dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.01.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Thyssenkrupp 'unter Wasser ' - Aktionäre schimpfen über Führungschaos

BOCHUM - thyssenkrupp-Chefin Martina Merz hat Beschäftigte und Aktionäre des kriselnden Stahl- und Industriekonzerns auf einen harten und mehrjährigen Sanierungskurs eingestimmt. Im Stahlbereich sei eine "harte Restrukturierung" nötig, sagte Merz am Freitag bei der Hauptversammlung in Bochum. "Das wird nicht ohne Arbeitsplatzabbau gehen." Konzernweit will Thyssenkrupp 6000 Stellen streichen. Für 2300 Jobs gibt es bereits Vereinbarungen mit den Arbeitnehmervertretern, wie Personalvorstand Oliver Burkhard sagte. Bis der Konzernumbau zu besseren Geschäftszahlen führe, werde es "zwei bis drei Jahre" dauern, sagte Merz. Zunächst würden die Zahlen wegen der Sanierungskosten wohl noch schlechter.

ROUNDUP 2: Friedenspflicht über den Wolken - Keine neuen Streiks bei Lufthansa

FRANKFURT - Ein bisschen Frieden bei der Lufthansa: Die Passagiere der Fluggesellschaft müssen in den kommenden Monaten keine neuen Streiks der Kabinengewerkschaft Ufo mehr fürchten. Das Unternehmen hat mit den Flugbegleitern ein komplexes Verfahren verabredet, mit dem man die zahlreichen ungelösten Konflikte beilegen will. Zentrales Element ist eine umfassende Schlichtung, die mit einer Friedenspflicht bis zum Ende des Verfahrens verbunden ist, wie beide Seiten am Freitag in Frankfurt erklärten.

ROUNDUP: US-Umweltbehörde stützt Bayer weiter im Glyphosat-Konflikt

WASHINGTON - Die US-Umweltbehörde EPA hält das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat im Gegensatz zu einigen Gerichtsurteilen weiterhin nicht für krebserregend. Die Behörde teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, eine neue Überprüfung abgeschlossen zu haben und das Pestizid bei vorschriftsgemäßem Gebrauch nicht als Gesundheitsrisiko für Menschen einzustufen. Die Bayer-Aktien gewannen am Freitag mehr als ein Prozent hinzu.

ROUNDUP: Gewinn von US-Ölriese Exxon sinkt weiter

IRVING - Der größte US-Ölkonzern ExxonMobil hat zum Jahresende weitere Abstriche machen müssen. Im vierten Quartal fiel der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut fünf Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar (5,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag im texanischen Irving mitteilte. Die Erlöse sanken um deutliche sieben Prozent auf 67,2 Milliarden Dollar. Die Ölproduktion lag kaum verändert bei 4,0 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag.

Chevron mit hohem Quartalsverlust - Milliardenabschreibung belastet

SAN RAMON - Der zweitgrößte US-Ölmulti Chevron ist wegen einer enormen Abschreibung aufgrund des Gaspreisverfalls tief in die roten Zahlen geraten. Im vierten Quartal 2019 fiel ein Verlust von 6,6 Milliarden Dollar (6,0 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Freitag im kalifornischen San Ramon mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Chevron noch 3,7 Milliarden Dollar verdient.

ROUNDUP 2: Amazon glänzt im Weihnachtsquartal - 'Prime'-Service boomt

SEATTLE - Ein starkes Weihnachtsgeschäft und florierende Cloud-Dienste haben Amazon einen glänzenden Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal 2019 kletterte der Gewinn im Jahresvergleich um rund acht Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar (3,0 Mrd Euro). Die Erlöse wuchsen um 21 Prozent auf 87,4 Milliarden Dollar. Die Zahlen überraschten die Analysten, die mit mehr Druck durch massive Investitionen in die Logistik gerechnet hatten. Die Aktie setzte zum Höhenflug an.

ROUNDUP: VW-Tochter Traton bietet Milliarden für US-Lkw-Hersteller Navistar

MÜNCHEN/LISLE - Die Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Lkw- und Bustochter TRATON will ihre Position auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt mit einer Milliardenübernahme deutlich ausbauen. Die börsennotierte Sparte für schwere Nutzfahrzeuge will dazu die restlichen Anteile am US-Truckhersteller Navistar übernehmen und legt dafür 2,9 Milliarden US-Dollar (2,6 Mrd Euro) auf den Tisch, wie Volkswagen am späten Donnerstagabend mitteilte. Mit dem Deal könnte VW (Volkswagen (VW) vz) in den USA Boden gut machen zum Weltmarktführer Daimler. Traton besitzt bereits 16,8 Prozent an Navistar.

