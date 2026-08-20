dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.08.2026 - 15.15 Uhr

Walmart hebt Jahresziele an - Medikamente-Verkauf belastet US-Geschäft

BENTONVILLE - Der weltgrößte Einzelhändler Walmart hat im zweiten Geschäftsquartal von einem starken Zuwachs seiner Werbeeinnahmen, einem florierenden Online-Geschäft und Zollrückzahlungen durch die US-Regierung profitiert. Konzernchef John Furner hob laut Mitteilung vom Donnerstag seine Prognosen für das noch bis Ende Januar 2027 laufende Geschäftsjahr an. Allerdings enttäuschte das wichtige US-Geschäft. Die Aktie verlor vorbörslich fast sechs Prozent.

ROUNDUP: Spielwarenhersteller Tonies steigert Umsatz - verdient aber weniger

LUXEMBURG - Der Spielwarenhersteller tonies hat im ersten Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der Toniebox 2 den Umsatz deutlich gesteigert, operativ aber weniger verdient. "Das erste Halbjahr 2026 war stark - in jedem Segment, über alle Kategorien hinweg, und mit unterm Strich 41 Prozent Wachstum", sagte Konzernchef Tobias Wann laut Mitteilung vom Donnerstag. An seiner Prognose für 2026 hält der Manager fest. Die Tonies-Aktie gab an der Börse jedoch nach.

ROUNDUP: China droht EU im Streit um JD.com

PEKING - China hat der Europäischen Union wegen ihrer Untersuchung zur geplanten Übernahme der MediaMarkt- Saturn -Mutter Ceconomy (Ceconomy St) durch den chinesischen Onlinehändler JD.com US47215P1066> mit Gegenmaßnahmen gedroht. Sollte die EU an ihrem Vorgehen festhalten, werde Peking entschlossen reagieren, teilte das chinesische Justizministerium mit.

Kreise: Freenet will Waipu-TV vollständig übernehmen

BÜDELSDORF - freenet will Insidern zufolge die TV-Streamingplattform Waipu.tv vollständig übernehmen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter steht kurz vor einer Vereinbarung zum Erwerb der Anteile der Minderheitsaktionäre, nachdem Pläne für einen Börsengang aufgegeben wurden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schrieb. Freenet könnte den Deal in den kommenden Tagen bekannt geben, hieß es weiter.

Batteriesysteme: Schaeffler bündelt Kräfte mit CATL aus China

HERZOGENAURACH/NINGDE - Der Autozulieferer Schaeffler will mit dem chinesischen Akkuspezialisten CATL Systeme zum Batterie-Management für Autobauer aus Europa entwickeln. Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung zur Erweiterung ihrer Zusammenarbeit vereinbart, teilte Schaeffler am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Diese solle künftig auch die Entwicklung sogenannter Integrated-Powerbox-Lösungen umfassen, die eine enge Integration von Hochvolt-Elektronik und elektromechanischen Systemen ermöglichen.

Solarausbauziel für 2026 erreicht - Sorge um nächste Stufen

BERLIN - Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat das Jahresziel für 2026 frühzeitig erreicht. Die installierte Leistung habe die Marke von 128 Gigwatt Peak (GWp) überschritten, teilt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mit. "Damit ist das im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Ausbauziel für 2026 erreicht." GWp beschreibt dabei die von den Solaranlagen maximal leistbare Stromproduktion.

^

Weitere Meldungen

-Weltweiter Absatz von E-Lkw und -Bussen 2025 fast verdoppelt

-Verbraucherzentralen für Kaufanreize für günstige E-Autos

-Geschäft für Hotels und Gastronomie schrumpft

-dm plant Herz-Kreislauf-Check in Drogerien

-BayernLB verdient wieder mehr

-Umfrage: VC-Piloten weiterhin streikbereit

-Lebenslange Haft für Evergrande-Gründer

-ROUNDUP: Etwas mehr vermeidbare Behandlungsfehler

-Schiffbau wächst - Sorge um Fachkräfte und AfD-Einfluss

-ROUNDUP 4: Unwetter mit gleich zwei Tornados toben über Deutschland

-Dänemark boomt als Urlaubsziel - Deutsche lieben's besonders

-Regen setzt Zuckerrüben eher zu statt zu helfen

-Beier und Anton zurück im BVB-Kader - auch Neuzugänge Thema

-Lieferant ruft High-Protein-Schokopudding zurück - Bakterien°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha