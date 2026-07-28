dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.07.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Mercedes kappt Umsatzprognose wegen China - Marge besser als befürchtet

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat im wichtigen Pkw-Geschäft auch im zweiten Quartal wegen der Krise im einstigen Wachstumsmarkt China Federn lassen müssen. Weil der Wettbewerbsdruck in der Volksrepublik nach wie vor hoch ist, kappte der DAX-Konzern am Dienstag seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr und geht nur noch von einem Erlös leicht unter dem Vorjahreswert aus statt auf Vorjahresniveau. Zudem schrieben die Schwaben laut der Mitteilung wegen der trüben Aussichten in China auf die dortigen Gemeinschaftsunternehmen 704 Millionen Euro ab. Insgesamt machte das Unternehmen aber dennoch mehr Gewinn, weil es mit den Lieferwagen und bei den Finanzdiensten besser lief.

Coca-Cola erhöht dank starker Nachfrage Jahresziele

ATLANTA - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola hat im zweiten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage nach Soft-Drinks profitiert und seine Jahresziele angehoben. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft soll nun bei rund fünf Prozent liegen und damit am oberen Ende der zuvor ausgegebenen Spanne von vier bis fünf Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie zeigt sich das Management zuversichtlicher: Angepeilt wird hier jetzt ein Anstieg in der Spanne von neun bis zehn Prozent, ein Prozentpunkt an beiden Enden mehr als zuvor. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 4,3 Prozent zu.

Neue Air Force One hält Boeing tief in der Verlustzone

ARLINGTON - Weitere Mehrkosten für den nächsten Präsidenten-Jet Air Force One haben den kriselnden Flugzeugbauer Boeing auf seinem Erholungskurs zurückgeworfen. Im zweiten Quartal blieb der US-Konzern auch deshalb tief in den roten Zahlen. Allerdings lag der Verlust mit 428 Millionen US-Dollar (376 Mio Euro) etwa 30 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie Boeing am Dienstag in Arlington mitteilte. Und im Tagesgeschäft sprudelten die Einnahmen dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen unerwartet stark.

ROUNDUP: Johnson & Johnson will Talkum-Klagen mit Milliardenvergleich beilegen

NEW BRUNSWICK - Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) hat im jahrelangen Rechtsstreit um angeblich krebserregende Talkumprodukte einem milliardenschweren Vergleich zugestimmt. Der US-Pharmakonzern will 5,5 Milliarden US-Dollar zur Beilegung der Klagen bereitstellen. Für die Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel am Dienstag um knapp drei Prozent nach oben.

Mehr margenstarke Sendungen: UPS erhöht Prognosen

ATLANTA - Der Paketdienstleister UPS (United Parcel Service) hat seine Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Dabei dürfte der US-Konzern, der derzeit Versandvolumen von margenschwachen E-Commerce-Sendungen hin zu profitableren Paketen verlagert, von einer starken Preisgestaltung profitiert haben. Der Umsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich rund 91,2 Milliarden US-Dollar (rund 80 Mrd Euro) betragen, teilte UPS am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen mit. Zuvor hatte der DHL -Konkurrent 89,7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hatten weniger auf dem Zettel.

ROUNDUP: Ersatzteilgeschäft beflügelt Triebwerksbauer Safran - Aktie gefragt

PARIS - Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer SAFRAN schraubt nach guten Geschäften mit Turbinen und Ersatzteilen seine Erwartungen für 2026 nach oben. Grund für den Optimismus sind höhere Auslieferungen der Triebwerke für die Mittelstreckenjets von Boeing und Airbus (Airbus SE). Auch von Ersatzteilen und Dienstleistungen verspricht sich Safran-Chef Olivier Andriès mehr Umsatz als bislang. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Air Liquide wächst im Halbjahr - Medizinische Gase und Zukauf treiben

PARIS - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Halbjahr vor allem von einer höheren Nachfrage nach medizinischen Gasen profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten im Vergleich zum Vorjahr zu. Zudem erreichte der Auftragsbestand mit sechs Milliarden Euro einen Höchststand. Die Aktie gab bis zum frühen Mittag dennoch deutlich nach.

ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt

AMSTERDAM - Der Medizintechnikkonzern Philips hat seine Renditeziele für das laufende Jahr wegen der Rückzahlung von US-Zöllen angehoben. Die bereinigte Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll nun 13,5 bis 14,0 Prozent erreichen, wie der Konkurrent von Siemens Healthineers am späten Montagabend mitteilte. Zuvor hatte die Prognose jeweils einen Prozentpunkt niedriger gelegen. Auch für den freien Mittelzufluss zeigte sich das Management nun zuversichtlicher. Die Umsatzprognose blieb hingegen bestehen.

ROUNDUP/Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft: Umsatz und Gewinn gehen zurück

PARIS - Eine schwächere Nachfrage hat dem französischen Luxuskonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) im ersten Halbjahr einen Erlös- und Gewinnrückgang eingebrockt. So sank der Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres um drei Prozent auf 38,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Paris mitteilte. Aus eigener Kraft zogen die Erlöse jedoch um zwei Prozent an. Die LVMH-Aktie legte im frühen Handel bis zu drei Prozent zu, gab die Gewinne aber schnell wieder ab und rutschte ins Minus.

Farbenproduzent Sherwin-Williams erhöht Gewinnziel - Aktie legt zu

CLEVELAND - Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat im zweiten Quartal trotz weltweiter Konjunkturunsicherheiten und einer Nachfrageschwäche zugelegt. Für das Gesamtjahr wurde das Unternehmen zuversichtlicher und hob sein Gewinnziel an. Die Investitionen in das Wachstum sowie der Fokus auf Neukunden und Marktanteil wirkten, erläuterte Unternehmenschefin Heidi Petz bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag laut Mitteilung. Die im Dow Jones Industrial notierte Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.

Pharmakonzern GSK legt weiter zu - Sparprogramm für mehr Geld für Forschung

LONDON - Der britische Pharmakonzern GSK profitiert weiterhin von guten Geschäften mit Medikamenten unter anderem gegen Krebs, HIV und Immunerkrankungen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich auf gut 8,4 Milliarden britische Pfund (9,8 Mrd Euro), das war nominal und auch währungsbereinigt ein Plus von 5 Prozent im Vorjahresvergleich, wie der Konzern am Mittwoch in London mitteilte. Deutliches Wachstum erzielten die Briten dabei auch mit ihren Spezialarzneien und mit Impfstoffen. Die GSK-Aktie notierte zuletzt 2,4 Prozent im Plus.

Bausoftwarespezialist Nemetschek passt Ausblick an Übernahme an - Kursplus

MÜNCHEN - Der Softwarespezialist Nemetschek (Nemetschek SE) hat nach der Übernahme des US-Anbieters HCSS seine Jahresprognose angepasst. So soll der Zukauf zum Umsatzplus währungsbereinigt zusätzlich rund 6 Prozentpunkte beitragen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Organisch - also ohne Zukauf gerechnet - bestätigte der Bausoftwarespezialist das anvisierte Umsatzwachstum mit 14 bis 15 Prozent.

Aufschwung bei IT-Dienstleister Bechtle geht weiter - Prognose erhöht

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle befindet sich nach dem schwierigen Vorjahr weiter in der Erholungsspur. Das MDAX-Unternehmen erhöhte am Dienstag nach einem überraschend guten zweiten Quartal seine Jahresprognose. Beim Umsatz und dem Vorsteuerergebnis schätzt Chef Thomas Olemotz den Anstieg 2026 nun auf 5 bis 10 Prozent statt zuvor 0 bis 5 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Im zweiten Quartal zog der Erlös laut vorläufigen Zahlen um 16 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro an, das Vorsteuerergebnis gar um über ein Fünftel auf rund 80 Millionen Euro. Das ist mehr als von Analysten im Mittel erwartet. Der Aktienkurs sprang nach der Mitteilung um 5,5 Prozent hoch.

ROUNDUP: Hypoport mit steigendem Rohertrag aber sinkendem Gewinn

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) hat im zweiten Quartal bei steigendem Rohertrag operativ weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der Rohertrag stieg um knapp fünf Prozent auf 67 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Montagabend in Berlin mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen leicht um 1,4 Prozent auf 7,3 Millionen Euro. Hier machte sich vor allem das schlechte Abschneiden der Finanzierungsplattform bemerkbar.

ROUNDUP: Teamviewer weiter mit Umsatzrückgang - Aktie reduziert Anfangsverluste

GÖPPINGEN - Der Fernwartungssoftwarespezialist TeamViewer hat auch im zweiten Quartal Umsatz eingebüßt. Mit 182,7 Millionen Euro ging der Erlös im Jahresvergleich um 4,1 Prozent zurück, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt seien es nur 1,4 Prozent Rückgang gewesen, hieß es von den Göppingern. Mit dem Umsatz verfehlte Teamviewer die Erwartung der von Bloomberg befragten Experten. Das Unternehmen sprach von vorübergehenden Wachstumsdämpfern. Es gehe aber alles in die richtige Richtung, sagte Chef Oliver Steil in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Prognose bestätigte er daher. Die Aktie gab zuerst deutlich nach, fing sich dann aber.

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