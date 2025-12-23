dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.12.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Novo Nordisk erhält in USA Zulassung für Wegovy-Pille - Aktie zieht an

BAGSVAERD - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Der Verkauf soll Anfang Januar starten, wie Novo Nordisk am späten Montagabend in Bagsvaerd mitteilte. Die seit Mitte 2024 stark unter Druck stehende Novo-Nordisk-Aktie legte deutlich zu. Die Papiere gewannen am Dienstag rund sechs Prozent.

ROUNDUP: Alzchem verlängert Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig

TROSTBERG - Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert. Der Vorsitzende Andreas Niedermaier werde bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem Finanzchef Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert.

EU-Automarkt legt im November weiter zu

BRÜSSEL - Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) hat im November erneut zugelegt. Insgesamt wurden im abgelaufenen Monat 887.491 Pkw neu angemeldet und damit 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten elf Monaten des Jahres wurden damit rund 9,86 Millionen Autos neu zugelassen, 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Trotz der jüngsten positiven Entwicklung liegen die Gesamtumsätze weiter deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, schrieb der Verband.

ROUNDUP: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman

FRIEDRICHSHAFEN - Der finanziell angeschlagene Autozulieferer ZF Friedrichshafen verkauft sein Geschäft mit Fahrerassistenzsystemen (Adas) an die Samsung-Tochter Harman. Mit der geplanten Übernahme der Geschäftseinheit durch den Innenraum-Spezialisten habe das Stiftungsunternehmen mit Sitz am Bodensee einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung erreicht, teilte Vorstandschef Mathias Miedreich mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Als Unternehmenswert wurden 1,5 Milliarden Euro vereinbart.

Nestle-Chef: Wachstum löst fast alle Probleme

VEVEY - Für den neuen Nestlé-Chef Philip Navratil steht das Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns klar im Fokus. "Wachstum löst fast alle Probleme, die wir haben. Es bringt Gewinn, Fixkosten werden absorbiert, es bringt Cash und Marktanteil.", sagte der seit Anfang September amtierende CEO in einem am Dienstag publizierten Interview mit der "Finanz und Wirtschaft". Nestlé habe ein starkes Portfolio, mit dem das Unternehmen das angestrebte organische Wachstum von 4 Prozent erreichen könne, gab sich Navratil überzeugt. "Ich frage mich nicht, was wir noch dazukaufen müssen. Was wir brauchen, sind Innovationen, um das Wachstum zu beschleunigen."

Finanzsektor glänzt - Autobauer kürzen Dividenden deutlich

FRANKFURT - Viele Aktionärinnen und Aktionäre deutscher Konzerne müssen sich auf geringere Ausschüttungen einstellen. Mit geschätzt 60,5 Milliarden Euro wird die Dividendensumme der 90 Unternehmen in DAX und MDAX für das Geschäftsjahr 2025 um rund 1,8 Milliarden Euro beziehungsweise 2,9 Prozent geringer ausfallen als ein Jahr zuvor, wie die Dekabank errechnet hat.

Jim Beam stellt Whiskey-Produktion am Stammsitz für 2026 ein

CLERMONT - Der amerikanische Whiskey-Hersteller Jim Beam stellt die Produktion an seinem traditionellen Stammsitz im Bundesstaat Kentucky für das gesamte kommende Jahr ein. "Wir prüfen stets die Produktionsmengen, um den Bedarf der Kunden bestmöglich abzudecken und haben uns kürzlich mit unserem Team getroffen, um die Mengen für 2026 zu besprechen", erklärte das Unternehmen. Im kommenden Jahr sollten am Stammsitz Verbesserungen durchgeführt werden, das Besucherzentrum dort bleibe geöffnet, und andere Destillerien des Unternehmens würden normal weiter produzieren, hieß es.

Weitere Meldungen

