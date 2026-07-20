dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.07.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Teures Kerosin kostet Ryanair viel Gewinn - Aktienkurs sackt ab

DUBLIN - Der Anstieg der Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs hat dem Billigflieger Ryanair überraschend viel Gewinn gekostet. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/27 sank der Überschuss im Jahresvergleich um gut ein Drittel auf 538 Millionen Euro. Um die Kunden anzulocken, verkauft Ryanair Flugtickets auch für den Sommer trotzdem günstiger als im Vorjahr. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Montagmorgen schlecht an.

ROUNDUP 3: EU verhängt Rekordstrafe gegen AliExpress wegen Fälschungen

BRÜSSEL - Die EU verhängt eine Millionenstrafe gegen den Online-Marktplatz AliExpress wegen des Verkaufs illegaler Produkte. Der chinesische Online-Riese muss 550 Millionen Euro zahlen, unter anderem weil gefälschte Kleidung, unsicheres Spielzeug und gefährliche Kosmetika widerrechtlich wochenlang nicht von der Plattform genommen wurden, wie die Europäische Kommission mitteilte.

Bahnkonkurrent Italo ordert Züge bei Siemens für deutschen Markteinstieg

MÜNCHEN - Der auf den deutschen Fernverkehrsmarkt drängende italienische Eisenbahnkonzern Italo bestellt im großen Stil Züge beim Siemens-Konzern (Siemens). Italo und die Siemens-Sparte Siemens Mobility einigten sich auf die Lieferung von 26 Hochgeschwindigkeitszügen und einen Wartungsvertrag über 30 Jahre, wie Italo am Montag mitteilte. Italo investiert insgesamt 3,6 Milliarden Euro, um in Deutschland der Bahn mit deren ICEs Konkurrenz zu machen. In der Summe sind auch Kosten für die Einstellung und Ausbildung von rund 2.500 Beschäftigten enthalten.

Studie: Elektroautos seit 2020 deutlich billiger geworden

KARLSRUHE - Elektroautos sind in den vergangenen fünf Jahren deutlich billiger geworden. Inflationsbereinigt sanken die Listenpreise von 2020 bis 2025 um 18 Prozent, wie eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) und des International Council on Clean Transportation (ICCT) ergab, die der dpa vorab vorlag. Die Preise für Verbrenner legten im gleichen Zeitpunkt inflationsbereinigt um 2 Prozent zu. Damit verschieben sich die echten Kosten pro Kilometer klar zugunsten der Elektroautos.

Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat

PEKING - China war jahrelang das gelobte Land für Deutschlands Premium-Autobauer, doch in den vergangenen Jahren hat es sich zum Problemkind entwickelt. Die Absätze sind stark eingebrochen, weil das Geld bei den Kundinnen und Kunden etwa durch die Immobilienkrise nicht mehr so locker sitzt. Oder weil die Wahl auf chinesische Modelle fällt.

ROUNDUP: Salzgitter hebt Prognosen dank besserer Geschäfte und Zukauf

SALZGITTER - Der Stahlhersteller Salzgitter hat nach dem ersten Halbjahr und der Komplettübernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) seine Jahresprognosen angehoben. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2026 taxiert der Vorstand des MDAX-Konzerns nun im Bereich von 725 bis 825 Millionen Euro statt bisher jeweils 100 Millionen Euro weniger, wie das Unternehmen am Freitag kurz vor Börsenschluss in Salzgitter mitteilte. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag führte das Management dabei auf die Konsolidierung des Zukaufs HKM zurück.

Amazon zahlt Mitarbeitern mehr Geld - Verdi bleibt kritisch

MÜNCHEN - Der Online-Händler Amazon stockt das Gehalt seiner Logistik-Mitarbeiter in Deutschland etwas auf. Wie die Firma in München mitteilte, bekommen die Beschäftigten ab September nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit einen Stundenlohn von 18,87 Euro und damit 3,1 Prozent mehr als zuvor.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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