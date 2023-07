dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.07.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Adidas dank 'Yeezy'-Verkäufen optimistischer - Aktie steigt stark

HERZOGENAURACH - Der Sportartikel-Konzern adidas wird nach ersten Abverkäufen der "Yeezy"-Produkte für das laufende Jahr optimistischer. Insgesamt hat sich auch das Adidas-Geschäft im zweiten Quartal leicht besser entwickelt als vom Dax-Konzern erwartet. Damit dürften 2023 der erwartete Verlust und das Umsatzminus geringer ausfallen als angenommen, wie der Hersteller am Vorabend in Herzogenaurach mitteilte. Am Dienstagmorgen reagierten die Investoren an der Börse begeistert.

ROUNDUP: Unilever profitiert von Preiserhöhungen - Aktie zieht an

LONDON - Der Konsumgüterhersteller Unilever traut sich nach einem bisher unerwartet guten Lauf etwas mehr Wachstum im Jahr 2023 zu. In den ersten sechs Monaten beflügelten vor allem Preiserhöhungen das Geschäft des Konzerns. Bei Experten und den Investoren kamen die Halbjahreszahlen und die verbesserte Prognose bestens an.

ROUNDUP/Niedrigere Glyphosatpreise: Bayer mit Quartalsverlust - Ausblick gesenkt

LEVERKUSEN - Kein leichter Start für den erst seit Juni amtierenden Bayer-Chef Bill Anderson: Bei der Vorstellung seiner ersten Quartalsbilanz Anfang August wird der Firmenlenker einen Milliardenverlust im zweiten Jahresviertel rechtfertigen müssen. Die nach einem Boom 2022 mittlerweile deutlich gesunkenen Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat sowie eine schwächere Nachfrage nach dem Mittel machen eine Firmenwert-Abschreibung in Milliardenhöhe notwendig, wie der Dax (DAX 40)-Konzern am Montagabend in Leverkusen mitteilte. Daher ergibt sich für das zweite Quartal ein Milliardenverlust. Zudem senkte Bayer den Jahresausblick. Experten hatten zwar bereits damit gerechnet, das Ausmaß überraschte aber. Der Aktienkurs fing sich am Dienstag nach Anfangsverlusten aber schnell.

ROUNDUP: Flatexdegiro baut auf zweite Jahreshälfte - Vizechef tritt ab

FRANKFURT - Der Online-Broker flatexDEGIRO setzt nach schwachen Monaten auf bessere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. Es sei eine weitere deutliche Verbesserung der Marge im zweiten Halbjahr zu erwarten, teilte das Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mit. Und Vorstandschef Frank Niehage zeigte sich zuversichtlich, dass das zuletzt schwächelnde Geschäft mit dem Wertpapierhandel künftig wieder wächst. Am Dienstag wartete Flatexdegiro zudem mit einem überraschenden Abgang auf: Vizechef Muhamad Chahrour verlässt das Unternehmen Ende Dezember - nach nur einem Jahr auf seiner jetzigen Position.

Beim US-Chemiekonzern Dow brechen Erlöse und Ergebnisse ein

MIDLAND - Die Zurückhaltung der Kunden vor allem in Europa hat beim US-Chemiekonzern Dow im zweiten Quartal kräftig auf die Bilanz gedrückt. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 11,4 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Midland (US-Bundesstaat Michigan) mitteilte. Analysten hatten aber mit einem noch niedrigeren Erlös gerechnet. Neben dem deutlichen Absatzrückgang in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien machten dem Unternehmen auch niedrigere Preise zu schaffen.

US-Autoriese General Motors erhöht nochmals Gewinnausblick

DETROIT - Der US-Autobauer General Motors (GM) erwartet nach einem Gewinnsprung erneut bessere Geschäfte im laufenden Jahr als bisher. Chefin Mary Barra rechnet 2023 jetzt mit 9,3 bis 10,7 Milliarden US-Dollar (bis 9,6 Mrd Euro) Nettogewinn statt mit 8,4 bis 9,9 Milliarden, wie das Unternehmen am Dienstag in Detroit mitteilte. Auch im Tagesgeschäft dürfte mit 12 bis 14 Milliarden Dollar Gewinn vor Sonderposten sowie vor Zinsen und Steuern etwas mehr abfallen. Bisher hatte Barra 11 bis 13 Milliarden auf dem Zettel.

Spotify gewinnt mehr Nutzer als erwartet

STOCKHOLM - Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat im vergangenen Quartal deutlich mehr neue Nutzer gewonnen als erwartet. Unter anderem wegen höherer Abgaben an die Musikindustrie bleibt Spotify aber tief in den roten Zahlen. Das Unternehmen steuert nun mit einer Preiserhöhung in vielen Ländern gegen. Deutschland ist davon vorerst ausgenommen.

ROUNDUP: Amadeus Fire verdient im Halbjahr mehr - Aktie verliert deutlich

FRANKFURT - Der Personaldienstleister Amadeus FiRe hat seinen Wachstumskurs vom ersten Quartal fortgesetzt. Vor allem das Weiterbildungsgeschäft lief in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutlich besser als ein Jahr zuvor. Das Segment Personaldienstleistungen zeigte sich weiter stabil. Die Nachfrage der Unternehmen nach Fach- und Führungskräften liege insgesamt auf einem guten Niveau, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2023 bestätigte der Vorstand.

Weitere Meldungen

-Branchenverband PCA: Pkw-Verkäufe in China könnten auch im Juli fallen

-Siemens-Healthineers-Konkurrent GE Healthcare erhöht Prognose

-Verizon mit weniger Umsatz und Gewinn - dennoch Erwartungen übertroffen

-ROUNDUP: Weltbierproduktion steigt - Hopfenernte bricht wegen Extremwetter ein

-Musk: Name Twitter zu klein für künftigen Dienst

-Lufthansa legt Berufung gegen EU-Urteil zu Corona-Hilfen ein

-Alstom holt deutlich mehr Aufträge ein als erwartet - Aktie im Plus

-Starke Nachfrage und Wartungsgeschäft sorgen für Zuversicht bei General

-Verluste bei Autoversicherern - Verband rechnet mit höheren Prämien

-Hochtief verdient mehr

-Materialmangel: Airbus-Jets mit Antrieb von Pratt & Whitney müssen zur Wartung

-ROUNDUP/Statistik: Lebenserwartung während Corona um ein halbes Jahr gesunken

-Gutachter raten zu Vereinfachung der Rüstungsbeschaffung

-Lufthansa zweifelt an Preisverfall bei nachhaltigen Kraftstoffen

-Gericht: Starkregen und Nebel kein Grund für verminderten Reisepreis

-ROUNDUP/BGH: Flug annulliert - Kostenlose Umbuchung auf spätere Reise möglich

-Gutachter sehen Grenzen bei Cannabis-Legalisierung

-Reisekonzerne bringen Tausende Rhodos-Urlauber vorzeitig zurück

-Google stellt frische Street-View-Bilder aus Deutschland online

-Bahn kauft XXL-S-Bahnen für München bei Siemens Mobility

-ROUNDUP/Wissenschaftler: 'Parlamentsschleife' verzögert Rüstungsbeschaffung

-Erwartet starken Online-Handel: DHL übernimmt türkischen Paketdienstleister

-TV-Quoten: Großes Interesse an Sondersendungen zu Feuern in Griechenland°

