ROUNDUP/Schock und Euphorie: Was Huangs Rückkehr zu Nvidia auslöst

BERLIN - Von Befremden bis Begeisterung reichten die Reaktionen aus die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chip-Konzerns NVIDIA. Über das Eingreifen von US-Präsident Donald Trump sagte der deutsche Außenminister Johann Wadephul am Tag nach Bekanntwerden der Personalie: "Es hat mich schockiert, um ehrlich zu sein." Soweit er dies beurteilen könne, habe er "eine derartige politische Einflussnahme auf ein einzelnes Unternehmen noch nie erlebt oder wahrgenommen", sagte der CDU-Politiker beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung.

ROUNDUP: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen

PARIS - Der französische Pharmahersteller Sanofi greift für den Ausbau seines Geschäfts mit Medikamenten gegen Atemwegserkrankungen und seltenen Krankheiten tief in die Tasche. Für 41 Milliarden US-Dollar (37,6 Mrd Euro) will der Konzern das US-Biotechunternehmen Insmed übernehmen. Je Insmed-Aktie würden 175 Dollar in bar geboten, teilte Sanofi am Dienstag in Paris mit. Damit stemmen die Franzosen eine der größten Übernahmen in ihrer Geschichte. Es ist zugleich ein großer Wurf für die neue Chefin Belén Garijo, die Ende April von Merck zu Sanofi wechselte.

ROUNDUP: Adyens Co-Chef und Mitgründer Pieter van der Does geht zum Jahresende

AMSTERDAM - Pieter van der Does, Mitgründer des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen (Adyen BV Parts Sociales), wird zum Jahresende als dessen Co-Chef zurücktreten. Ingo Uytdehaage, der das Unternehmen seit 2023 gemeinsam mit van der Does leitete, übernimmt dann allein das Ruder. Der Schritt erfolgt zum 20-jährigen Jubiläum des Unternehmens, wie Adyen am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Die Adyen-Aktie zeigte sich von der Personalie wenig bewegt.

Tarifverhandlungen bei VW haben begonnen

EMDEN - Im ostfriesischen Emden hat die Tarifrunde für die gut 120.000 VW (Volkswagen (VW) vz)-Beschäftigten in Deutschland begonnen. In einer Veranstaltungshalle der Hafenstadt kamen mehrere Dutzend Vertreter der IG Metall und des Autobauers zum Verhandlungsauftakt zusammen. Nach Aufforderung der Gewerkschaft finden die Gespräche an Standorten statt, deren Zukunft von der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Führung aktuell infrage gestellt wird.

Commerzbank schließt milliardenschwere Aktienrückkäufe ab

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das laufende Aktienrückkaufprogramm bereits abgeschlossen. Insgesamt seien knapp 31 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 39,12 Euro je Aktie zurückgekauft worden, teilte der Frankfurter Dax-Konzern (DAX) am Dienstag mit. Dies entspricht 2,84 Prozent des Grundkapitals. Das Programm mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro startete Anfang September und war ursprünglich bis zum 10. Februar angekündigt.

ROUNDUP: Großaktionär von Springer Nature stockt Aktienplatzierung auf

LONDON - Einer der beiden Großaktionäre des Wissenschaftsverlags Springer Nature hat sich von einem Aktienpaket getrennt. So platzierte BC Partners beziehungsweise die von ihr beratene Gesellschaft Springer Science+Business Media Galileo Participation Papiere im Wert von rund 150 Millionen Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf Angebotsdokumente schrieb. Wegen einer hohen Nachfrage war die Platzierung laut Händlern aufgestockt worden. Der Schritt belastete die zuletzt gut gelaufene Aktie.

Aktivistischer Investor fordert von Flatexdegiro Verkaufsprüfung - Aktie legt zu

FRANKFURT - Der aktivistische Investor Primestone macht Druck auf den Online-Broker flatexDEGIRO und fordert, ein mögliches Übernahmeinteresse auszuloten. Primestone verlange die Einleitung einer unverzüglichen formellen strategischen Überprüfung, hieß es dazu vom Investor in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat, die Geschäftsführung, sowie Bernd Förtsch, den größten Flatex-Aktionär und Gründer.

ROUNDUP: Ryanair knüpft großen Wachstumsplan an Steuersenkung

BERLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair stellt ein riesiges Wachstumsprogramm für den Luftverkehrsstandort Deutschland in Aussicht - allerdings nur unter der Bedingung, dass die Bundesregierung unter anderem die Luftverkehrsteuer komplett abschafft. Der Plan umfasst nach Angaben der irischen Fluggesellschaft ein Volumen von 3,6 Milliarden US-Dollar (ca. 3,3 Mrd. Euro) und sieht unter anderem vor, das Passagieraufkommen in Deutschland von 17 auf 34 Millionen Passagiere im Jahr zu verdoppeln.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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