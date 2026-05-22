dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.05.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Schmuckhersteller Richemont steigert Umsatz - Aktie gibt nach

GENF - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) etwas mehr umgesetzt. Allerdings belastete der starke Schweizer Franken und höhere Goldpreise die Profitabilität stärker als erwartet. Die Aktie zeigte sich nach Vorlage der Geschäftszahlen schwankungsanfällig.

Bereits 23.000 Anträge für neue E-Auto-Prämie

BERLIN - Bundesumweltminister Carsten Schneider sieht einen großen Andrang auf die neue E-Auto-Prämie. Wenige Tage nach dem Start seien bereits 23.000 Anträge eingegangen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. "Wir haben eine sehr gute Resonanz." Nachgefragt würden vor allem batterieelektrische Fahrzeuge. Es meldeten sich viele Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Die soziale Staffelung funktioniere, sagte Schneider.

Carl Zeiss Meditec findet nach monatelanger Suche Chefnachfolgerin

JENA - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat nach monatelanger Suche eine Nachfolgerin für den geschassten Ex-Vorstandschef Maximilian Foerst gefunden. So soll Bronwyn Brophy O'Connor den Posten übernehmen, wie der Konzern am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mitteilte. Die Managerin kommt vom schwedischen Konzern Vitrolife (Vitrolife A), wo sie derzeit Chefin ist. Wann sie den Job in Jena antreten kann, ist allerdings noch nicht klar. Das hänge von derzeit laufenden Verhandlungen mit ihrem bisherigen Arbeitgeber ab, hieß es von Carl Zeiss Meditec. Bis zu ihrem Beginn soll weiter Andreas Pecher intermistisch die Geschäfte leiten.

Airlines reicht Senkung der Ticketsteuer nicht aus

BERLIN - Die vom Bundestag beschlossene Absenkung der deutschen Ticketsteuer geht der Luftverkehrsbranche nicht weit genug. Vertreter von Verbänden und Airlines kritisieren zu niedrige Absenkungsbeträge und fordern weitere Entlastungen des Flugverkehrs.

Samsung: Abstimmung über Boni von Hunderttausenden Euro

SEOUL - Über eine Jahresprämie von umgerechnet mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf stimmen die Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft nach einem abgewendeten Generalstreik ab. Die Abstimmung über eine vom Management vorgestellte Einigung solle noch bis zum 27. Mai andauern, meldete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap.

Prognose: Iran-Krieg lässt Düngemittelpreise rasant steigen

OXFORD - Das britische Beratungsunternehmen Oxford Economics erwartet wegen des Iran-Kriegs deutlich steigende Düngemittelpreise. Weltweit dürften sie um mehr als 30 Prozent im Vergleich zu 2025 zulegen, wie Oxford Economics mitteilte. Vor allem die Preissteigerungen des nachgefragten Düngers Harnstoff tragen demnach zu dem Anstieg bei. Hintergrund ist die anhaltende Blockade der Straße von Hormus, durch die Düngemittel wie Harnstoff verschifft werden.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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