dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.09.2026 - 15.15 Uhr

Nvidia stockt Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf

SANTA CLARA - Der US-Chipkonzern NVIDIA hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Damit erhöht sich das genehmigte Programm auf insgesamt 235 Milliarden Dollar, wie der für seine KI-Chips bekannte Konzern am Montag mitteilte. Die Rückkäufe sollen bis zum Geschäftsjahr 2028 durchgeführt werden. Die Aktie legte vorbörslich um 1,3 Prozent zu.

Totalenergies bestätigt Mittelfristziele und kauft mehr Aktien zurück

PARIS - Der Energiekonzern TotalEnergies hat seine Mittelfristziele bis 2030 bestätigt und erste Ambitionen bis 2035 vorgelegt. So geht das Unternehmen für die kommenden Jahre von einer weiteren Steigerung bei der Öl - und Gasförderung sowie der Stromerzeugung aus, wie Totalenergies am Montag im Vorfeld seines in New York stattfindenden Investorentages mitteilte. Zudem sollen weitere Milliarden an die Aktionäre zurückfließen.

Neuer Aufsichtsratschef von Hugo Boss tauscht Finanzchef aus

METZINGEN - Der vor einer möglichen Übernahme stehende Modekonzern HUGO BOSS wechselt den Finanzchef. Der bisherige Amtsinhaber Yves Müller verlasse auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen den Vorstand, teilte der SDax (MDAX)-Konzern am Montag in Metzingen mit. Seine Nachfolge für das Finanzressort und die Verantwortung für das operative Geschäft als COO (Chief Operations Officer) übernimmt Ivica Maric zum 1. Oktober. Maric hat auch bisher in der Steuerung des Tagesgeschäfts gearbeitet. Der vor knapp zwei Wochen zum Aufsichtsratschef aufgerückte Michael Murray vom Großaktionär Frasers Group dankte Müller in der Mitteilung und verwies auf die langjährige Erfahrung von Maric.

OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall

SAN FRANCISCO - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle ausgesetzt. Bei dem Vorfall schaffte es ein KI-Modell in einem Test, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte. Die Software habe jedoch eine Lücke in den Netzwerk-Einstellungen gefunden und ausgenutzt, wie OpenAI in einem Blogeintrag berichtete. Das Training solle nun erst wieder aufgenommen werden, wenn man sich sicher sei, dass die Lücke geschlossen ist.

Redcare erhöht dank E-Repept-Boom Umsatzprognose

SEVENDUM - Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) erhöht dank des Booms beim E-Rezept in Deutschland ihre Umsatzprognose. So sollen die Erlöse 2026 nun um 16 bis 18 Prozent steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag im niederländischen Sevendum mit. Das ist jeweils ein Prozentpunkt mehr als zuvor. Die Ergebnisprognose, die eine Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 2,5 bis 3,0 Prozent vorsieht, wurde hingegen bestätigt. Die Aktie kletterte in der Spitze um fast zehn Prozent.

Südzucker mit Ergebnissprung - erhöht Jahresziele

MANNHEIM - Südzucker hat im zweiten Geschäftsquartal operativ deutlich mehr verdient als im Vorjahr und seine Prognose erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den drei Monaten bis Ende August um gut 80 Prozent auf 168 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Mannheim mitteilte. Südzucker begründete dies vorwiegend mit höheren Preisen für Ethanol und gestiegenen Absatzmengen im Geschäftsfeld Spezialitäten.

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