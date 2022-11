dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.11.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: TAG Immobilien streicht Dividende - Erwartet 2023 schlechteres Ergebnis

HAMBURG - Steigende Zinsen und die Inflation erschweren derzeit massiv das Umfeld für die stark kreditfinanzierte Immobilienbranche. Die Hamburger Gesellschaft TAG Immobilien streicht deshalb den Anlegern für das Jahr 2022 die Dividende. Für das kommende Jahr stellen sich die Hanseaten zudem im Tagesgeschäft auf einen Gewinnrückgang ein. An der Börse gab es am Dienstag lange Gesichter.

ROUNDUP: Cevian verkauft erneut Anteile an Thyssenkrupp - Platzierung belastet

ESSEN/STOCKHOLM - Der Finanzinvestor Cevian hat sich erneut von Anteilen des Industrie- und Stahlunternehmens thyssenkrupp getrennt. Laut Händlern verkaufte der schwedische Investor rund 23,4 Millionen Papiere zum Preis von 5,15 Euro je. Das entspricht rund 3,8 Prozent der ausstehenden Thyssenkrupp-Aktien. Die Platzierung lastete am Morgen deutlich auf der Thyssenkrupp-Aktie.

ROUNDUP: Versorger Enel will mit Beteiligungsverkäufen Schulden abbauen

ROM - Der Versorger Enel will seinen Schuldenberg durch milliardenschwere Beteiligungsverkäufe verringern. In den kommenden Jahren will das größte Energieunternehmen Italiens im eigenen Portfolio aufräumen und sich dabei auch regional schlanker aufstellen, wie der Konzern am Dienstag anlässlich eines Kapitaltages mitteilte. Geplant sind dafür Verkäufe in Höhe von 21 Milliarden Euro.

Wachstum von Videodienst Zoom flaut weiter ab

SAN FRANCISCO - Der Videokonferenz-Dienst Zoom (Zoom Video Communications) tut sich nach dem Boom zu Beginn der Corona-Pandemie immer schwerer. In den drei Monaten bis Ende Oktober stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 1,01 Milliarden Dollar (1,07 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die 2011 gegründete Firma verbuchte damit ihr bislang schwächstes Wachstum.

Verkauf von Ita Airways: Lufthansa wieder im Rennen - MSC erst einmal raus

ROM - Im Ringen um den Verkauf von Italiens Staatsfluglinie Ita Airways hat die deutsche Lufthansa erneut Zugang zu den Unternehmensdaten erhalten. "Der Dataroom ist geöffnet. Lufthansa ist interessiert", sagte der italienische Finanzminister, Giancarlo Giorgetti, am Dienstag während einer Regierungspressekonferenz. Sein Ministerium ist derzeit Eigentümer Itas und wickelt den Verkauf ab. Die Regierung ziele darauf ab, einen standfesten Industriepartner zu finden, der der Nachfolge-Airline von Alitalia eine sichere Zukunft garantiere, erklärte der Politiker der rechten Lega weiter.

Toyota kappt Jahresproduktion wegen Chipmangels

TOYOTA - Der weltgrößte Autobauer Toyota (Toyota Motor) macht wegen fehlender Teile weitere Abstriche bei seinen Produktionszielen. Im laufenden Geschäftsjahr (Ende März) dürften nun nur noch 9,2 Millionen Fahrzeuge hergestellt werden, hieß es von den Japanern am Dienstag. Bereits in den Vormonaten hatten vor allem fehlende Elektronikchips die Fertigung eingeschränkt, weswegen der Konzern im Oktober bereits eingeräumt hatte, nicht mehr auf die zuvor veranschlagten 9,7 Millionen Fahrzeuge zu kommen. Im Dezember dürften insbesondere fehlende Teile wegen der Ausbreitung von Covid die Produktion behindern, teilte Toyota mit.

Baustoffkonzern CRH sieht sich auf Kurs zum Jahresgewinnziel

DUBLIN - Der irische Baustoffkonzern CRH hält trotz des schwierigen Konjunkturumfeldes an seinem Gewinnziel für 2022 fest. Der operative Gewinn (Ebitda) soll im laufenden Jahr weiterhin um rund zehn Prozent auf etwa 5,5 Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro) steigen, wie der Konkurrent von Heidelberg Materials (HeidelbergCement) am Dienstag in Dublin mitteilte. Nach neun Monaten stehen bereits 4,2 Milliarden Dollar in den Büchern, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Den Umsatz steigerten die Iren in den ersten drei Quartalen bis Ende September demnach um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 24,4 Milliarden Dollar.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Milliardenschwerer US-Buchverlagskauf durch Bertelsmann scheitert

-WM 2022: TV-Quote am zweiten Tag der Fußball-WM schwach

-PCK-Geschäftsführer: Werden auch ab 1. Januar weiter produzieren

-Neue Billiglinie soll von Nordirland nach Amerika und in EU fliegen

-ROUNDUP: Ingenieurmangel im Maschinenbau verschärft sich

-Start-up Bitpanda erhält Bafin-Lizenz für Krypto-Verwahrung

-Ifo-Umfrage: Viele Industriefirmen sparen Gas ohne Produktionskürzung

-München plant Bettensteuer - Gastgewerbe protestiert

-Prognose: Zahl der Kreuzfahrtschiffe in Hamburg über Vorkriseniveau

-Beschäftigte des Uni-Klinikums Gießen/Marburg im Warnstreik

-Spielwarenbranche hofft trotz Krisenstimmung auf gute Umsätze

-ROUNDUP/Nach Güterzugunfall: Bis zur Bergung kann es 'noch Tage dauern'

-Nasa-Mission 'Artemis 1' erstmals nah am Mond vorbeigeflogen

-Ruf nach Kartellamt gegen hohe Fernwärmepreise

-Kehl zum Reus-Vertrag: Wie vereinbart zusammensetzen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis