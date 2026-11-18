ROUNDUP 2/Nvidia: Huang kommt nicht zurück - Starkes Geschäft und Zielanhebung

SANTA CLARA - Der Chip-Riese NVIDIA zieht einen Schlussstrich unter die Ära seines einst übermächtigen Chefs Jensen Huang. "Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass er Jensen nicht wieder einsetzen wird", sagte Interimschefin Colette Kress im Sender CNBC. Zur Vorlage des Quartalsberichts am späten Dienstagabend machte die Managerin deutlich, dass das explosive Wachstum von Nvidia im KI-Boom auch ohne Huang weitergehen werde. Dafür schraubte Kress gleich die Umsatzprognose für das kommende Geschäftsjahr hoch. Die Anleger zeigten sich zufrieden, auch Analysten fanden lobende Worte.

ROUNDUP: Drägerwerk peilt bis 2030 eine Milliarde Euro mehr an Umsatz an

LÜBECK - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen. Das Unternehmen will bis 2030 den Umsatz deutlich steigern; zudem soll von jedem Euro Umsatz im Tagesgeschäft mehr Gewinn übrig bleiben. Die Priorität liege auf der Profitabilität, da sie ein wichtiger Faktor bei der Finanzierung künftiger Investitionen und Innovationen sei, erläuterte Unternehmenschef Stefan Dräger am Mittwoch auf einem Investorentag in Lübeck. Hier sieht der Manager bereits Fortschritte. Dräger habe seine Profitabilität seit 2023 trotz negativer Einmaleffekte im Jahr 2024 und US-Zöllen 2025 verbessert, betonte der Konzernlenker.

Deutz will Ningi-Bericht zu FFG-Deal sorgfältig prüfen - Aktie unter Druck

KÖLN - Nach einem kritischen Bericht eines Leerverkäufers hat der Motorenbauer DEUTZ eine sorgfältige Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Der Konzern werde auf Basis der relevanten Fakten darauf antworten, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in einer kurzen Stellungnahme mit. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, umfassendere Stellungnahmen sollten demnächst folgen. Die Deutz-Titel waren zuvor nach der Shortseller-Kritik massiv unter Druck geraten und auf den tiefsten Stand seit November 2025 gerutscht. Am Nachmittag stand die Aktie noch mit fast zwölf Prozent im Minus bei 8,10 Euro.

VW-Chef Blume will schnelle Lösungen für bedrohte Werke

WOLFSBURG - VW (Volkswagen (VW) vz)-Chef Oliver Blume hätte gerne schnellere Lösungen für die vier bedrohten Werke in Deutschland. "Wir sind dort im Moment in intensiven Gesprächen", sagte der Manager dem NDR. Man habe sich einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten für die Lösung gegeben.

Versicherer Generali übertrifft eigene Mittelfristziele - Auch 2026 besser

LONDON - Beim Versicherer Generali (Assicurazioni Generali) läuft es besser als gedacht. Laut Chef Philippe Donnet sind die Italiener "voll auf Kurs", sämtliche Ziele ihres aktuellen Planungszeitraums 2024 bis 2027 zu übertreffen, wie der Manager am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung in London sagte. Für 2026 erwartet Generali nun einen jährlichen Zuwachs beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) von mehr als 14 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2024. Das ist weitaus mehr als die bislang jährlich im Mittel angepeilte Spanne von 8 bis 10 Prozent.

Hohe KI-Investitionen brocken Tech-Riesen Tecent Gewinnrückgang ein

HONGKONG - Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz hinterlassen auch beim Wechat-Betreiber Tencent Spuren. Für das dritte Quartal vermeldete der chinesische Technologieriese nicht nur ein überraschend niedriges Umsatzplus, sondern auch erstmals seit Jahren wieder einen operativen Gewinnrückgang. Der Erlös war in den drei Monaten bis Ende September um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf gut 207 Milliarden chinesische Yuan (28,3 Mrd Euro) gestiegen, wie der Konzern am Mittwoch in Hongkong mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 210,5 Milliarden gerechnet. Das operative Ergebnis fiel dagegen um fast sieben Prozent auf gut 59 Milliarden Yuan, während der Markt von einem Anstieg ausgegangen war. Zudem flossen dem Konzern bereits das zweite Quartal in Folge freie Barmittel in Milliardenhöhe ab.

Deutsche-Bank-Chef Sewing räumt nach Datenleck Fehler ein

FRANKFURT - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing räumt nach dem riesigen Datenleck bei dem DAX-Konzern Fehler ein. "Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er dem "Handelsblatt". Im Jahr seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. "Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können", sagte Sewing und fügte hinzu: "Ich bin nicht fehlerfrei." Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin".

Flatexdegiro vereinfacht Konzernstruktur: Zusammenführung von Holding und Bank

FRANKFURT - Der Online-Broker flatexDEGIRO will seine Bank und die börsennotierte Holding zusammenführen. Damit sollen die Konzernstruktur vereinfacht, Entscheidungswege verkürzt und Effizienzgewinne erzielt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit der Umsetzung werde Flatexdegiro nach der Hauptversammlung 2027 beginnen, Voraussetzung hierfür seien bestimmte aufsichtsrechtliche Genehmigungen und gesellschaftsrechtliche Beschlüsse. Zur Vorbereitung soll für die Holding eine Banklizenz beantragt werden.

^

Weitere Meldungen

-Deutschland auf Platz fünf bei Patenten - China führt

-Gabelstapler-Hersteller Kion braucht neuen Aufsichtsratschef

-US-Geheimdienstkoordinator: Flugchaos kam nicht durch Cyberangriff

-Störung bei Apple-Diensten

-Neue Materialien sollen Europas Industrie stärken

-KI im Tourismus: Reisende wünschen persönliche Kontakte

-ROUNDUP: Mercedes will mit Auto-Auktion Millionen für Museum erzielen

-Waymo stoppt autonome Fahrten auf US-Autobahnen

-MBDA vereinbart Zusammenarbeit mit Raumfahrtfirma Atmos

-IG Metall startet Ganztages-Streiks noch in dieser Woche

-Wüst gegen Evonik-Übernahme: 'Das ist keine Pommesbude'

-TikTok-Allianz: Deutschland und Österreich werben um Partner

-DAK: Konsum von Nikotinbeuteln bei Jugendlichen nimmt zu

-Erdwärme: Bund und Munich Re sichern erstmals Bohrung ab

-ROUNDUP/Robotaxis: Uber und Momenta starten Testbetrieb mit Kunden

-KI-Chatbots: Jeder Fünfte missachtet Arztempfehlungen

-Umfrage: Eltern kennen Online-Gefahren für Kinder oft nicht

-Fehmarnbeltquerung - Schäden an Tunnelelement entdeckt

-Nachrichtenportal Nius startet eigene Wochenzeitung°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha