dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.10.2025 - 15.15 Uhr

US-Autobauer General Motors sieht im Tagesgeschäft Besserung - Aktie zieht an

DETROIT - Nach einem überraschend gut verlaufenen Tagesgeschäft im dritten Quartal peilt der US-Autobauer General Motors (GM) nun für das laufende Jahr einen höheren bereinigten Gewinn an. Dieser soll bei 9,75 bis 10,50 US-Dollar je Aktie ausfallen, wie es am Dienstag vom Konzern in Detroit hieß. Bisher standen 8,25 bis 10 Dollar im Plan. Unter dem Strich wird die bereits bekannte Milliarden-Abschreibung auf die Elektroautopläne jedoch den Nettogewinn schmälern. Das konnte die Anleger aber nicht mehr schrecken: Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um mehr als 9 Prozent an.

Triebwerksbauer GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an

CINCINNATI - Der Triebwerksbauer GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)) wird dank des Aufschwungs der Luftfahrtbranche noch optimistischer für das laufende Jahr. Umsatz und Gewinn sollen stärker steigen als gedacht, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. So soll der bereinigte Umsatz nun um einen hohen statt um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn soll 8,65 bis 8,85 Milliarden US-Dollar (7,4 bis 7,6 Mrd Euro) erreichen. Zuletzt hatte Konzernchef Larry Culp hier 8,2 bis 8,5 Milliarden Dollar als Ziel ausgegeben.

3M schraubt Gewinnziel weiter hoch - Sanierungsplan trotzt Zoll-Unsicherheiten

ST. PAUL - Der US-Mischkonzern 3M wird nochmal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Nachdem bereits im Juli die Jahresprognose angehoben wurde, setzte Konzernchef William Brown die Latte nun noch etwas höher. 2025 dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie 7,95 bis 8,05 US-Dollar erreichen, teilte 3M am Dienstag in St. Paul mit. Zuvor waren 7,75 bis 8,00 Dollar avisiert worden. Analysten haben bislang durchschnittlich einen Gewinn knapp unter der neuen Zielspanne auf dem Zettel.

Zuckerfreie Getränke gefragt: Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartet

ATLANTA - Die Verbraucher greifen bei den Getränken des Softdrink-Herstellers Coca-Cola trotz höherer Preise weiter kräftig zu. Der Umsatz des US-Konzerns zog im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar an, wie der Konkurrent von PepsiCo am Dienstag mitteilte. Aus eigener Kraft steigerte Coca-Cola die Erlöse um 6 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Aktie legte vorbörslich um mehr als zwei Prozent zu.

ROUNDUP/Nach Zuwächsen: Friedrich Vorwerk erhöht erneut Ziele - MBB profitiert

TOSTEDT - Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoff FRIEDRICH VORWERK hat nach kräftigen Zuwächsen im dritten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr erneut angehoben. Von der guten Geschäftsentwicklung profitiert auch die Beteiligungsgesellschaft MBB (MBB SE), die gut die Hälfte des Unternehmens hält. Das familiengeführte Unternehmen erhöhte nun ebenfalls die Ziele für 2025. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktien beider Unternehmen zogen im frühen Handel kräftig an.

Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX wird optimistischer

ARLINGTON - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX (Raytheon Technologies) hebt dank guter Geschäfte mit Fliegerei und Rüstung seine Ziele für 2025 an. Umsatz und Gewinn sollen höher ausfallen als zuletzt gedacht, teilte der US-Hersteller von Patriot-Luftabwehrsystemen und Pratt-&-Whitney-Triebwerken am Dienstag in Arlington mit. Bereits im Sommer hatte Konzernchef Chris Calio seine Wachstumsziele angehoben, aber zugleich seine Gewinnprognose noch gesenkt, weil der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollstreit das Geschäft von RTX zu verteuern drohte. Die RTX-Aktien legte am Dienstag vorbörslich um fast fünf Prozent zu.

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 tauscht Top-Management aus

UNTERFÖHRING - Der italienische Medienkonzern MFE tauscht als neuer Mehrheitseigentümer von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) das Spitzenmanagement des Fernsehsenders aus. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Marco Giordani, bislang MFE-Finanzvorstand, den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, wie das Unternehmen in Unterföhring mitteilte.

Infrastrukturtöchter kurbeln MBB an - erhöht Ziele für 2025

BERLIN - Die Beteiligungsgesellschaft MBB (MBB SE) wird nach Zuwächsen im dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Umsatz soll nun im laufenden Jahr 1,1 Milliarden Euro bis 1,2 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Berlin mit. Zuletzt hatte MBB ein Erlös am oberen Ende der Spanne von 1,0 Milliarden Euro bis 1,1 Milliarden Euro im Visier, nach einer Milliarde Euro im Vorjahr.

US-Regierung droht SpaceX mit Vertragsentzug bei 'Artemis'-Mondmission

NEW YORK - Die US-Regierung wirft dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk Verzögerungen beim geplanten Flug der USA zum Mond vor. Verkehrsminister und amtierender Nasa-Chef Sean Duffy kündigte an, einen milliardenschweren Auftrag für das "Artemis"-Programm möglicherweise an andere Unternehmen wie Jeff Bezos ' Blue Origin zu vergeben.

ROUNDUP/U-Boot-Projekt: Kanada ist Deutschlands Wunschpartner

OTTAWA - Deutschland und Norwegen wollen den Nato-Verbündeten Kanada als Partner in ihr gemeinsames Projekt zum Bau moderner U-Boote aufnehmen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) machte sich am Rande seines Besuchs in Ottawa für eine Beteiligung Kanadas an dem Marinevorhaben stark, mit dem die Partner Schiffe der Klasse 212CD bauen. In der vorletzten Woche war eine kanadische Delegation zu Fachgesprächen in Kiel, wo der deutsche U-Boot-Hersteller Tyssenkrupp Marine Systems (TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems)) seinen Sitz hat.

^

Weitere Meldungen

-Dienste von Amazon laufen wieder normal

-Umweltorganisation warnt vor Chinas Kohlechemie-Projekten

-Verteidigungsministerium: keine Überlegungen für mehr F-35

- Öl -Probebohrungen nahe Amazonasmündung genehmigt

-Endgültige Schätzung: Kleinste Weinernte seit 15 Jahren

-ROUNDUP: Lufthansa tauft Hoffnungsträgerin mit Problemen

-'Fuchs'-Panzer: Fünf Bundesländer fordern deutschen Nachfolger

-Zu hohe Strompreise in Deutschland im Winter? Behörden legen Bericht vor

-EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln

-Krise bei DB Cargo - Gutachten erhöht Druck auf Chefin Nikutta

-Hamburger Flughafen erwartet trotz Klimaentscheids keine Kostensprünge

-Pasta statt Spätzle: Italien stillt deutschen Nudelhunger

-Nach Dämpfer: Kabelhersteller Lapp wieder mit Wachstum

-Drogenbeauftragter will Cannabis-Schwarzmarkt austrocknen

-Leverkusen und Dortmund in der Champions League gefordert°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha