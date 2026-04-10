dpa-AFX Überblick: VERMISCHTES vom 10.04.2026 - 6.15 Uhr

Anwälte von Sean "Diddy" Combs wollen Urteil aufheben lassen

New York - Nach der Verurteilung des US-Rappers Sean Combs dringt seine Verteidigung nun auf eine Aufhebung des Urteils. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierte seine Anwältin, Combs sei zu Unrecht verurteilt worden und habe zudem eine unüblich hohe Strafe bekommen. Der Richter nannte den Fall "außergewöhnlich schwierig". Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus. Combs war wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten festgenommen und im Oktober 2025 im Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden.

Zweitwärmster März in Europa seit Messbeginn

Bonn - Der vergangene Monat war der zweitwärmste März in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zudem registrierte der EU-Klimawandeldienst Copernicus die zweithöchste globale Temperatur an der Meeresoberfläche für diesen Monat. Weltweit war es der viertwärmste März seit Messbeginn. Besonders deutlich zeigte sich die Erwärmung in Europa, wo die Durchschnittstemperatur mit 5,88 Grad Celsius deutlich - um 2,27 Grad - über dem Referenzwert der Jahre 1991 bis 2020 lag. Während weite Teile des Kontinents trockener als im Durchschnitt waren, kam es in Regionen wie dem Mittelmeerraum und Skandinavien durch starke Regenfälle teils zu Überschwemmungen.

Komet am nächtlichen Morgenhimmel zu sehen

Leipzig - In den frühen Morgenstunden lässt sich bei klarer Sicht derzeit deutschlandweit ein Komet beobachten. Schon ein herkömmliches Fernglas reiche dazu aus, sagte Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde. "Man findet den Kometen aber nicht einfach so, man braucht eine Sternenkarte", betont Pilz. Mittlerweile könne man solche Kometen auch über Apps finden, wenn man ihre genaue Bezeichnung kenne. Auf der Website der Sternfreunde sind die Koordinaten zu finden, die mit zu vernachlässigbaren Abweichungen deutschlandweit gelten.

Großeinsatz an Bankfiliale: Mann festgenommen

Rommerskirchen - Ein 42-jähriger, vermutlich bewaffneter Mann hat mit dem Betreten einer Sparkassenfiliale in Rommerskirchen bei Neuss einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach etwa zwei Stunden habe der Mann sich widerstandslos festnehmen lassen, sagte eine Polizeisprecherin. Seine mutmaßliche Schusswaffe sei sichergestellt worden und werde nun untersucht. Spezialkräfte hatten die Filiale umstellt, ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Es handelte sich aber nicht um eine Geiselnahme. Der Mann war allein in der Filiale, sein Motiv ist unklar. Es werde auch geprüft, ob er psychisch verwirrt sei.

Mann soll Partnerin in den Main gestoßen haben - U-Haft

Frankfurt - Nach einem Angriff auf seine 18 Jahre alte Lebensgefährtin am Mainufer in Frankfurt befindet sich ein 34-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Gegen den Mann bestehe der Verdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er soll die junge Frau bei einem Spaziergang nach einem Streit in den Main gestoßen haben. Der Mann soll auch gewusst haben, dass seine Partnerin nicht schwimmen kann. Durch laute Hilfeschreie habe die Frau die Aufmerksamkeit von Passanten und einer Polizeistreife auf sich gezogen, die sie noch rechtzeitig aus dem Fluss retten konnten.

US-Frau geht über Bord vor Bahamas: Ehemann festgenommen

Nassau - Ein US-Bürger ist auf den Bahamas festgenommen worden, nachdem seine Frau von einem Boot gefallen war und seit Samstag vermisst wird. Der 59-Jährige werde im Rahmen der Ermittlungen verhört, teilte die Polizei auf den Bahamas mit. Sie identifizierte den festgenommenen Mann zwar nicht namentlich. Unter Berufung auf die Behörden berichteten Medien aber, dass es sich um den Ehemann handele. In einer Erklärung seines Anwalts hieß es, der Mann kooperiere mit den zuständigen Behörden bei den Ermittlungen und weise jegliches Fehlverhalten zurück./dr/DP/zb