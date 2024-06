dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.06.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: SMA Solar streicht Jahresziele zusammen - Aktie bricht ein

NIESTETAL - Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar muss sich wegen schwacher Nachfrage deutlich kleinere Ziele für das laufende Geschäftsjahr setzen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2024 nur noch bei 80 bis 130 Millionen Euro und damit merklich unter der bisherigen Prognose von 220 bis 290 Millionen Euro liegen, wie der Konzern am späten Dienstagabend im hessischen Niestetal mitteilte. Die im MDAX notierte Aktie brach am Mittwoch ein.

Vodafone verkauft Großteil der Indus-Towers-Beteiligung für 1,7 Milliarden Euro

LONDON - Vodafone (Vodafone Group) hat durch den Verkauf des Großteils seiner Beteiligung an dem indischen Funkturmbetreiber Indus Towers 153 Milliarden indische Rupie (rund 1,7 Milliarden Euro) erzielt. 484,7 Millionen Aktien von Indus Towers, ein Anteil von 18 Prozent, seien verkauft worden, teilte Vodafone am Mittwoch mit. Nach der Platzierung halte Vodafone noch einen Anteil von 3,1 Prozent an dem indischen Unternehmen. Die Veräußerung folgt den Bemühungen des in Großbritannien ansässigen Unternehmens, sein Portfolio zu straffen.

ROUNDUP: Boeing-Chef entschuldigt sich für 737-Max-Abstürze

WASHINGTON - Boeing-Chef (Boeing) Dave Calhoun hat sich bei einer Anhörung im US-Senat bei Hinterbliebenen von Opfern der beiden Abstürze von Flugzeugen des Typs 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 entschuldigt. Bei den Unglücken waren 346 Menschen ums Leben gekommen.

