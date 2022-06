dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.06.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: EU-Länder einigen sich auf wichtige Teile des Klimapakets

LUXEMBURG - Die Umsetzung wichtiger Teile des EU-Pakets zum Klimaschutz rückt näher. Nach einer Marathonsitzung einigten sich die EU-Umweltminister in der Nacht zum Mittwoch unter anderem auf eine gemeinsame Position zur Reform des Emissionshandels und zu einem faktischen Verbot von Verbrennungsmotoren in Autos. Verbraucher sollen zudem durch einen milliardenschweren Klimasozialfonds während der Energiewende entlastet werden. "Das ist das größte Klimaschutzpaket, das seit 15 Jahren in Europa geschmiedet wurde", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

ROUNDUP: Hornbach rechnet weiter mit hohen Kosten - Aktie fällt kräftig

BORNHEIM - Der für seine Baumarktkette bekannte Hornbach-Konzern (HORNBACH) rechnet nach einem Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal mit weiteren Belastungen durch steigende Kosten. "Wir beobachten, dass die Einkaufs- und Logistikkosten in den letzten Wochen weiter gestiegen sind und rechnen damit, dass die Inflation auf absehbare Zeit erhöht bleiben wird", sagte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG, am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Bornheim. Zwar sei die Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerprodukten nach wie vor hoch, fügte Erich Harsch, Vorstandschef der Hornbach Baumarkt AG, hinzu. "Wir wissen allerdings nicht, wie sich die anhaltende Inflation und geopolitische Unsicherheit in den kommenden Monaten auf das Konsumentenverhalten auswirken werden."

Kreise: Fresenius prüft Fusion des Klinikgeschäfts mit Wettbewerber

BAD HOMBURG - Der Dax-Konzern (DAX 40) Fresenius SE (Fresenius SECo) lotet offenbar die Fusion seines Klinikgeschäfts mit einem Wettbewerber aus. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, zieht das Bad Homburger Unternehmen derzeit einen Zusammenschluss der Option eines Verkaufs einer Beteiligung an Finanzinvestoren vor.

ROUNDUP: Hennes & Mauritz steigert Gewinn kräftig - Aktie erholt sich

STOCKHOLM - Der Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) (HennesMauritz AB (HM, H&M)) hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 mehr verdient als erwartet. Es gebe zudem erste Anzeichen, dass sich die zuletzt angespannte Situation in der Lieferkette schrittweise bessere, teilte der Konzern am Mittwoch in Stockholm mit. Sorgen bereitet allerdings die hohe Inflation, die dazu führen könnte, dass die Verbraucher weniger für Kleidung ausgeben. In den drei Monaten bis Ende Mai zog der Vorsteuergewinn um ein Drittel auf 4,8 Milliarden schwedische Kronen (rund 450 Mio Euro) an. Damit übertraf der Inditex-Konkurrent (Inditex) die Erwartungen der Experten deutlich.

Mehr als Playstation: Sony will mit neuer Marke PC-Gamer ansprechen

TOKIO - Sony will in einem Strategiewechsel über die Playstation hinaus künftig mehr Geschäft mit PC-Gamern machen. Unter der neuen Marke Inzone stellte der japanische Konzern dafür am Dienstag eine Modellpalette aus drei Kopfhörern und zwei Monitoren vor. "Der Gaming-Markt ist sehr interessant für uns", sagte der Chef der Elektronik-Sparte, Kazuo Kii, der Deutschen Presse-Agentur. Sony betritt einen Markt, der bereits zwischen vielen etablieren Anbietern aufgeteilt ist. Deshalb gebe man sich zwei bis drei Jahre, um "in einer guten Position zu sein", sagte Kii.

Mercedes baut neue E-Autos in Deutschland - Werk Rastatt bleibt

STUTTGART - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat sich mit Arbeitnehmervertretern auf einen Plan zur Umstellung auf E-Autos geeinigt. Wie das Unternehmen am Mittwoch nach wochenlangen Verhandlungen mitteilte, bleibt das Werk im badischen Rastatt ein Kompetenzzentrum für Kompaktfahrzeuge. Bisher laufen dort unter anderem die A- und B-Klasse vom Band. Die Fabriken in Rastatt und im ungarischen Kecskemét werden vom übernächsten Jahr an Modelle auf Basis einer neuen Elektroplattform bauen. Bei kleineren Autos werde es künftig nur noch vier statt bisher sieben Karosserievarianten geben.

Post-Konkurrent Fedex rechnet mit weiter steigender Profitabilität

MEMPHIS - Der Deutsche-Post-Konkurrent (Deutsche Post) FedEx peilt in den kommenden drei Jahren eine weiter anziehende Marge an. Dabei soll das operative Ergebnis durch die Konzentration auf lukrative Kunden und Effizienzsteigerungen stärker zulegen als der Umsatz. So soll der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021/22 um 3 bis 4,5 Milliarden Dollar steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch vor einem Investorentag mitteilte. Im Ende Mai ausgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 hatte der operative Gewinn bei knapp sieben Milliarden Euro gelegen.

^

Weitere Meldungen

-Zulieferer Schaeffler: Verbrenner haben 2030 nur noch Fünftel-Anteil

-MAN baut 100 Millionen Euro teures Batteriewerk für E-Lkw in Nürnberg

-Gasflaschen können bersten: VW ruft 21 000 Touran zurück

-Audi legt Grundstein für E-Auto-Werk in China

-Steinmeier: Brauchen auch künftig starke öffentlich-rechtliche Sender

-Easyjet und Verdi einigen sich auf Tarifvertrag für Flugzeugcrews

-Mehr E-Auto-Ladesäulen: Wissing sieht Schlüsselrolle für Kommunen

-Finanzminister weist Kritik an E-Fuels bei Verbrennern zurück

-ROUNDUP 2: Software-Update beeinträchtigt Flugsicherung stundenlang

-Deutsche Bahn tritt Airline-Bündnis der Lufthansa bei

-Bayer eröffnet Krebsforschungszentrum in den USA

-Bankenpräsident Sewing: Branche hat Gefahr von 'Greenwashing' erkannt

-US-Regierung unterstützt Modernisierung der türkischen F-16-Flotte

-Autoindustrie kritisiert EU-Ministerbeschluss zu Verbrennerautos

-CSU nennt Entscheidung zu Verbrenner 'fatalen Fehler'

-Pilotenstreik bei skandinavischer SAS zunächst aufgeschoben

-Umfrage: Viele Menschen wollen Ausgaben für Lebensmittel einschränken

-Sägenhersteller Stihl baut neues Werk in Rumänien auf

-Rolls-Royce übernimmt Mehrheit an Wismarer Elektrolyse-Spezialisten

-Insolvenzverwalter erteilt Bund Zuschlag für Warnemünder Werft

-Barmer bringt Gesundheitskarte auf das Smartphone

-Umfrage: Zuverlässiges Internet wichtiger als schnelles Internet

-Studie: Deutsche und Franzosen wollen E-Autos mit hoher Reichweite

-Campingplatzbetreiber erwarten Rückkehr auf Vor-Corona-Niveau

-Frankfurter Flughafen erwartet Hunderte Aushilfen - aber nicht mehr im Sommer

-Philippinen: Nachrichtenportal von Nobelpreisträgerin droht das Aus

-ROUNDUP/Ostbeauftragter: Werden viel Geld in Schwedt investieren müssen

-ROUNDUP 2: Wohin mit dem kaputten Toaster? In den Supermarkt!

-Verspätungen am BER wegen Software-Update bei Flugsicherung

-Verdi ruft Technikverantwortliche am Airport zum Warnstreik auf

-Umweltministerin: Neuwagen-Beschluss treibt Klimaschutz voran

-Bahnchef: 'Ich leide wie ein Hund'

-IG Metall: Transformation in Ostdeutschland nicht vernachlässigen

-Modeunternehmen Mytheresa errichtet Logistikzentrum in Schkeuditz

-Arbeiter an dänischer Fehmarnbelt-Tunnel-Seite im Ausstand

-Saarland will Gespräche mit Frankreich über Wasserstoff-Pipelines

-ROUNDUP: Einsatz ausländischer Hilfskräfte an Flughäfen soll leichter werden°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha