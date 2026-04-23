dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.04.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nestle überrascht trotz Umsatzrückgang positiv - Aktie legt kräftig zu

ZÜRICH - Wechselkurseffekte haben beim weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestle (Nestlé) im ersten Quartal für einen Umsatzrückgang gesorgt. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 21,3 Milliarden Schweizer Franken (23,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das organische Wachstum betrug allerdings 3,5 Prozent und fiel damit besser aus als erwartet, auch wenn es sich im Vergleich zum Vorquartal abschwächte. Konzernchef Philipp Navratil bestätigte die Ziele für das Gesamtjahr. An der Börse kam das gut an.

Nokia verdient dank KI-Strategie mehr als erwartet - Aktie auf 16-Jahres-Hoch

ESPOO - Der Netzwerkausrüster Nokia hat im ersten Quartal den operativen Gewinn gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei weiter von der Nachfrage nach Cloud- und Netzwerkinfrastruktur für die Anbindung von KI-Rechenzentren. Der bereinigte operative Gewinn stieg um über die Hälfte auf 281 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten im Mittel deutlich übertroffen. Der Quartalsumsatz kletterte um zwei Prozent auf 4,5 Milliarden, was leicht unter den Markterwartungen liegt. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

ROUNDUP: STMicro sieht anziehende Nachfrage - Aktie springt an

GENF - Der Chipkonzern STMicroelectronics zeigte sich für die weitere Entwicklung trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten zuversichtlich. So habe das Unternehmen im ersten Quartal eine Erholung der Nachfrage mit starken Bestellzahlen und normalisierte Lagerbestände verzeichnet, berichtete Konzernchef Jean-Marc Chery am Donnerstag in Genf. Im vergangenen Jahr hatten die Chiphersteller abseits des KI-Booms unter einer verhaltenen Nachfrage gelitten, weil Kunden zunächst ihre noch vorhandenen Bestände abbauten.

ROUNDUP: Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn - Aktie gibt nach

AUSTIN - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 22,39 Milliarden Dollar, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto -Vorreiter am späten Mittwochabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn stieg um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar. An der Börse zeigen sich die Anleger jedoch zurückhaltend. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag zuletzt um rund drei Prozent nach.

ROUNDUP: Roche bekommt Gegenwind durch Währungseffekte - Jahresziel steht

BASEL - Negative Wechselkurseffekte haben im ersten Quartal das Wachstum beim Schweizer Pharmakonzern Roche in einen Umsatzrückgang verwandelt. Zudem blieb das Diagnostik-Geschäft von der Preisreform in China belastet. Konzernchef Thomas Schinecker sieht den Konzern aber weiter gut aufgestellt und bestätigte die Jahresziele. An der Börse legte die Aktie zu.

ROUNDUP: Laborausstatter Sartorius setzt Erholung fort - Aktie stark unter Druck

GÖTTINGEN - Die jüngste Erholung beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) hat sich auch zum Jahresbeginn fortgesetzt. Der Göttinger Konzern profitierte erneut von einer starken Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien. Konzernchef Michael Grosse sprach von einer guten Entwicklung in den ersten drei Monaten und hält deshalb an seinen Jahreszielen fest. An der Börse rutschten die Sartorius-Vorzüge aber deutlich ab.

ROUNDUP: L'Oreal überrascht mit starkem Jahresstart - Aktie zieht deutlich an

PARIS - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) ist im ersten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Auf vergleichbarer Basis und bei stabilen Währungskursen kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt ein geringeres Wachstum erwartet. Das Geschäft in China belebte sich spürbar, und auch das wichtige Luxusgeschäft wuchs. Die L'Oreal-Aktie legte am Donnerstagmorgen kräftig zu.

ROUNDUP: Brillenkonzern EssilorLuxottica spürt US-Dollar-Schwäche - Kursminus

PARIS - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat auch im ersten Quartal vom Boom rund um Smartbrillen profitiert und den Umsatz kräftig gesteigert. Negative Währungseffekte insbesondere durch den US-Dollar zehrten einen großen Teil des Wachstums aber wieder auf. Analysten fanden außerdem noch einige andere Haare in der Suppe, und auch die Investoren zeigten sich nicht überzeugt. An der Börse kamen die Zahlen schlecht an.

Aufspaltung drückt Gewinn von Honeywell - verkauft Lagerlogistik-Geschäft

CHARLOTTE - Die eigene Aufspaltung kommt dem Mischkonzern Honeywell teuer zu stehen. Der Gewinn je Aktie sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel auf 1,29 US-Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte mit. Grund dafür waren etwa Umschuldungen, der Konzernumbau und damit verbundene Wertminderungen bei zum Verkauf stehenden Geschäftsteilen. Ein weiterer Aspekt davon ist nun beschlossene Sache: Honeywell kündigte an, sein Logistikgeschäft etwa zur Automation von Warenlagern (WWS) an die US-Beteiligungsgesellschaft American Industrial Partners zu verkaufen. Die Honeywell-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel fast 8 Prozent.

Zahlungsfreudige Kunden treiben American Express an

NEW YORK - Für den Kreditkartenanbieter American Express hat das Jahr trotz der schwierigen Weltwirtschaft mit kräftigen Zuwächsen begonnen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um elf Prozent auf 18,9 Milliarden US-Dollar (16,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Der Überschuss wuchs trotz etwas höherer Rückstellungen für Kreditausfälle und gestiegener Betriebskosten um 15 Prozent auf 2,97 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Netflix legt neues Aktienrückkaufprogramm über 25 Milliarden US-Dollar auf

LOS GATOS - Der Streaminganbieter Netflix legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar (21,3 Mrd Euro) auf. Der Verwaltungsrat habe ein entsprechendes Programm genehmigt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

ROUNDUP: Börsenkapriolen bescheren Flatexdegiro starken Jahresstart - Kurs sinkt

FRANKFURT - Die Börsenturbulenzen rund um den Iran-Krieg haben dem Onlinebroker flatexDEGIRO zum Start ins Jahr einen Rekordgewinn beschert. Weil die Kunden fleißig Aktien und andere Wertpapiere handelten, wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 54 Millionen Euro und lag damit so hoch wie nie zuvor in einem Quartal. Vorstandschef Oliver Behrens sieht Flatexdegiro auf Kurs zu seinen Jahreszielen. An der Börse konnten die Neuigkeiten jedoch nicht überzeugen.

ROUNDUP: Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia - Aktie legt zu

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der Autobauer Renault hat im ersten Quartal trotz Logistikproblemen bei der Marke Dacia den Umsatz gesteigert. Unter anderem ein besseres Finanzdienstleistungsgeschäft glich dabei Rückgänge bei den Dacia-Zulassungen mehr als aus. Der Konzernumsatz stieg um 7,3 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro, wie der Rivale von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten weniger erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

ROUNDUP/Vor Chefwechsel: Überraschend starker Jahresstart bei Sanofi

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi ist zum Jahresstart dank seines Kassenschlagers Dupixent, neuer Medikamente und Übernahmen überraschend kräftig gewachsen. Damit verschaffen die Franzosen ihrer bald startenden neuen Chefin Belen Garijo etwas Rückenwind. Auch an der Börse zeigten sich die Anleger erfreut - die Aktie verteuerte sich zuletzt in Paris um etwas über drei Prozent.

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