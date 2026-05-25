dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.05.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Uber will Delivery Hero übernehmen - Aktie weiter im Rallymodus

BERLIN - Der US-Fahrdienstleister Uber ist an einer Komplettübernahme des Essenslieferdienstes Delivery Hero interessiert. Das im MDAX notierte Unternehmen bestätigte ein Interesse durch den US-Konzern, der bereits ein Fünftel der Anteile hält und Zugriff auf weitere Aktien hat. Uber sei mit einem Angebot von 33 Euro pro Aktie auf die Gesellschaft zugekommen, teilte Delivery Hero am Samstag in Berlin mit. Das wäre weniger, als das Papier am Freitag zum Handelsschluss gekostet hatte. Am Montag zog der Kurs mit der Spekulation auf einen möglichen Bieterkampf weiter kräftig an.

Airbus kämpft weiter mit Lieferproblemen - Qantas bekommt Flugzeuge später

TOULOUSE/SYDNEY - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) hadert weiter mit Lieferschwierigkeiten. Die australische Fluggesellschaft Qantas (Qantas Airways) wird nun die ersten Maschinen der bestellten 12 angepassten Langstreckenflieger vom Typ A350 erst ab April 2027 erhalten, wie Airbus am Montag mitteilte. Qantas hatte mit einer Lieferung Ende 2026 gerechnet. Airbus sprach von Problemen in der Lieferkette, ohne konkreter zu werden. Qantas will mit den Fliegern der Europäer vor allem Non-Stop-Flüge auf der Ultra-Langstrecke zwischen Sydney und New York sowie London anbieten. Der zuletzt für Mitte 2027 geplante Start der Verbindungen könnte sich nun weiter verzögern. Vorher sind monatelange Testflüge üblich.

Warum Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert

BERLIN - Der Pokalsieg des FC Bayern München hat Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) die Chance auf den Supercup eröffnet. Als deutscher Meister waren die Münchner bereits für diesen Wettbewerb gesetzt. Hätte der VfB Stuttgart das Pokalfinale gewonnen, wäre er Bayern-Gegner im Supercup geworden. Durch den Erfolg der Münchner spielt Vizemeister BVB nun um die Trophäe. Letztmals gab es dieses Duell im August 2021, damals gewann der FC Bayern mit 3:1.

Gewerkschaft: Bei Biontech ist die Maske gefallen

MAINZ - Die Gewerkschaft IG BCE wirft dem Management des Impfstoffherstellers Biontech (BioNTech (ADRs)) vor, keine ernsthaften Verkaufsabsichten für ihre von der Schließung bedrohten Produktionsstandorte zu haben. "Es gibt keine Transparenz und keinerlei Informationen des Unternehmens", sagte Gewerkschaftssekretär Christian Trapp der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Deshalb herrscht eine große Verunsicherung unter den Beschäftigten."

Überarbeitete Riesen-Rakete Starship absolviert Testflug

STARBASE - Eine komplett überarbeitete Version des größten jemals gebauten Raketensystems hat einen zwölften Testflug weitgehend nach Plan absolviert - obwohl einige Triebwerke ausfielen. Das von Tech-Milliardär Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelte Starship startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, flog eine Weile durch das Weltall und kam dann rund eine Stunde später wie geplant inmitten eines Feuerballs im Indischen Ozean auf.

Bahn-Regionalchef: 90 Prozent Pünktlichkeit sind das Ziel

BERLIN - Die Deutsche Bahn will im Regionalverkehr wieder eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 90 Prozent erreichen - einen genauen Zeitplan gibt es dafür aber nicht. "Die Herausforderung ist, den Abwärtstrend schnell zu stoppen. Da müssen wir gemeinsam im Systemverbund neue Lösungen finden", sagte der Chef der DB-Regionalverkehrstochter, Harmen van Zijderveld, der Deutschen Presse-Agentur.

Diskussion um Kerosinmangel verunsichert Reisende

ESCHBORN - Die Diskussion um einen drohenden Kerosinmangel wegen des Iran-Kriegs verunsichert Reisende in Deutschland. Bei einer repräsentativen Umfrage gab fast jeder Fünfte an, deswegen selbst bereits einen Flug storniert, umgebucht oder eine Stornierung durch die Airline erlebt zu haben. Die Umfrage hat der Abrechnungsdienstleister SAP Concur (SAP SE) in Auftrag gegeben.

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