HEIDELBERG - Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberger Druckmaschinen) hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Der 62-jährige Christoph Burkhard soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Er folgt Volker Herdin, der dann in den Ruhestand gehen wird. Burkhardt ist derzeit noch Finanzchef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson, dieses Amt hat er zum 31. August niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Windturbinenbauer Nordex.

Werkzeugproduzent Einhell bekräftigt Jahresziele - Umsatz legt leicht zu

LANDAU AN DER ISAR - Der Werkzeughersteller Einhell (Einhell Germany) bleibt auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Für die zweite Jahreshälfte gehe das Unternehmen von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus, teilte der SDax-Konzern bei Vorlage seiner Halbjahreszahlen am Dienstag mit. Allerdings werde diese etwa durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den relevanten Absatzmärkten, geopolitischen Ereignissen sowie Entwicklungen an den Rohstoff-, Energie- und Devisenmärkten beeinflusst. Die anhaltenden globalen Unsicherheiten könnten das Konsumverhalten der Endkunden beeinflussen.

Bergbaukonzern BHP verdient dank höherer Kupferpreise mehr

MELBOURNE - Steigende Preise vor allem für Kupfer und Eisenerz haben den Gewinn des Bergbaukonzerns BHP Group im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) nach oben getrieben. Trotz milliardenschwerer Abschreibungen stieg der Gewinn um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 9,8 Milliarden Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Melbourne mitteilte. An die Aktionäre will der Konzern eine Schlussdividende von 99 Cent ausgeschüttet, die höchste seit vier Jahren. Damit zahlt BHP für das Geschäftsjahr insgesamt eine Dividende von 1,72 Dollar je Aktie. Bei den Anlegern kam das gut an. Die Aktie stieg an der Börse in Sydney zuletzt um 2,8 Prozent.

Ausbau des Stromnetzes: Kupferspezialist Asta Energy erhöht Gewinnprognose

OED - Dank einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor blickt der österreichische Kupferspezialist ASTA Energy Solutions mit mehr Zuversicht auf das Gesamtjahr. Der Vorstand erwarte nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 60 und 64 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bisher standen 55 bis 59 Millionen Euro im Plan. Die Umsatzprognose lies das Management unverändert.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha