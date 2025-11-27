dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.11.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Kreise: Fila-Mutter Anta könnte für Puma bieten - Kurssprung

LONDON - Die seit einiger Zeit kursierenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers Puma (PUMA SE) kochen am Donnerstag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wieder hoch. Der chinesische Konzern Anta Sports, dem bereits die Sportartikelmarke Fila und der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin gehören, erwägt nach Bloomberg-Informationen eine Offerte für den adidas-Rivalen. Die im MDAX notierte Puma-Aktie zog am Vormittag Handelsbeginn um 14 Prozent an.

ROUNDUP: Wacker Chemie streicht viele Stellen - Hauptlast in Deutschland

MÜNCHEN - WACKER CHEMIE will wegen der fortgesetzten Branchenflaute im Rahmen des in groben Zügen angekündigten Kostenprogramms jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Der größte Teil der Stellen soll dabei an den deutschen Standorten abgebaut werden.

ROUNDUP: Bei Bechtle zieht Geschäft mit der öffentlichen Hand an - Aktie steigt

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle hat zwei Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister (ProVitako) und deren kommunale Träger in Deutschland geschlossen. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 501 Millionen Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr mit dreimaliger Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neckarsulm mitteilte. Das wichtige, lange Zeit aber träge Geschäft mit dem Staat nimmt damit weiter Fahrt auf. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

ROUNDUP/Viele Einzelhändler fürchten schlechtes Weihnachtsgeschäft

MÜNCHEN - Wegen der wirtschaftlichen Dauerkrise in Deutschland werden die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr in vielen Familien voraussichtlich ein wenig bescheidener ausfallen: Nur eine Minderheit von 10 Prozent der Einzelhändler erwartet nach einer Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts ein gutes Weihnachtsgeschäft. Knapp die Hälfte rechnet demnach mit durchschnittlichen Umsätzen, ein Viertel erwartet ein schlechtes Geschäft. "Viele Händler gehen ohne große Hoffnung in die wichtigste Verkaufsphase des Jahres", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe.

Konflikt mit USA: Venezuela entzieht Airlines Betriebserlaubnis

CARACAS - Im eskalierenden Konflikt mit den USA hat die venezolanische Regierung sechs ausländischen Fluggesellschaften die Betriebserlaubnis in dem südamerikanischen Land entzogen. Iberia (Spanien), TAP (Portugal), Turkish Airlines (Türkei), Gol (Brasilien), Avianca und LATAM Colombia (beide Kolumbien) dürfen Venezuela ab sofort nicht mehr anfliegen, wie die Luftverkehrsbehörde und das Transportministerium mitteilten.

Mercedes-Benz-Chef: Wettbewerb in China bleibt hart

STUTTGART - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Chef Ola Källenius erwartet weiter schwierige Bedingungen in China. "Nach Corona sieht man, dass die Marktdynamik nicht ganz so ist, wie es sie 15, 20 Jahre lang war. Und das gepaart mit einer unglaublichen Wettbewerbsintensität. 100 Automobilfirmen buhlen um einen Markt, der vielleicht 30 bis 40 halten kann", sagte Källenius der "Automobilwoche". Eine Bereinigung stehe bevor, werde aber dauern. "Das heißt, dass diese hohe Wettbewerbsintensität für die nächsten Jahre zunächst erhalten bleibt."

Netzagentur gibt Bußgeldverfahren gegen Mobilfunker 1&1 auf

BONN/MONTABAUR - Trotz einer deutlichen Verfehlung von Mobilfunk-Ausbauzielen stoppt die Bundesnetzagentur ein Bußgeldverfahren gegen den Handynetz-Betreiber 1&1. Die zum United-Internet-Konzern (United Internet) gehörende Mobilfunkfirma hatte 2019 erstmals eigene Frequenzen ersteigert und sich verpflichtet, bis Ende 2022 mindestens 1.000 Antennenstandorte in Betrieb zu nehmen. Tatsächlich wurden es nur fünf, was 1&1 mit Lieferschwierigkeiten eines Infrastruktur-Ausbaupartners begründete.

