dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Heidelberg Materials steigert operativen Gewinn - Aktie fällt dennoch

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat im zweiten Jahresviertel operativ mehr verdient. "Vor allem die starke Entwicklung in Nordamerika hat dazu beigetragen, dass wir unser Ergebnis und unsere Marge im zweiten Quartal trotz weiterhin leicht rückläufiger Absatzzahlen erneut steigern konnten", sagte Unternehmenschef Dominik von Achten am Dienstag bei Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal. Für das zweite Halbjahr zeigte er sich zuversichtlich und bestätigte die Jahresziele. An der Börse kam es trotzdem zu Kursverlusten.

ROUNDUP/Träge Konjunktur: Chemiekonzern Covestro senkt Gewinnprognose

LEVERKUSEN - Der Kunststoffkonzern Covestro blickt in einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld vorsichtiger auf das Gesamtjahr. So fehlt der Weltwirtschaft weiterhin der Schwung und die für Covestro wichtige Autoindustrie zeigte zuletzt Schwächen. Zu den laufenden Übernahmegesprächen mit dem Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sagte Covestro-Chef Markus Steilemann am Dienstag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX, "ich kann so viel sagen, dass die jetzige Phase konstruktiv verläuft." Näher wolle er sich aber nicht äußern.

Konsumgüterkonzern Procter & Gamble enttäuscht beim Umsatz

CINCINNATI - Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (ProcterGamble) hat zum Abschluss des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende Juni) einen nahezu stagnierenden Umsatz verzeichnet. Er betrug im vierten Quartal 20,5 Milliarden US-Dollar (rund 18,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mitteilte. Dabei belasteten negative Währungseffekte. Das organische Wachstum, bei dem Wechselkurseffekte sowie Portfolioveränderungen herausgerechnet sind, lag bei zwei Prozent. Analysten hatten sich hier deutlich mehr erhofft. Die enttäuschenden Umsätze ließen die Aktie im vorbörslichen US-Handel um fast drei Prozent sinken.

Keytruda läuft: Merck & Co schlägt Erwartungen - Umsatzausblick optimistischer

RAHWAY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co (Merck) rechnet wegen anhaltend guter Geschäfte mit seinem Krebsmedikament Keytruda für 2023 in der Tendenz mit mehr Umsatz als bislang. Der Gesamterlös dürfte auf 63,4 bis 64,4 Milliarden US-Dollar (bis zu 59,4 Mrd Euro) steigen, nach 60,1 Milliarden im Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bislang hatten die Manager für dieses Jahr 63,1 bis 64,3 Milliarden Dollar auf dem Zettel.

Pfizer erhöht erneut Prognose - Aktie vorbörslich im Plus

NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Pfizer hat nach einem besser als erwartet ausgefallenem zweiten Quartal erneut die Prognose erhöht. 2024 rechnet der Konzern jetzt mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,45 und 2,65 US-Dollar. Damit liegt die neue Spanne 30 Cent über der alten. Auch beim Umsatz blickt Pfizer jetzt optimistischer auf das laufende Jahr. Hier werden 59,5 bis 62,5 Milliarden Dollar angepeilt, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Damit wurde sowohl das obere als auch das untere Ende der Spanne um eine Milliarde erhöht. Die neuen Ziele liegen zudem über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Pfizer hatte bereits im Frühjahr das Gewinnziel angehoben. Die in den vergangenen Wochen gut gelaufene Aktie legte vorbörslich deutlich zu.

ROUNDUP: BP kündigt weiteren milliardenschweren Aktienrückkauf an - Aktie stark

LONDON - Der britische Ölkonzern BP will auch im zweiten Halbjahr eigene Aktien im Milliardenwert zurückkaufen. In den ersten sechs Monaten des Jahres seien Papiere des Konzerns für 3,5 Milliarden US-Dollar erworben worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Bis Ende des Jahres sollen nun erneut eigene Scheine im gleichen Volumen zurückgekauft werden. Seinen Aktionären will BP zudem eine Quartalsdividende von 8 Cent je Aktie zahlen, was ein Zehntel mehr ist als noch im Vorjahr. Aktionäre freute das.

ROUNDUP: Redcare Pharmacy steigert operativen Gewinn deutlich - Kurssprung

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) hat im abgeschlossenen Quartal einen Sprung beim operativen Gewinn hingelegt. Die Geschäfte profitieren von der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland. Redcare punktete aber auch bei den rezeptfreien Medikamenten. Bereinigt um Sondereffekte und vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verdiente der DocMorris -Konkurrent (DocMorris) mit 15 Millionen Euro fast 14 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag im niederländischen Sevenum mitteilte. Das war mehr, als Analysten im Durchschnitt berechnet hatten.

Stahlkonzern Salzgitter senkt Prognose erneut

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter hat wegen der anhaltend schwächelnden Wirtschaft seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. So würden sich lange geplante Infrastrukturprojekte verzögern, teilte das Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit. Hinzu kämen die anhaltend sehr hohen Energiekosten für Beschaffung und Netznutzung sowie verhältnismäßig hohe Importe. Eine Trendumkehr nach dem Sommer sei derzeit ungewiss. Der Aktienkurs geriet auf die Nachrichten hin unter Druck.

ROUNDUP: Amerika-Geschäft treibt Ergebnis des Schmierstoffhersteller Fuchs an

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) hat im ersten Halbjahr trotz eines leichten Erlösrückgangs mehr verdient. Dazu hätten alle drei Weltregionen beigetragen, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Dienstag. Das Umfeld bleibe weiterhin schwierig. Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen und der Entwicklung der Rohstoffpreise im Speziellen bestünden weiterhin. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich der Fuchs-Chef dennoch zuversichtlich und bestätigte die Jahresziele. Die Aktie legte deutlich zu.

^

Weitere Meldungen

-SAP baut Vorstand erneut um - Vertriebschef und Marketingchefin gehen

-Intersport-Chef: Expansionsstrategie geht auf

-Alkoholfreies Bier weiter im Trend

-Studie: Terminals und Schiffe bei Investoren begehrt

-Augenmedikament Vabysmo von Roche erhält EU-Zulassung in weiterer Indikation

-Novartis erhält für Scemblix-Behandlung von FDA den 'Priority-Review'-Status

-Diageo kämpft mit Problemen in Lateinamerika und Karibik

-Intesa Sanpolo erhöht Gewinnziel - Aktie nähert sich Mehrjahreshoch

-Strompreisrückgang belastet Encavis im ersten Halbjahr

-IBM: Datenlecks teurer - Deutsche Firmen beheben schnell

-Bastei Lübbe kauft Hamburger Verlag Hörcompany

-Bericht: Wechsel von Groß nach Dortmund fix

-'Spiegel' kooperiert mit KI-Suchmaschine Perplexity AI

-Einwegbecher: Festival Tomorrowland droht Millionenstrafe

-Alkoholfreies Bier weiter im Trend

-ROUNDUP 2: Greenpeace-Protest gegen Erdgasförderung

-Analyse sieht große regionale Unterschiede bei Strompreisen

-Bella Hadid über umstrittene Adidas-Kampagne: 'Bin bestürzt'

-DJV-Appell an Verleger: Wieder mehr in Redaktionen investieren°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha