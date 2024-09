dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.09.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Mercedes-Benz mit herber Gewinnwarnung wegen China - Aktie fällt

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) kappt wegen des stotternden Laufs in China seine Gewinnprognose. Nach Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und BMW müssen damit nun auch die Stuttgarter der schwächelnden Konjunktur nach einem lange brummenden Geschäft Tribut zollen. Auch bei den Verkaufspreisen muss der Autobauer mit Luxusambitionen wohl mehr und mehr Abstriche machen: Die besonders teuren und damit gewinnträchtigen Autos verkaufen sich nicht mehr so gut wie gedacht. Der Konzern geht zudem von ungünstigen Sondereffekten aus. Die Mercedes-Aktie verlor am Freitag deutlich und zog andere Werte aus der Branche mit nach unten.

ROUNDUP: Chefwechsel bei Nike

BEAVERTON - Der Sportartikel-Riese Nike bekommt nach einer Abkühlung seines Geschäfts einen neuen Chef. Firmen-Veteran Elliott Hill kehrt aus dem Ruhestand zurück und soll zum 14. Oktober die Führung übernehmen. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um rund 7,5 Prozent. Nike hatte den einstigen Unternehmensberater John Donahoe, der zuvor unter anderem die Handelsplattform eBay geführt hatte, Anfang 2020 zum Chef gemacht. Die Hoffnung war, dass seine Erfahrung aus der Tech-Industrie den Konzern modernisieren kann.

ROUNDUP/Maue Nachfrage: Fedex kappt Jahresziele - Aktie sackt ab

MEMPHIS - Der US-Logistikkonzern FedEx wird nach einem enttäuschenden Quartal pessimistischer. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Mai 2025 kappte Konzernchef Raj Subramaniam am Donnerstagabend das obere Ende seiner Umsatz- und Gewinnprognosen. Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal bis Ende August zog eine rückläufige Nachfrage nach Express-Diensten in den USA den Umsatz und den Gewinn im Tagesgeschäft nach unten. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Habeck: Standorte bei VW sollten erhalten bleiben

EMDEN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) dazu aufgerufen, von Werksschließungen abzusehen. "Die Standorte sollten erhalten bleiben", sagte der Grünen-Politiker bei einem Besuch des VW (Volkswagen (VW) vz)-Werks in Emden. Darauf sollten alle Kraftanstrengungen gerichtet sein. Die Kostenstruktur herunterzubringen, bedeute nicht, dass man "kaltherzig" über die Belegschaft hinweggehe und Standorte infrage stelle. Zugleich stellte Habeck neue Fördermaßnahmen für Elektroautos in Aussicht.

Verdi: Bund darf Commerzbank-Übernahme nicht zulassen

FRANKFURT - Die Gewerkschaft Verdi und der Gesamtbetriebsrat der Commerzbank fordern Widerstand vom Bund, um eine Übernahme durch die italienische UniCredit zu verhindern. Die Bundesregierung müsse sich für eine starke, unabhängige Commerzbank einzusetzen, heißt es in einem gemeinsamen Statement der Arbeitnehmervertreter.

Commerzbank: Hessen kritisiert Bund bei Aktienverkauf

WIESBADEN - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich über das Vorgehen der Bundesregierung bei ihrem Verkauf von Commerzbank-Anteile (Commerzbank) nach eigenen Worten "irritiert" gezeigt. "Das Ganze ist ohne Einbindung der hessischen Landesregierung in einer Nacht-und-Nebel-Aktion erfolgt, die selbst innerhalb der Bundesregierung manchen überrascht hat", sagte er der Nachrichtenagentur dpa in Wiesbaden. Die Aufgabe der Bundesregierung sei es, den Finanzplatz Frankfurt zu stärken und nicht, ihn zu schwächen.

Mercedes ruft mehr als 500.000 Autos in China zurück

PEKING/STUTTGART - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) ruft in China mehr als eine halbe Million Fahrzeuge wegen eines technischen Mangels zurück. Der Autobauer hat einen entsprechenden Plan vorgelegt, der ab dem 27. November gilt, wie die chinesische Behörde für Marktregulierung in Peking mitteilte. Bei den betroffenen Wagen bestehe ein Problem mit der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit des Raddrehzahlsensors. Bei längerer Nutzung in heißer und feuchter Umgebung könne er fehlerhaft arbeiten und Funktionen wie die Fahrdynamikregelung ESP und das Antiblockiersystem (ABS) beeinflussen, hieß es weiter.

Windkraft-Projektierer PNE findet neuen Chef

CUXHAVEN - Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE hat einen Nachfolger für seinen zurückgetretenen Chef Markus Lesser gefunden. Heiko Wuttke werde den Job am 13. Januar 2025 antreten, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Cuxhaven mit. Wuttke arbeite seit fast 30 Jahren in der Branche der Erneuerbaren Energien und kenne das Geschäft aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, sagte Aufsichtsratschef Marc van't Noordende.

ROUNDUP: Habeck will Markt für Elektroautos ankurbeln

EMDEN - Angesichts der Krise in der Autoindustrie stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck neue Fördermaßnahmen für Elektroautos in Aussicht. "Ich fühle mich schon in einer Verpflichtung zu sehen, dass der Markt jetzt wieder anzieht", sagt der Grünen-Politiker bei einem Besuch des VW (Volkswagen (VW) vz)-Werks in Emden. Habeck ruft Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) dazu auf, von Werksschließungen abzusehen. "Die Standorte sollten erhalten bleiben." Für nächsten Montag lädt Habeck zu einem "Autogipfel" ein.

ROUNDUP: Verband fordert vor Autogipfel günstigeren Ladestrompreis

BERLIN - Angesichts der kriselnden Autobranche fordert der Branchenverband VDA spürbare Entlastungen für E-Auto-Besitzer. "Elektromobilität muss in der Gesamtbilanz einen klaren Kostenvorteil bieten", heißt es in einem Positionspapier des Verbands der Automobilindustrie (VDA), das der Deutsche Presse-Agentur vorlag.

