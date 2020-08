dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.08.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Pfizer und Biontech melden Erfolg zu Corona-Impfstoff - Biontech steigt

NEW YORK/MAINZ - Die Forschungspartner Pfizer und Biontech (BioNTech SE (spons ADRs)) kommen bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus eigenen Aussagen zufolge voran. Weitere Daten aus einer Studie der frühen Phase I mit dem Wirkstoffkandidaten BNT162b2 seien positiv ausgefallen, teilten der US-Pharmakonzern und das Mainzer Biotechunternehmen am Donnerstagabend gemeinsam mit. Der Wirkstoff habe sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Patienten im Test für eine starke Antwort des Immunsystems gesorgt.

ROUNDUP: Bayer einigt sich mit Essure-Klägerinnen in USA auf Milliardenvergleich

LEVERKUSEN - Bayer hat im US-Streit um angebliche Gesundheitsrisiken der Verhütungsspirale Essure eine milliardenschwere Einigung festgezurrt. Es seien Vereinbarungen mit Klägeranwaltskanzleien getroffen worden, teilte der Dax-Konzern (DAX 30) am Donnerstagabend in Leverkusen mit. Damit würden etwa 90 Prozent der insgesamt fast 39 000 in den USA schon eingereichten oder teils noch nicht eingereichten Essure-Klagen beigelegt. Insgesamt will Bayer etwa 1,6 Milliarden US-Dollar (1,35 Mrd Euro) in die Hand nehmen. Darin seien auch Pauschalen für Ansprüche enthalten, für die noch keine Vergleichsvereinbarungen vorliegen. Mit diesen Klägerinnen werde aktuell noch gesprochen, hieß es.

ROUNDUP: Dermapharm enttäuscht trotz höherer Prognose - Aktie verliert

GRÜNWALD - Das Arzneiunternehmen Dermapharm blickt zwar optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Deshalb hat das SDAX-Unternehmen auch seine Prognose für 2020 erhöht, wie Dermapharm am Freitag in Grünwald mitteilte. Kritik von Marktexperten gibt es aber dennoch.

Verdi: Anfang September nächster Schritt bei Commerzbank-Chefsuche

FRANKFURT - Bei der Suche nach einem neuen Commerzbank-Chef (Commerzbank) erwartet die Gewerkschaft Verdi Anfang September den nächsten Schritt. Dann könnte der Anfang August berufene Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter einen Zeitplan präsentieren, wie die Nachfolge des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke geregelt werden soll. Der Manager hatte nach heftiger Kritik von Investoren seinen Rücktritt angeboten, spätestens zum 31. Dezember 2020 wird Zielkes Vertrag als Chief Executive Officer (CEO) aufgelöst.

Laserspezialist LPKF verschärft Sparkurs wegen verzögerter Aufträge

MÜNCHEN - Mit einem verschärften Sparkurs und verlängerter Kurzarbeit will der Laserspezialist LPKF (LPKF LaserElectronics) auf Auftragsverschiebungen reagieren. In der zweiten Jahreshälfte soll bei dem TecDax-Aufsteiger (TecDAX) demnach weiter an der Kostenschraube gedreht werden, wie Konzernchef Götz Bendele der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" laut einem Vorabbericht vom Freitag sagte.

Novartis erhält US-Zulassung für Kesimpta bei MS-Patienten

ZÜRICH - Novartis hat in den USA früher als zuletzt gedacht eine Zulassung für das Multiple-Sklerose-Medikament Kesimpta (ofatumumab) erhalten. Ein Entscheid der US-Gesundheitsbehörde FDA war erst im September erwartet worden.

Deutschen Firmen droht wegen US-Datenverabeitern Bußgeld

STUTTGART - Im Fall der gekippten EU-US-Datenschutzvereinbarung "Privacy Shield" hält der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink Bußgelder gegen deutsche Unternehmen für möglich. Die Aufsichtsbehörden versuchten derzeit, einen Ausweg aus einer "nahezu unlösbaren Situation" zu finden, sagte Brink dem "Handelsblatt" (Freitag). Andernfalls müsse jedes deutsche Unternehmen geprüft und mit Bußgeld belegt werden, wenn es seine Infrastruktur auf US-Datenverarbeiter aufgebaut habe.

Weitere Meldungen

-EU-Kommission genehmigt Staatshilfe für Lufthansa-Tochter Brussels Airlines

-Hamburger Hafen verliert zwölf Prozent seines Umschlags

-Wirecard-Insolvenzverwalter: Brasilien-Geschäft vor Verkauf

-1,4 Millionen Kunden warten auf Ticketerstattungen der Lufthansa

-ROUNDUP: Gastro-Verband will Heizpilz-Verbot aussetzen - Auch Grüne dafür

-Gerry Weber kommt 'verhältnismäßig gut' durch die Corona-Krise

-Bahn-Tarifverhandlungen mit EVG sind unterbrochen

-Engpässe bei Corona-Tests in Deutschland

-Deutsche Mode im Minus: Anzüge und Home-Office vertragen sich nicht

-Finanzaufsicht Bafin verhängt Geldbuße gegen Bayer

-ROUNDUP 2: Kampf gegen Waldbrände in Kalifornien - mindestens vier Tote

-Dr. Hönle erhält neuen Anteilseigner und erhöht dafür Kapital

-Dax-Vorstände internationaler - Chefs aber meist deutsche Manager

-Corona-Tests: Dreyer fordert Kostenübernahme durch Reisende

-ROUNDUP: Zwischen Kurzarbeit und Auftragsboom: Labore in der Corona-Pandemie

-Uber und Lyft erreichen Aufschub bei Fahrer-Status in Kalifornien°

