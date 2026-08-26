dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.08.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/VW-Chef: Kosten in Emden zu hoch - Einschnitte im Management

EMDEN/ZWICKAU - VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzernchef Oliver Blume hat bei der Betriebsversammlung am gefährdeten Standort Emden spürbare Einschnitte im Management angekündigt. Angesichts des Spardrucks schaue man auch dort genau hin und baue ein Viertel der Stellen ab, sagte Blume. "Alle Bereiche müssen ihren Teil beitragen; es ist ein Kraftakt, der nur gemeinsam gelingen kann."

Treffen mit VW-Spitze: Sachsens Regierung wirbt für Werk in Zwickau

DRESDEN - Noch vor dem Auftakt der Betriebsversammlungen bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit der Konzernspitze getroffen. Bereits am Montag kamen Kretschmer und Panter mit Vorstandschef Oliver Blume und VW (Volkswagen (VW) vz)-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zusammen, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber bestätigte.

ROUNDUP: Siemens Energy will sich von Tranformation of Industry trennen

MÜNCHEN - Siemens Energy bereitet die Trennung von seiner Industrie-Sparte Transformation of Industry vor. Der Bereich soll verselbstständigt werden. Siemens Energy selbst will sich künftig auf Stromerzeugung und Stromübertragung konzentrieren, die derzeit schneller wachsen. Der Schritt war erwartet worden. Die Aktie gab am Mittwoch leicht nach.

ROUNDUP: Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown verdient weniger - höhere Kosten

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown (Aroundtown SA) hat im ersten Halbjahr höhere Finanzierungskosten zu spüren bekommen. Der operative Gewinn ging zurück, während die Mieteinnahmen auf dem Vorjahresniveau verharrten. Der Vorstand um Chef Barak Bar-Hen bestätigte dennoch die bereits im April angehobene Prognose für das Gesamtjahr. An der Börse legte die im MDAX notierte Aktie nach der Zahlenvorlage am Mittwoch nur kurz bis zu 3,7 Prozent zu, bevor sie die Kursgewinne wieder komplett einbüßte.

Gamescom startet mit starkem Ausstellerplus auf Rekordniveau

KÖLN - Die weltgrößte Computerspiel- und Videospiel-Messe Gamescom hat mit einem starken Aussteller-Plus einen Rekordwert verbucht. Wie die Veranstalter nach dem Start des fünftägigen Events in Köln mitteilten, sind mehr als 1.700 Firmen, Verbände und andere Organisationen präsent.

Streit um 'Likör ohne Ei' erneut vor Gericht

SCHLESWIG - Darf ein Likör, der kein Ei enthält, auch so heißen? Oder weckt der Name "Likör ohne Ei" unzulässige Assoziationen mit der geschützten Bezeichnung Eierlikör? Mit dieser Frage hat sich das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht in einer Berufungsverhandlung ausführlich befasst. Sein Urteil will der 6. Zivilsenat am 16. September um 9.30 Uhr verkünden.

Chemie steckt Rekordgelder in Forschung - und fürchtet China

FRANKFURT - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie investiert Rekordsummen in Forschung und Entwicklung (F&E) und warnt zugleich vor Konkurrenz aus Asien. 2025 lagen die Forschungsbudgets der Branche bei knapp 16 Milliarden Euro, wie der Chemieverband VCI am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das sind 0,2 Prozent mehr als 2024 und fast sechs Milliarden Euro mehr als 2015, als gut zehn Milliarden in F&E flossen. Drei Viertel der Firmen entwickeln demnach neue Produkte und Verfahren.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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