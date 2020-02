dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.02.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Bayer bekommt neuen Aufsichtsratschef - Wenning geht Ende April

LEVERKUSEN - Wechsel an der Spitze des Bayer-Kontrollgremiums: Der langjährige Aufsichtsratschef des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Werner Wenning hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 62-jährige ehemalige Manager des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers, Norbert Winkeljohann, werde mit Ablauf der Hauptversammlung Ende April auf Werner Wenning als Vorsitzender des Aufsichtsrats folgen, wie Bayer am Mittwoch in Leverkusen mitteilte.

ROUNDUP 2: Aareal Bank sieht 2020 wenig Lichtblicke - Zukäufe für Aareon

WIESBADEN/FRANKFURT - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank rechnet nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr auch 2020 nicht mit einer Erholung. Die Niedrigzinsen drücken noch stärker auf die Erträge, und die Ausbreitung des Coronavirus schürt Sorgen um die weltweite Wirtschaftsentwicklung. Dennoch will Bankchef Hermann Merkens Gewinn und Neugeschäft 2020 in etwa stabil halten. Für die IT-Tochter Aareon peilt er reihenweise Übernahmen an, wie er am Mittwoch in Frankfurt sagte.

VIRUS: KLM kündigt Sparmaßnahmen wegen Coronavirus an

AMSTERDAM - Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sparmaßnahmen angekündigt. Investitionen würden vorerst gestoppt, es werde ein vorläufiger Einstellungsstopp verhängt, berichteten niederländische Medien am Mittwoch. Mitarbeiter seien aufgefordert worden, wenn möglich jetzt ihre Urlaubstage zu nehmen. Ein KLM-Sprecher sprach von "Vorsorgemaßnahmen".

Bezahldienst Klarna mit Verlust nach hohen Investitionen

STOCKHOLM - Das beschleunigte Wachstum hat den lange profitablen Bezahldienst Klarna im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gebracht. Die Firma aus Stockholm verbuchte im vergangenen Jahr einen Verlust von 902,3 Millionen schwedischen Kronen (rund 85 Mio Euro). Klarna hatte im vergangenen Jahr unter anderem in einen neuen Entwicklungs-Standort in Berlin für mehr als 500 Mitarbeiter sowie den Ausbau des US-Geschäfts investiert.

Munich Re plant Aktienrückkauf - Aktie kurz auf Tageshoch

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) will Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus entspräche das etwa 3,9 Millionen Aktien, beziehungsweise 2,7 Prozent des Grundkapitals, teilte der Dax-Konzern (DAX 30) am Mittwoch in München mit. Das Rückkaufprogramm soll nach der Hauptversammlung am 29. April starten und bis spätestens zur Hauptversammlung im nächsten Jahr laufen. An der Börse erreichte die Aktie des Unternehmens nach Bekanntgabe des Rückkaufs kurzzeitig ihr Tageshoch, bevor sie um mehr als 1 Prozent ins Minus abrutschte.

Aareal Bank plant reihenweise Übernahmen für Tochter Aareon

FRANKFURT/WIESBADEN - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank will seine IT-Tochter Aareon mit einer ganzen Reihe von Übernahmen stärken. Er gehe von fünf oder mehr Zukäufen pro Jahr aus, sagte Aareal-Chef Hermann Merkens bei der Bilanzvorlage am Mittwoch in Frankfurt. Interessant seien generell Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Wohnungswirtschaft.

Blackstone kauft britischen Studentenwohnungsbetreiber von Goldman Sachs

NEW YORK - Der Finanzinvestor Blackstone will den britischen Studentenwohnungsbetreiber IQ Student Accommodation von der US-Investmentbank Goldman Sachs kaufen. Blackstone legt für den Deal 4,66 Milliarden Pfund (rund 5,56 Milliarden Euro) auf den Tisch, wie beide Unternehmen am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung mitteilten. Der Kauf muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Peugeot-Hersteller PSA: Lage in China unter Kontrolle

RUEIL-MALMAISON - Trotz der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Gesundheitskrise sieht der französische Peugeot-Hersteller PSA (Peugeot) die Lage in China unter Kontrolle. "Alle unsere Mitarbeiter sind sicher und bei guter Gesundheit", sagte PSA-Konzernchef Carlos Tavares am Mittwoch in Rueil-Malmaison bei Paris.

Hella will schneller wachsen als der Markt

LIPPSTADT - Der Licht- und Elektronikspezialist Hella (HELLA GmbHCo) will sich deutlich besser entwickeln als der Markt. Beim Umsatz will das Unternehmen trotz Coronavirus und schwächerer Nachfrage aus der Automobilindustrie mittelfristig um 5 bis 10 Prozent zulegen, wie am Mittwoch am Kapitalmarkttag in Berlin mitteilte. Die Profitabilität soll mit Hilfe eines strikten Sparkurses mindestens bei 8 Prozent liegen.

