dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.10.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: T-Mobile US entzückt mit neuen Jahreszielen und Neukundenplus

BELLEVUE - Die Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US hat die Konkurrenz im Mobilfunk erneut hinter sich gelassen. Im dritten Quartal gewann das Unternehmen deutlich mehr an neuen Mobilfunkvertragskunden als seine Wettbewerber. Zudem legte T-Mobile-US-Chef Mike Sievert überraschend die Latte für das laufende Jahr ein weiteres Mal höher.

ROUNDUP 2: Beiersdorf verliert an Schwung - Aktie dennoch an Dax-Spitze

HAMBURG - Der Nivea -Konzern Beiersdorf hat in einem herausfordernden Marktumfeld weiter an Tempo verloren. Insbesondere in China bleibe der Luxusmarkt schwierig, sagte Konzernchef Vincent Warnery laut Mitteilung vom Donnerstag. Obwohl viel von der Entwicklung der Luxusmarke La Prairie abhängt und auch im vierten Quartal keine Erholung in China zu erwarten sei, rechnet der Manager mit einer "insgesamt positive Entwicklung" zum Jahresende. Entsprechend bestätigte er die Ziele für 2024 und sieht sein Unternehmen "voll auf Kurs".

ROUNDUP: Symrise optimistischer für 2024 - gibt sich dennoch betont konservativ

HOLZMINDEN - Nach einem weiterhin deutlichen Wachstum im dritten Quartal blickt der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise optimistischer auf das Gesamtjahr. Rückenwind liefern weiterhin Geschäfte mit Zusätzen für Heimtiernahrung sowie für süße und würzige Produkte. Auch das Geschäft mit Düften für teure Parfüms wuchs deutlich. Manch ein Investor und Analyst hatte sich allerdings noch mehr Zuversicht erwartet, auch wenn die Symrise-Führung gewohnt vorsichtig bleibt beim Jahresausblick. Der Aktienkurs geriet am Donnerstag unter Druck.

ROUNDUP: Tesla verdient überraschend viel - Aktienkurs springt hoch

AUSTIN - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal trotz der Branchentristesse deutlich mehr verdient als von Experten an der Wall Street erwartet. Für die in den vergangenen Wochen schlecht gelaufene Aktie zeichnete sich am Donnerstag ein Kurssprung ab.

ROUNDUP: Ersatzteilgeschäft beflügelt Triebwerksbauer MTU - Aktie auf Rekordhoch

MÜNCHEN - Die Lieferprobleme der großen Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) und Boeing beflügeln die Gewinnaussichten des Münchner Triebwerksbauers MTU (MTU Aero Engines). "Weniger ausgelieferte Flugzeuge bedeutet weniger neue Triebwerke", sagte MTU-Chef Lars Wagner am Donnerstag in München. Dadurch bräuchten die Airlines mehr Ersatzteile für Antriebe älterer Flugzeuge - an denen der Triebwerkshersteller besonders gut verdient. Deshalb soll MTUs Gewinn im Tagesgeschäft 2024 erstmals die Milliardenmarke knacken. Der teure Rückruf von Triebwerken für Airbus-Jets läuft derweil besser als gedacht.

ROUNDUP: Siltronic hebt Margenprognose wegen Verzögerungen in Singapur-Fabrik an

MÜNCHEN - Siltronic rechnet wegen verschobener Anlaufkosten in der neuen Halbleiterwafer-Fabrik in Singapur in der Tendenz mit einem etwas profitableren Geschäftsjahr. Die Abnahme durch die Kunden, die für den Beginn der Abschreibung der Fabrik entscheidend seien, verzögere sich vom vierten Quartal 2024 auf das nächste Jahr, hieß es vom Unternehmen am Donnerstag. Das liegt am weiterhin schwierigen Branchenumfeld. Mit Blick auf das Tagesgeschäft lief es im dritten Quartal indes besser, als Experten es befürchtet hatten. Die Aktien gingen auf Erholungskurs.

ROUNDUP: Gucci-Mutter Kering kämpft mit China-Problemen - Aktie verliert

PARIS - Dem Luxusgüterkonzern Kering macht die Krise seiner Kernmarke Gucci weiter schwer zu schaffen. Im dritten Quartal sackte der Konzernumsatz um 15 Prozent auf 3,79 Milliarden Euro ab, wie die Franzosen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilten. Bei Gucci führten die Schwierigkeiten in Asien und insbesondere in China sogar zu einem Umsatzschwund von gut einem Viertel. Das war spürbar schwächer als von Experten ohnehin befürchtet. Der Gewinn droht bei Kering nun einzubrechen. Die schon länger gebeutelte Aktie gab am Donnerstag weiter nach, obwohl das Management den Anlegern eine stabile Dividendenpolitik versprach.

US-Paketdienst UPS verdient mehr als gedacht - Aktie legt deutlich zu

ATLANTA - Der US-Paketdienst UPS (United Parcel Service) hat im dritten Quartal dank guter Geschäfte und des Verkaufs einer Konzerntochter überraschend viel verdient. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Mrd Euro) und damit rund 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie United Parcel Service (UPS) am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Auch ohne Sondereffekt war dies mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das Gesamtjahr rechnet Konzernchefin Carol Tomé jetzt jedoch mit weniger Umsatz, weil die verkaufte Tochter Coyote Logistics nicht mehr in die Zahlen eingeht. Die UPS-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um rund fünfeinhalb Prozent zu.

ROUNDUP: Hermes sticht aus Luxus-Malaise heraus - Wachstum bleibt zweistellig

PARIS - Der französische Luxusgüterkonzern Hermes (Hermès (Hermes International)) hat auch im dritten Quartal seine derzeitige Sonderstellung in der Branche unter Beweis gestellt. Der Umsatz wuchs ohne Effekte aus Währungsumrechnungen um 11,3 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf der Hersteller der bekannten Luxus-Handtasche Birkin wie schon im ersten Halbjahr die Erwartungen der Experten.

Kreise: Siemens erwägt Kauf von US-Softwarehersteller Altair Engineering

NEW YORK - Der Siemens-Konzern (Siemens) könnte Kreisen zufolge den US-Softwarehersteller Altair Engineering (Altair Engineering A) kaufen. Beide Unternehmen seien im Gespräch über eine mögliche Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei noch ungewiss, ob es tatsächlich zu einer der größten Akquisitionen in der Geschichte von Siemens komme. Vertreter beider Unternehmen lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab. Die Siemens-Aktie verlor im Handel auf der Plattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs 1,1 Prozent, während die Altair-Papiere in New York um 6 Prozent zulegten.

Streikende Boeing-Arbeiter lehnen auch besseres Angebot ab

SEATTLE - Die streikenden Boeing-Arbeiter (Boeing) haben auch das verbesserte Angebot des Flugzeugbauers mit einem Einkommensplus von 35 Prozent in vier Jahren ausgeschlagen. Damit geht der Streik, der die Produktion des Bestseller-Modells 737 und des Langstreckenjets 777 lahmgelegt hat, weiter. Der finanzielle Druck auf den Airbus-Konkurrenten (Airbus SE (ex EADS)), der seit Jahren in der Krise steckt, wird damit noch weiter steigen.

Renault von Wechselkursen und Absatzminus belastet - Prognose bestätigt

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der Autobauer Renault hat inmitten der Branchenschwäche im dritten Quartal von neuen Modellen profitiert. Der Umsatz kletterte auch dank eines Anstiegs bei Finanzdienstleistungen insgesamt um 1,8 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro, wie die Franzosen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilten. Das war allerdings etwas weniger als von Analysten erwartet. Ohne den bremsenden Effekt von Wechselkurseffekten vor allem in Argentinien, Brasilien und der Türkei wäre der Erlös um fünf Prozent gestiegen, hieß es.

Unilever wächst stärker als erwartet

LONDON - Der Konsumgüterhersteller Unilever ist im dritten Quartal beim Konzernumbau und der damit einhergehenden Fokussierung auf höhere Absatzmengen weiter vorangekommen. In den drei Monaten bis Ende September kletterte der Erlös bereinigt um Währungseffekte sowie die Folgen von Spartenverkäufen um 4,5 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro, teilte der Produzent von Marken wie Axe, Domestos, Dove oder Omo am Donnerstag in London mit.

^

Weitere Meldungen

-IBM mit geringem Umsatzwachstum

-Asien und Nordamerika bescheren Danone überraschend viel Nachfrage

-BASF-Konkurrent Dow tritt beim Umsatz fast auf der Stelle

-SGL Carbon erwartet längere Durststrecke bei Carbonfasern - Abschreibung

-Chinesischer Automarkt nimmt im Oktober Schwung auf

-American Airlines wird trotz eines turbulenten Sommers optimistischer

-Villeroy & Boch macht mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in neun Monaten

-ROUNDUP 2: US-Chiphersteller Wolfspeed bekennt sich weiter zu Ensdorf

-Südkoreanischer VW-Rivale Hyundai verdient weniger als erwartet - Aktie fällt

-Briten wollen Einweg-E-Zigaretten ab Sommer verbieten

-Coca-Cola ruft 28 Millionen Flaschen in Österreich zurück

-US-Chiphersteller Wolfspeed bekennt sich weiter zu Ensdorf

-ROUNDUP/Cyberkriminalität: Eigene Mitarbeiter Risiko für Firmen

-Bahn stellt Technikarbeiten an Riedbahn vor

-ROUNDUP/Verkehrsprognose 2040: Auto bleibt dominantes Verkehrsmittel

-Warnstreik: Flüge in Leipzig/Halle und Dresden gestrichen

-Seeleute setzen in Griechenland Streik fort

-ROUNDUP: Deutschland weitet Rüstungsexporte an Israel deutlich aus

-Cybertrading mit Millionenschaden - Festnahme auf Zypern

-EuGH-Urteil: Intel gewinnt Streit mit EU-Kommission

-Nutzung von Gesundheitsdaten - Boehringer beklagt langsame Umsetzung

-BGH prüft: Wer zahlt für Autoschäden durch Waschanlage?

-Mehr Geld für Spuk: Handel hofft auf Halloween

-Microsoft-Chef: KI-Leistung wird sich alle 6 Monate verdoppeln

-Patente: Bedeutung freier Erfinder geht weiter zurück

-ROUNDUP/Warnstreik: Flüge in Leipzig/Halle und Dresden gestrichen

-Heizungsbauer verkaufen deutlich weniger Geräte°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha