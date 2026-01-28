dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.01.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Chipausrüster ASML erzielt Rekordwerte im Quartal - Aktienrückkauf

VELDHOVEN - Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML (ASML NV) weiter kräftig an. Im Schlussquartal erzielten die Niederländer bei Umsatz und Auftragseingang jeweils einen Rekordwert. Für 2026 peilt das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum an. Zudem teilte es am Mittwoch im Zuge der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen mit, bis Ende 2028 eigene Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro zurückzukaufen. Am Aktienmarkt kam dies gut an: Die Aktie legte deutlich zu.

ROUNDUP: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern LVMH - Aktie gibt deutlich nach

PARIS - Die weltweiten Handelskonflikte und eine damit einhergehende schwache Konsumlaune haben den Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) im vergangenen Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn eingebrockt. So sank vor allem in Europa die Nachfrage im zweiten Halbjahr, wie das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Dazu belasteten die Handelskonflikte die Konsumlaune vor allem im Wein- und Spirituosengeschäft in Kernmärkten wie China und den USA. Speziell Cognac ließen Verbraucher in den Regalen stehen. An der Börse kam dies schlecht an. Am Donnerstagvormittag gab die Aktie um mehr als sieben Prozent nach.

Amazon streicht 16.000 Jobs - Abbau der Bürokratie

SEATTLE - Der weltgrößte Onlinehändler Amazon will im Rahmen einer zweiten großen Entlassungswelle innerhalb von drei Monaten rund 16.000 Arbeitsplätze abbauen. Damit will der Konzern wegen der zunehmenden Konkurrenz im Bereich Künstlicher Intelligenz die Bürokratie verschlanken. Das Unternehmen werde seinen Mitarbeitern in den USA 90 Tage Zeit geben, um intern nach einer neuen Stelle zu suchen, erklärte die unter anderem für Technologie zuständige Vizepräsidentin Beth Galetti am Mittwoch in einem Blogbeitrag. Beschäftigten, die keinen neuen Job innerhalb des Konzerns finden können, werde das Unternehmen Abfindungen und andere Unterstützung für den Übergang anbieten.

ROUNDUP 2/Durchsuchung bei Deutscher Bank: Verdacht auf Geldwäsche

FRANKFURT - Razzia bei der Deutschen Bank: Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz die Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt sowie einen Standort der Bank in Berlin - und das ausgerechnet am Tag vor der Bilanzvorlage des DAX-Konzerns für 2025. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Der Aktienkurs geriet nach der Nachricht unter Druck.

ROUNDUP 2: Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025

MÜNCHEN - Das schwierige Konjunkturumfeld hat WACKER CHEMIE 2025 Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn eingebrockt. Unter dem Strich steht wegen Abschreibungen sowie wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Sparprogramm ein Verlust im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. "2025 ist die chemische Industrie insbesondere in Deutschland und Europa massiv unter Druck geraten", sagte Vorstandschef Christian Hartel laut Mitteilung. Daher setzte der MDax-Konzern (MDAX) im Herbst den Rotstift an. An der Börse gerieten die Papiere unter Druck.

Speicherchiphersteller SK Hynix verzeichnet Rekordquartal dank KI-Boom

ICHEON - Der KI-Boom hat dem südkoreanischen Chiphersteller SK hynix im Schlussquartal 2025 das beste Jahresviertel in seiner Geschichte beschert. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, konnte es in den drei Monaten bis Ende Dezember seinen operativen Gewinn mit 19,2 Billionen Won (11,2 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Damit wurden auch die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Wachstumsdynamik habe sich zuletzt weiter beschleunigt, hieß es vom Konzern.

ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo überrascht und ist positiver für Nordamerika - Kursplus

GÖTEBORG - Die anhaltend maue Nachfrage hat dem Lkw-Bauer Volvo (Volvo AB (B)) auch im Schlussquartal zugesetzt. Trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn schlossen die Schweden aber besser ab als erwartet. Nach der langen Nachfrageschwäche sieht das Management für 2026 nun Lichtblicke, unter anderem auf dem nordamerikanischen Markt, wie aus der Konzernmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Aktie lag nach einem anfänglichen Aufschlag von mehr als dreieinhalb Prozent zuletzt noch mit 2,2 Prozent im Plus.

Energiehunger verhilft GE Vernova zu vollen Auftragsbüchern

CAMBRIDGE - Der Energietechnikkonzern GE Vernova blickt dank des weltweiten Energiehungers auf pralle Auftragsbücher. Insbesondere neue Bestellungen im Gasgeschäft trieben den Auftragseingang im vierten Quartal an, der organisch um 65 Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar anschwoll. Darin ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte.

AT&T steigert Umsatz - Weniger neue Mobilfunkverträge als erwartet

DALLAS - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im vierten Quartal trotz eines zunehmenden Wettbewerbs den Umsatz gesteigert. Der Konzern setzte dabei auf Sonderangebote und Bündelpakete. In den drei Monaten bis Ende Dezember entschieden sich netto rund 421.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie der Konkurrent von Verizon und der Telekom-Tochter T-Mobile US am Mittwoch in Dallas mitteilte. Dies ist weniger, als von Experten erwartet wurde. Im Geschäft mit Glasfaseranschlüssen wurden mit 283.000 jedoch mehr neue Verträge abgeschlossen als gedacht. Für die Aktie ging es im vorbörslichen Handel um 3,9 Prozent nach oben.