RIB Software hebt Umsatz- und Gewinnprognose in Erwartung eines Großauftrags

STUTTGART - Der Bausoftwarehersteller RIB Software (RIB Software SE) hat infolge einer besser erwarteten Auftragslage seine Ziele für Umsatz und Ergebnis in diesem Jahr nach oben geschraubt. Der Umsatz dürfte nun 270 bis 310 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit. Vorher hatte RIB 260 bis 300 Millionen in Aussicht gestellt.

ROUNDUP: IBM-Chefin Rometty tritt zurück - Cloud-Experte wird Nachfolger

ARMONK - Das IT-Urgestein IBM will sich mit einem neuen Chef noch stärker auf das Cloud-Geschäft fokussieren. Ginny Rometty, die IBM seit 2012 durch einen tiefgreifenden Umbau führte, gibt den Posten Anfang April auf. Ihr Nachfolger wird Arvind Krishna, der bislang den Cloud-Bereich verantwortete. IBM liegt im boomenden Cloud-Geschäft nach wie vor hinter Rivalen wie Amazon, Microsoft und Google (Alphabet C (ex Google)) zurück.

US-Baumaschinenkonzern Caterpillar rechnet wegen Flaute mit Gewinnrückgang

DEERFIELD - Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar erwartet wegen der Flaute der Weltwirtschaft im laufenden Jahr deutlich weniger Gewinn. "Wir rechnen damit, dass die weltweite wirtschaftliche Unsicherheit weiter unsere Verkäufe 2020 belastet und dass die Händler ihre Bestände weiter reduzieren", sagte Konzernchef Jim Umpleby am Freitag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois). Der Gewinn je Aktie soll daher 2020 nur zwischen 8,50 und 10 US-Dollar liegen, im Vorjahr hatte er 10,74 Dollar erreicht. Analysten hatten im Schnitt für das gerade begonnene Jahr 10,55 Dollar auf dem Zettel.

Lichtkonzern Signify spürt Gegenwind - Beleuchtungsgeschäft bleibt schwierig

EINDHOVEN - Die anhaltende Schwäche im klassischen Beleuchtungsgeschäft hat den Lichtkonzern Signify (Signify (ehemals Philips Lighting)) auch im Schlussquartal belastet. Weil es aber im LED-Geschäft dank eines Zukaufs besser lief, stiegen die Umsätze im letzten Jahresviertel konzernweit um 1,4 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Freitag im niederländischen Eindhoven mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - also um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte bereinigt - wären die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 4,2 Prozent zurückgegangen.

Visa verbucht starke Geschäftszuwächse im Weihnachtsquartal

SAN FRANCISCO - Der Kreditkarten-Riese Visa hat Gewinn und Erlöse dank großer Ausgabefreude von Kunden im Weihnachtsquartal erheblich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf 3,3 Milliarden Dollar (3,0 Mrd Euro), wie der US-Finanzkonzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mitteilte.

^

Weitere Meldungen

-Wegen trüben Aussichten: Kohlefaserspezialist SGL will weniger Geld investieren

-Gespräche über Abfindungen bei Daimler ab April

-Britische Wellness-Gruppe übernimmt Meridian Spa & Fitness

-Medien: Borussia Dortmund vor Verpflichtung von Can

-VIRUS: Finnair streicht alle Flüge nach China

-ROUNDUP: Bayer kann auf Zulassung des Krebs-Mittels Darolutamid in der EU hoffen

-Kriselnder Autobauer Aston Martin mit Finanzspritze von Formel-1-Milliardär

-IPO: US-Konsumgüterkonzern Reynolds erlöst über eine Milliarde Dollar

-BBVA verdient mehr als erwartet - Geschäft in Mexiko stark

-Volkswagen fährt Berichterstattung zu Absatzzahlen herunter

-Chemiekonzern Lanxess wurde gehackt

-Französischer Mobilfunk-Provider lässt 5G-Netz von Europäern ausbauen

-ROUNDUP/BVB vor nächstem Transfercoup: Laut Medien baldige Einigung mit Can

-Führungswechsel bei HeidelbergCement

-ROUNDUP: Wirtschaftsminister hält Tesla-Fabrik noch nicht für ganz sicher

-Strategie von Colgate-Palmolive trägt trotz Gewinnrückgang erste Früchte

-Chipspezialist SK Hynix mit Verlust im Schlussquartal 2019

-ROUNDUP 2: Milliardengrab: E-Zigarettenfirma Juul belastet Marlboro -Konzern

-US-Biotechkonzern Amgen enttäuscht mit Prognose°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis