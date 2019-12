dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.12.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Sparkurs und SUVs erhöhen VW-Betriebsgewinn - Milliarden für E-Autos

WOLFSBURG - Die Kernmarke des VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns schließt das auslaufende Jahr dank Sparkurs und guter SUV-Verkäufe mit einem deutlich höheren Betriebsgewinn ab. Bis 2024 sollen zudem weitere Milliardeninvestitionen in den Ausbau der Elektroflotte fließen.

'HB': Deutsche Bank kappt Tausende Stellen im Privatkundengeschäft

FRANKFURT - Das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank könnte einem Pressebericht zufolge massiv von dem im Frühjahr angekündigten konzernweiten Stellenabbau betroffen sein. Nach Informationen des "Handelsblatts" aus Finanzkreisen will das Geldhaus in den nächsten Jahren in der Sparte bis zu 6000 Arbeitsplätze abbauen. Ein Sprecher der Bank wollte diese Zahlen auf Nachfrage am Donnerstag nicht kommentieren.

ROUNDUP 2: Lufthansa und Verdi streiten über Streik in Großküchen

FRANKFURT - Der angekündigte Verdi-Streik in den Lufthansa-Großküchen Frankfurt und München hat am Donnerstag aus juristischen Gründen zunächst nicht stattgefunden. Das Arbeitsgericht Frankfurt bestätigte am Donnerstag seine vorläufige Entscheidung vom Vortag, dass der Streikaufruf gegen die Friedenspflicht verstößt. Es erließ eine einstweilige Verfügung gegen den auf Donnerstag beschränkten Streikaufruf. Dagegen konnte Verdi noch Berufung beim Landesarbeitsgericht Hessen einlegen.

Energieverband BDEW lehnt längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ab

BERLIN - Der Energieverband BDEW hat Forderungen nach längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke entschieden zurückgewiesen. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae sagte am Donnerstag in Berlin, es sei "unfassbar", dass wieder darüber geredet werde. Die frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete sagte: "Welch kleine Debatte."

Personaldienstleister Amadeus Fire übernimmt Bildungsanbieter Comcave

FRANKFURT/DORTMUND - Der Frankfurter Personaldienstleister Amadeus FiRe übernimmt den Umschulungsspezialisten Comcave aus Dortmund. Der Kaufpreis liege bei 200 Millionen Euro einschließlich der Übernahme von Schulden, teilte Amadeus Fire am Donnerstag in Frankfurt mit. Bisher gehörte Comcave mehrheitlich dem Finanzinvestor Gilde Buy Out Partners. Amadeus Fire will mit dem Zukauf sein Geschäft mit Fort- und Weiterbildungsangeboten ausbauen.

Weitere Meldungen

-Aktionärstreff bei Heckler & Koch wird zum öffentlichen Machtkampf

-ROUNDUP: Daimler und BMW geben Carsharing-Dienst Share Now in Nordamerika auf

-Döpfner warnt vor 'Tod der Pressefreiheit' durch Subventionen

-ROUNDUP: Viele Bürger halten Montagszustellung von Briefen für unwichtig

-Evotec streicht weitere Meilensteinzahlung von Sanofi ein

-BayernLB sucht ihr Heil bei Direktbank DKB

-Clariant verkauft Farbgranulat-Sparte

-Brenntag kommt in Schweiz nach AdBlue-Absprachen um Sanktionen herum

-Schlüssel für Koolhaas-Neubau an Springer-Konzern übergeben

-Swatch empört über vorläufigen Lieferstopp

-ROUNDUP: Volksbank und Sparkasse eröffnen erste gemeinsame Filiale

-Intelligente Stromzähler kommen - 'Meilenstein für Energiewende'

-Kreise: Scout24 erwägt Sonderdividende über eine Miliarde Euro

-Vonovia will Hembla-Minderheitsaktionäre herausdrängen°

