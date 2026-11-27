ROUNDUP: Rheinmetall kappt wie erwartet Mittelfristziele - Aktie weiter erholt

HAMBURG/DÜSSELDORF - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine mittelfristigen Ziele erwartungsgemäß gesenkt. An den Anfang November bereits zum zweiten Mal gekappten Prognosen für das laufende Jahr hielt Konzernchef Armin Papperger bei einem Kapitalmarkttag am Freitag in Hamburg aber fest. Zum kommenden Jahr äußerte er sich noch nicht konkret. Für Analysten kam all das nicht überraschend. Die Rheinmetall-Aktie blieb in der Folge auf Erholungskurs.

ROUNDUP/EU-Kommission: Deutsche Börse darf Fondsplattform Allfunds übernehmen

FRANKFURT/ESCHBORN/BRÜSSEL - Die Deutsche Börse hat bei der geplanten Übernahme der spanisch-britischen Fondsplattform Allfunds (Allfunds Group) eine wichtige Hürde genommen. Die Europäische Kommission habe den Zukauf ohne Auflagen oder Bedingungen freigegeben, teilte der Börsenbetreiber am Freitag mit. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Den Vollzug der Übernahme erwartet die Deutsche Börse nun im ersten Quartal 2027. Allerdings stünden noch weitere Freigaben von Aufsichtsbehörden aus. Die Aktie der Deutschen Börse stand zuletzt leicht im Plus.

ROUNDUP: Bafin beanstandet Hypoport-Konzernabschluss 2023

FRANKFURT AM MAIN/BERLIN - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat bei Hypoport (Hypoport SE) Fehler im Konzernabschluss 2023 festgestellt. Der Finanzdienstleister habe das Ergebnis vor Steuern (Ebt) im Jahr 2023 um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen, teilte die Behörde am Freitag in Frankfurt am Main mit. Der Fehler sei bei einer stichprobenartigen Prüfung festgestellt worden. Hypoport versuchte, mit einem Statement zu beschwichtigen.

ROUNDUP/SAP: Haben 'verdächtige Aktivitäten identifiziert'

WALLDORF - Der Softwarekonzern SAP (SAP SE) hat nach eigenen Angaben verdächtige Aktivitäten festgestellt. Man habe "unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um seine Kunden zu schützen und die Sicherheit seiner Dienste zu gewährleisten", teilte der DAX-Konzern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Altria prüft Übernahme von Imperial Brands - Auch Japan Tobacco dabei

RICHMOND/TOKIO/BRISTOL - In der Tabakbranche zeichnet sich möglicherweise eine große Übernahme ab. Der US-Konzern Altria prüft laut einer Mitteilung vom Donnerstag ein mögliches Angebot für den britischen Konkurrenten Imperial Brands. Dabei würden auch Gespräche mit einer dritten Partei über eine mögliche Übernahme von Teilen von Imperial Brands geführt. Von Imperial Brands hieß es am Abend in einer Mitteilung dazu, der Vorstand habe weder Gespräche mit Altria oder dem in der Mitteilung genannten Dritten geführt, noch habe er von diesen eine Kontaktanfrage erhalten. Sollte es zu einer Offerte kommen, würde diese geprüft werden.

Kreise: SAP erwägt Abbau von rund 10 Prozent aller Stellen

LONDON - Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) plant der Softwarekonzern SAP (SAP SE) laut Insidern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Umstrukturierung würde mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.

Stabilus verlängert Vertrag mit Konzernchef Büchsner bis 2030

KOBLENZ - Stabilus (Stabilus SE) hat seinen Vorstandsvorsitzenden Michael Büchsner für weitere drei Jahre an sich gebunden. Der Vertrag mit dem 51-jährigen laufe nun bis zum 30. September 2030, teilte der Spezialist für Gasfedern, Dämpfer und elektromechanische Antriebe am Donnerstagabend mit. "Michael Büchsner hat Stabilus in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt", sagte Aufsichtsratschef Frank Heinricht laut Mitteilung. "Das konjunkturelle und geopolitische Umfeld war selten so herausfordernd wie heute. Gerade deshalb ist Kontinuität an der Spitze des Unternehmens besonders wichtig."/mis

Generationenwechsel im Aufsichtsrat von Baumarktkonzern Hornbach geplant

BORNHEIM - Beim Baumarktkonzern Hornbach Holding (HORNBACH) stehen im kommenden Jahr Veränderungen im Aufsichtsrat an. Der langjährige Vorsitzende John Feldmann wird sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 niederlegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag mit. Auch sein Stellvertreter Martin Hornbach soll zum selben Zeitpunkt den Platz räumen. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender soll dann Michael Heinz werden, der dem Gremium bereits angehört.

IG Metall: VW sollte sich Beispiel an Pilotabschluss nehmen

HANNOVER - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) könnte sich der Autokonzern nach Ansicht der IG Metall am Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie orientieren. "In Richtung Volkswagen will ich klar sagen, dieser Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie zeigt deutlich, dass es auch in ganz schwierigen Zeiten möglich ist, Einkommensentwicklungen für die Beschäftigten darzustellen", sagte der IG-Metall-Bezirkschef für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger.

^

Weitere Meldungen

-Niedrige Beteiligung bei Amazon-Warnstreik in Leipzig

-ROUNDUP: Kaum Beteiligung am ersten Amazon-Warnstreik in Gera

-Iran meldet Explosion an Öltanker

-ROUNDUP/OLG-Urteil: Kleine Tasche reicht als Handgepäck°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stk