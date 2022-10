dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.10.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Sartorius wird beim Umsatziel etwas vorsichtiger - Aktie bricht ein

GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (Sartorius vz) hat auch im dritten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz- und Gewinn verzeichnet. Allerdings verlangsamte sich zuletzt das Wachstumstempo, denn die pandemiebedingte Nachfrage vor allem in der Biotechnologiesparte geht zurück. Der Vorstand peilt nunmehr für das Jahr beim Umsatzziel nur noch die untere Hälfte der Bandbreite von plus 15 bis 19 Prozent an. Abstriche an der Profitabilität will das Management zwar nicht machen, "allerdings bleiben die globalen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten hoch", warnte Firmenchef Joachim Kreuzburg laut Mitteilung vom Mittwoch in Göttingen.

ROUNDUP: ASML übertrifft Prognosen - Rekordbuchungen im dritten Quartal

VELDHOVEN - Der Chipindustrie-Ausrüster ASML (ASML NV) hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Nach Rekordbuchungen im vergangenen Jahresviertel zeigte sich das Unternehmen, das Systeme zur Herstellung von Halbleitern baut, mit Blick auf die schwächere Weltwirtschaft zwar vorsichtig - die anhaltend starke Nachfrage gibt dem Management aber Grund für Optimismus. Die Aktie des EuroStoxx-50-Schwergewichts war zu Handelsbeginn am Mittwoch stark gefragt.

ROUNDUP/Negativtrend gestoppt: Netflix gewinnt wieder Nutzer dazu

LOS GATOS - Der Streaming-Gigant Netflix hat im dritten Quartal dank erfolgreicher Serien wie "Stranger Things" und "Dahmer: Monster" zum Nutzerwachstum zurückgefunden. Im Vierteljahr bis Ende September verbuchte das Unternehmen unterm Strich 2,4 Millionen neue Bezahlabos, wie es am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

ROUNDUP: Stratec senkt Umsatzprognose - Aktie bricht ein

BIRKENFELD - Der Diagnostikspezialist Stratec (STRATEC SE) hat weiter mit Lieferrückständen zu kämpfen. Diese stiegen im dritten Quartal entgegen der Erwartungen weiter. Das Unternehmen senkte daher am Dienstagabend seine Umsatzprognose und rechnet 2022 nun mit einem Rückgang. Beim Ergebnis hält Stratec hingegen an seinem Ausblick fest.

ROUNDUP: Flatexdegiro-Geschäft bricht ein - Prognose-Details verunsichern

FRANKFURT - Der Online-Broker flatexDEGIRO hat im dritten Quartal mit der Verunsicherung vieler Anleger in der Krise gekämpft: Handel, operativer Umsatz und Ergebnis brachen ein. Die Kundenzahl zog hingegen weiter an, ebenso der Erlös pro Transaktion. Unternehmenschef Frank Niehage sieht den Online-Broker daher trotz des schwachen Sommerquartals und des schwierigen Umfelds auf dem Weg zu seinen Jahreszielen - wobei die Umsatzprognose vorsichtiger ausfiel als zuletzt und es keine Aussage zu den Transaktionen mehr gab. Zudem ist das Margenziel nach Einschätzung von Experten ambitioniert. Die Aktie des Trikotsponsors von Borussia Mönchengladbach und des spanischen Champions-League-Teilnehmers FC Sevilla verlor am Mittwoch deutlich an Wert.

Starker Dollar und teure Rohstoffe: Procter & Gamble wird vorsichtiger

CINCINNATI - Der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (ProcterGamble) spürt zunehmenden Gegenwind durch hohe Kosten für Rohstoffe, Material und Logistik sowie den starken Dollar. Das Unternehmen zeigte sich daher bei seiner Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 vorsichtiger. So geht das Management nun vom unteren Ende der Ergebnisprognose aus, wie Procter & Gamble am Mittwoch in Cincinnati mitteilte. Der Konsumgüterkonzern hat bislang ein Ergebnis je Aktie auf Vorjahresniveau und bestenfalls ein Wachstum von bis zu vier Prozent in Aussicht gestellt.

Kreise: Hedgefonds Elliott steigt bei Fresenius ein - Kurssprung

BAD HOMBURG - Der US-amerikanische Hedgefonds Elliott ist Insidern zufolge als Aktionär beim Gesundheitskonzern Fresenius (Fresenius SECo) eingestiegen. Dem Fonds des aktivistischen Investors Paul Singer gehe es möglicherweise darum, die komplexen Strukturen des Konzerns zu entwirren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Noch habe Elliott nicht die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent der Fresenius-Anteile überschritten. Der Hedgefonds und der Konzern wollten sich auf Nachfrage der Agentur nicht zu der Angelegenheit äußern. Die Fresenius-Aktie legte nach den Neuigkeiten am Mittwoch zeitweise um rund zwölf Prozent zu.

Nestle wächst nach neun Monaten dank kräftigen Preiserhöhungen

VEVEY - Der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller Nestle (Nestlé) ist in den ersten neun Monaten 2022 dank Preiserhöhungen kräftig gewachsen. Trotz Inflation waren Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süßigkeiten bei den Kunden weiter gefragt.

Krones erhöht Umsatzprognose dank robuster Nachfrage

NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones hat dank einer anhaltend guten Nachfrage seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. So dürften die Erlöse 2022 um zehn bis zwölf Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mit. Bislang hatte Krones fünf bis acht Prozent in Aussicht gestellt.

Swiss Re: Erstversicherer sollen künftig mehr Risiken selbst tragen

ZÜRICH/BADEN-BADEN - Erstversicherer wie Allianz und AXA sollen nach Ansicht des Rückversicherers Swiss Re in Europa künftig mehr Risiken auf die eigene Kappe nehmen. Viele Erstversicherer hätten ihren Selbstbehalt seit vielen Jahren nicht geändert, sagte der Chef des West- und Südeuropa-Geschäfts der Swiss Re, Nikhil da Victoria Lobo, am Mittwoch in einer Videokonferenz zum bevorstehenden Branchentreffen in Baden-Baden. Angesichts der hohen Inflation und der gestiegenen Risiken durch Naturkatastrophen müssten sie jetzt aber einen größeren Anteil der Risiken selbst übernehmen - sprich weniger Risiken an Rückversicherer abgeben. Zudem verlangten die gestiegenen Kosten etwa bei Gebäudeschäden nach deutlich höheren Rückversicherungsprämien.

Weitere Meldungen

-Wintershall Dea plant Kohlenstoffdioxid-Lager in der Nordsee

-Mehr als 600 Verstöße gegen Maskenpflicht in Flugzeugen

-Holetschek: Scholz soll Cannabis-Legalisierungspläne stoppen

-Etwa 300 Eurowings-Flüge gestrichen - Normaler Betrieb am Donnerstag

-Schumacher-Dokumentation im Free-TV bei RTL

-Experten sehen bei Audioboom ein Nebeneinander vieler Angebote

-Gericht: Abbruch von Betriebsratswahl bei Lieferdienst Gorillas

-Kreise: Credit Suisse könnte Kreditportfolios an Mitsubishi verkaufen

-Finanzstraftaten und Cybercrime besorgen Polizei weltweit am meisten

-Studie sieht wachsende Konkurrenz um Topmanagerinnen

-Privater Rundfunk rechnet mit Rückgang der Werbeumsätze

-ROUNDUP: Aldi Nord schließt Märkte abends früher - 'Beitrag zum Energiesparen'

-Windanlagenhersteller Nordex erhält 82-Megawatt-Auftrag aus Deutschland

-TV-Quoten: Fußball von Liebesfilm ausgestochen

-Experten sehen großes Potenzial für Werbung bei Streamingdiensten

-Schönenborn für eine einzige Mediathek aller Öffentlich-Rechtlichen

-FDP bremst bei Gesetz zur Aufteilung der CO2-Kosten für Mieter

-ROUNDUP: Post rechnet im Weihnachtsgeschäft wieder mit großen Paketmengen

-Erdogan verteidigt 'Desinformationsgesetz': Verleumdung ist Terror

-Siemens Gamesa erhält Großauftrag in Taiwan

-Ermittlungen gegen Pharmakonzern Merck in Frankreich

-Allianz: Autoteile reparieren statt ersetzen spart Geld und CO2

-Lufthansa Technik versorgt Condor mit Ersatzteilen

-ROUNDUP/Presse: Vorbereitungen für geplante Cannabis-Freigabe werden konkreter

-ROUNDUP: BER bereitet sich für die Herbstferien auf 1,1 Millionen Reisende vor

-Jeder zweite Logistiker verstärkt wegen Ukraine-Krieg IT-Sicherheit

-ROUNDUP/Nach Machtwort: Regierung will AKW-Weiterbetrieb schnell umsetzen

-Leitmesse beginnt: Baumaschinen-Branche erhofft neue Perspektiven

-United Airlines peilt zum Jahresabschluss höhere Marge als 2019 an

-Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway operativ profitabel - Nachfrage flaut ab°

