dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.07.2024 - 15.15 Uhr

DARMSTADT - Die Geschäfte in den Bereichen Gesundheitswesen und Elektronik stimmen den Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA (Merck) optimistischer für das laufende Jahr. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf Jahressicht 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro erreichen, wie das im DAX notierte Unternehmen am Freitagabend in Darmstadt mitteilte. Bislang hatte die Führung des Dax-Konzerns an beiden Enden der Spanne jeweils 100 Millionen Euro weniger auf dem Zettel. 2023 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ebitda noch 5,9 Milliarden Euro betragen. Die neuen Zahlen überzeugten sowohl Analysten als auch Anleger.

Philips verbucht wieder steigendes Neugeschäft - Kurssprung

AMSTERDAM - Der Medizintechnikkonzern Philips hat im zweiten Quartal trotz des schwierigen Marktumfeldes mehr Neugeschäft eingeworben. Es ist der erste Anstieg des Auftragseingangs seit acht Quartalen für das niederländische Unternehmen, das in den vergangenen Jahren vor allem mit milliardenschweren Klagen wegen fehlerhafter Beatmungsgeräte für die Schlaftherapie zu kämpfen hatte. Der Auftragseingang stieg in den Monaten April bis Juni im Jahresvergleich um neun Prozent - allerdings auf vergleichbarer Basis, sprich währungs- und portoliobereinigt. Der Umsatz stagnierte bei 4,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Vergleichbar legte er um zwei Prozent zu.

ROUNDUP/Thyssenkrupp Nucera: Wasserstoffgeschäft stockt immer mehr

DORTMUND - Der Wachstumskurs des Elektrolysespezialisten thyssenkrupp nucera gerät immer stärker ins Stocken. So halten sich Kunden mit Investitionen beim Thema "grüner Wasserstoff" zunehmend zurück, auch weil weiterhin die Bedingungen zu Regulierung und Förderung unklar sind. Das zum Industriekonzern Thyssenkrupp (thyssenkrupp nucera) gehörende Unternehmen strich daher am Freitagabend nach Börsenschluss die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Wasserstoffgeschäft für das kommende Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September).

McDonald's mit erstem Umsatzrückgang seit Jahren - Gewinnrückgang

CHICAGO - Der US-Fastfood-Konzern McDonald's (McDonalds) hat im zweiten Quartal angesichts knapper Verbraucherbudgets zum ersten Mal seit fast vier Jahren einen Umsatzrückgang erlitten. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresquartal leicht von 6,50 auf 6,49 Milliarden US-Dollar (6,0 Mrd Euro), wie das US-Unternehmen am Montag in Chicago mitteilte. Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen der Analysten, die ein leichtes Wachstum erwartet hatten.

ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus macht dank Destaco-Zukauf mehr Umsatz

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus (Stabilus SE) hat im dritten Quartal nur dank des Zukaufs des US-Industriedienstleiters Destaco mehr Umsatz erzielt. Der Erlös kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 14,4 Prozent auf 350,7 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Montag in Koblenz mitteilte. Ohne die Übernahme und bereinigt um Währungseffekte wären die Umsätze um 2,5 Prozent geschrumpft. Erst jüngst hatte das Unternehmen seine Jahresziele wegen der schwachen Branchenlage zurechtgestutzt, die nun bestätigt wurden. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.

BASF: 14 Menschen bei Explosion und Brand leicht verletzt

LUDWIGSHAFEN - Bei einer Explosion mit Folgebrand im Stammwerk des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen sind dem Unternehmen zufolge 14 Mitarbeitende leicht verletzt worden. Sie befänden sich vorsorglich in der Werksambulanz, teilte eine Firmensprecherin in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Der Brand sei von der Werkfeuerwehr inzwischen gelöscht worden. Der Aktienkurs war am Montag weiter unter Druck geraten und als DAX-Schlusslicht auf den tiefsten Stand seit Ende November gesunken.

Höhere Erfolgsprovisionen: Finanzdienstleister MLP wird optimistischer für 2024

WIESLOCH - Das Wachstum des betreuten Vermögens sowie ein Anstieg der Erfolgsprovisionen haben den Finanzdienstleister MLP (MLP SE) im zweiten Quartal angetrieben. Im Gesamtjahr dürfte daher die obere Hälfte der erwarteten Spanne des Gewinns vor Zinsen und Steuern von 75 bis 85 Millionen Euro erreicht werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im zweiten Quartal erreichte das operative Ergebnis auf Basis vorläufiger Resultate mit 12 Millionen Euro deutlich mehr als das Doppelte des Vorjahreszeitraums. Vor einem Jahr hatte aber auch ein Effekt aus der Verschmelzung von Gesellschaften im Industriemaklersegment mit 2,8 Millionen Euro belastet. Die im Nebenwerte-Index SDAX notierten MLP-Aktien legten am Nachmittag auf die Nachrichten hin um 3,2 Prozent zu.

