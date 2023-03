dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.02.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Bayer rechnet nach starkem Wachstum mit weniger Schwung

LEVERKUSEN - Das Wachstum des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer dürfte sich im neuen Jahr verlangsamen. Der kräftige Rückenwind durch außergewöhnlich hohe Preise für das Pflanzenschutzmittel Glyphosat lässt weiter nach. Hinzu kommen höhere Kosten und Preisdruck bei einigen Medikamenten. Die Dividende soll nach dem kräftigen Gewinnwachstum 2022 indes - wie von Experten erwartet - um 40 Cent auf 2,40 Euro je Aktie angehoben werden. Die Papiere gerieten am Morgen dennoch deutlich unter Druck.

ROUNDUP 2: Aixtron will 2023 Fahrt wieder aufnehmen - Hohe Nachfrage treibt an

HERZOGENRATH - Der Halbleiter-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) Aixtron (AIXTRON SE) will nach Belastungen durch Lieferverzögerungen das Wachstum im neuen Jahr beschleunigen. Gegen Ende 2022 hatte das Fehlen von Exportlizenzen gebremst. Behörden waren überlastet und warfen teils einen kritischeren Blick auf bestimmte Abnehmerländer, wohl insbesondere China. Zuletzt hatte sich die Lage aber entspannt. 2023 soll der Umsatz nun um mindestens ein Viertel wachsen und die Profitabilität soll verbessert werden. Während Aixtron im vergangenen Jahr beim Umsatz und Betriebsergebnis den Durchschnitt bei den Analystenerwartungen verfehlte, liegt der Ausblick dank der Auftragslage in weiten Teilen darüber.

ROUNDUP: Online-Broker Flatexdegiro erwartet 2023 kaum Belebung - Aktie legt zu

FRANKFURT - Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen haben dem steilen Wachstum des Online-Brokers flatexDEGIRO 2022 ein jähes Ende gesetzt. Nach dem Rekordjahr 2021 handelten Anleger deutlich weniger Wertpapiere, die Zahl der Transaktionen brach um mehr als ein Viertel ein. Besserung ist nicht in Sicht. "Wann genau wir wieder eine Belebung der Handelsaktivität von Privatanlegern sehen werden, bleibt abzuwarten", sagte Vorstandschef Frank Niehage bei der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen am Montag nach Börsenschluss in Frankfurt. Fortschritte sieht er bei dem jüngsten Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin: Das Unternehmen wolle die gerügten Mängel noch in diesem Jahr beheben.

ROUNDUP: Immobilienkonzern Patrizia blickt vorsichtig auf laufendes Jahr

AUGSBURG - Der Immobilienkonzern Patrizia (PATRIZIA SE) blickt nach einem deutlichen Ergebnisrückgang 2022 mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr. Für 2023 kann sich das Management sowohl einen Rückgang als auch eine Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebitda) vorstellen. Die verwalteten Vermögenswerte dürften im laufenden Jahr weiter steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag bei Vorlage von vorläufigen Zahlen nach Börsenschluss in Augsburg mit. Bei den laufenden Verwaltungskosten geht Patrizia auch von einem Anstieg aus. Die Aktie drehte nach einem schwachen Start ins Plus - zuletzt stand ein Kursplus von rund einem halben Prozent auf dem Kurszettel.

ROUNDUP: Scout24 erwartet 2023 etwas geringeres Wachstumstempo

MÜNCHEN - Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) rechnet auch im laufenden Jahr mit weiter anziehenden Geschäften. Allerdings dürfte der Umsatz nicht mehr so stark zulegen wie 2022. Ergebnisseitig liegt das neue Jahresziel sogar nur am unteren Ende der zuvor ausgegebenen Spanne für 2023. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate ging es für die Scout24-Aktie minimal nach unten.

ROUNDUP: Zeal Networks muss Kunden bei der Stange halten - Aktie verliert etwas

HAMBURG - Angesichts steigender Kosten zur Kundenwerbung kann der Lottovermittler ZEAL Network in diesem Jahr einen operativen Ergebnisrückgang nicht ausschließen. Dafür lief das abgeschlossene Jahr trotz vieler Herausforderungen gut, wie das SDax-Unternehmen am Montagabend überraschend nach Börsenschluss mitteilte.

ROUNDUP: PVA Tepla erwartet 2023 noch mehr Umsatz und Gewinn - Kurssprung

WETTENBERG - Das Technologieunternehmen PVA TePla rechnet nach einem erfolgreichen Jahr auch 2023 mit Zuwächsen. "Wir sehen für die kommenden Jahre enormes Potenzial in den globalen Wachstumsmärkten Digitalisierung , erneuerbare Energien und E-Mobilität", sagte die designierte Vorstandssprecherin Jalin Ketter laut einer Mitteilung vom Montagabend. Der Aktienkurs des Technologieunternehmens sprang am Dienstagmorgen um fast 18 Prozent auf 27,26 Euro nach oben. Damit war das Papier klarer Spitzenreiter im SDAX und erreichte das höchste Kursniveau seit April 2022.

Sixt rechnet mit 'erheblichem' Umsatzwachstum 2023 - Sonderdividende

PULLACH - Der Autovermieter Sixt (Sixt SE Vz) rechnet wegen einer andauernd hohen Nachfrage und höheren Preisen im laufenden Jahr mit einem deutlichen Wachstum und will seine Aktionäre am bisherigen Erfolg teilhaben lassen. 2023 dürfte der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum "erheblich" ansteigen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Pullach nahe München mit. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) sieht der Vorstand bei 430 bis 550 Millionen Euro. Bereits in den ersten drei Monaten zeichne sich ein Erlösplus von 10 bis 25 Prozent ab. Das Konzernergebnis vor Steuern sieht der Vorstand bei 20 bis 40 Millionen Euro. Die Sixt-Aktie stieg auf den höchsten Stand seit August.

ROUNDUP: DZ Bank verdient trotz Gewinneinbruch mehr als gedacht

FRANKFURT - Die DZ Bank hat im abgelaufenen Jahr 2022 wegen der schwierigen Wirtschaftslage und der Finanzmarkt-Turbulenzen einen herben Gewinnrückgang verbucht. Mit rund 1,8 Milliarden Euro lag das Ergebnis vor Steuern 42 Prozent niedriger als im Rekordjahr 2021, wie das genossenschaftliche Spitzeninstitut am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Allerdings hielt sich die Bank besser als im Sommer erwartet: Da war Co-Vorstandschef Cornelius Riese von einem Ergebnis am unteren Ende der nachhaltigen Ergebnisspanne ausgegangen, die von 1,5 bis 2 Milliarden Euro reicht.

Weitere Meldungen

-Chevron will mehr eigene Aktien zurückkaufen

-Mischkonzern Baywa schließt Geschäftsjahr mit Rekordergebnis ab

-Santander will einen höheren Anteil des Gewinns an Aktionäre weitergeben

-Wissing will Verbrenner-Aus in EU unter Umständen nicht zustimmen

-Aufsicht stellt bei Credit Suisse schwerwiegende Mängel im Fall Greensill fest

-ROUNDUP: Ebay Deutschland streicht Gebühren für private Verkäufer

-ROUNDUP 2/VW-China-Chef: Weiter 'keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen'

-ROUNDUP: Jugendherbergen in Deutschland wieder obenauf - Inflation nächste Hürde

-Tesla-Aktionär will Sammelklage zu 'Autopilot'-Behauptungen

-ROUNDUP 2: Axel Springer kündigt Stellenabbau bei 'Bild' und 'Welt' an

-ITB: Zuversicht im Deutschland-Tourismus - aber Sorgen um Fachkräfte

-Zoom erfreut Anleger trotz mauen Wachstums und roten Zahlen

-Volks- und Raiffeisenbanken haben Tausende Geldautomaten abgebaut

-USA und Kanada verbieten Tiktok auf Regierungs-Handys

-ROUNDUP: Thunberg demonstriert in Oslo gegen Windpark der Stadtwerke -München-Flughafen testet autonomes Gepäck-Fahrzeug auf dem Vorfeld

-Polizei bezahlt RWE für Unterstützung bei Einsätzen am Tagebau

-Disney verliert Verwaltungsrechte über Themenpark-Areal in Florida

-Marktforscher: Preissteigerungen machen viele Kunden wütend

-Süßwarenindustrie kritisiert Özdemir-Pläne für Werbebeschränkungen

-ROUNDUP: Bau von Pipeline für Stader LNG-Terminal kann vorzeitig beginnen

-Koalition will Weg freimachen für Einsatz von E-Fuels in Autos

-EVG: Verhandeln erst weiter, wenn Deutsche Bahn ein Angebot vorlegt

-Deutschland bei internationalen Patentanmeldungen auf Platz 5

-Globaler Saatguttresor übersteigt Marke von 1,2 Millionen Samenproben

-ROUNDUP: Ampel-Fraktionen einigen sich auf schnelleren Erneuerbaren-Ausbau

-Organisation fordert einheitliche Regeln für E-Scooter in Europa

-ROUNDUP 2: EU-Kommission schränkt Wettbewerbsvorwürfe gegen Apple ein

-Dobrindt: Regierung muss Verbrenner-Aus in der EU stoppen

-Stefan Kapferer bleibt 50Hertz-Chef

-ROUNDUP: Verdi kündigt massive Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an

-ROUNDUP/ US-Wahl : Murdoch gibt Falschaussagen von TV-Moderatoren zu°

