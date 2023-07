dpa-AFX Überblick: VERMISCHTES vom 31.07.2023 - 06.15 Uhr

Riskantes Manöver in Nordsee: Brennender Frachter weggeschleppt

Terschelling - Bergungsspezialisten vor der niederländischen Küste haben in der Nacht den Transport des brennenden Frachtschiffes zu einem neuen, weniger gefährlichen Liegeplatz fortgesetzt. Am Montag sollte das rund 200 Meter lange Schiff dort ankommen, rund 16 Kilometer vor der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog. Seit Sonntagabend hatten zwei Schlepper die "Fremantle Highway" in Richtung Osten weggeschleppt, teilte die zuständige Wasserbehörde in Den Haag mit. Bisher lag der Frachter vor der Insel Terschelling.

Großer Stromausfall auf Kanaren-Insel La Gomera

San Sebastián de la Gomera - Ein Stromausfall hat am Sonntag weite Teile der vor allem bei Touristen aus Deutschland sehr beliebten Kanaren-Insel La Gomera zum Erliegen gebracht. Der Ausfall ereignete sich um drei Uhr morgens und hielt gegen 18.00 Uhr Ortszeit (19.00 MESZ) an, wie der Inselrat mitteilte. Nach den vorliegenden Erkenntnissen seien alle etwa 22 000 Bewohner der zu Spanien gehörenden Atlantik-Insel betroffen. Der Betrieb des Flughafens, des Krankenhauses und des Hafens von La Gomera sei dank Generatoren aber aufrechterhalten worden, hieß es. Grund des Ausfalls sei ein Brand im Wärmekraftwerk El Palmar nahe der Hauptstadt San Sebastián de la Gomera gewesen.

Erfolgserlebnis für Spaniens umstrittenen Altkönig: Regatta-Sieg

Palma - Der seit drei Jahren in Abu Dhabi im Exil lebende und daheim in Spanien viel gescholtene Altkönig Juan Carlos hat ein Erfolgserlebnis verbuchen können: Der 85 Jahre alte frühere Monarch gewann am Sonntag in Sanxenxo im spanischen Nordwesten eine Segel-Regatta. Das Boot "Bribón" mit Juan Carlos als Skipper habe den ersten Platz ergattert, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press und andere Medien unter Berufung auf die Organisatoren. Juan Carlos war am Mittwoch im Privatjet in Spanien eingetroffen. Es ist erst sein dritter Heimatbesuch seit dem Umzug nach Abu Dhabi im Sommer 2020.

Zwei Mal großer Vollmond am Nachthimmel im August

Heppenheim - Gleich zwei Mal können Schaulustige im August einen besonders großen Vollmond am Abend- oder Nachthimmel sehen. Der Grund: Der Trabant wird an diesem Dienstag und am 31. August seine größte Erdnähe bei seiner nicht kreisrunden Umlaufbahn um unseren Heimatplaneten erreichen. Beide Vollmonde werden nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde fast gleich groß erscheinen, wenn das Wetter mitspielt. Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten, der zweite davon wird in den USA als "Blue Moon" bezeichnet.

Vier Frankfurter Wolkenkratzer haben eine eigene Postleitzahl

Frankfurt/Main - Was haben vier Wolkenkratzer in Frankfurt/Main, eine Forschungsstation auf der Zugspitze und die "Bräutigamseiche" in Schleswig-Holstein gemeinsam? Ihnen ist jeweils eine fünfstellige Zahl zugeordnet - als eigene Postleitzahl. In Frankfurt handelt es sich um den Messeturm (60308), den Omniturm (60312), den Opernturm (60306) und den Taunusturm (60310), teilte die Stadt kürzlich mit. Das fünfte Gebäude in Deutschland mit einer eigenen Postleitzahl ist demnach das Schneefernerhaus auf der Zugspitze (82475) - eine Umweltforschungsstation. Mit der Bräutigamseiche im Dodauer Forst in Eutin ist den Angaben zufolge sogar ein einzelner Baum unter einer Postleitzahl erreichbar. Wer an "Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin" schreibt, dessen Brief wird von der Post im Astloch deponiert.

Laiendarsteller retten Bühnenversion von Haneke-Film in Salzburg

Salzburg - Michael Hanekes preisgekrönter Film "Liebe" ist bei den Salzburger Festspielen als Theaterstück aufgeführt worden und hat trotz holpriger Umsetzung beeindruckt. In der Bühnenfassung des Kammerspiels um Partnerschaft, Alter, Krankheit und Sterbehilfe zeigte sich das Publikum am Sonntag vor allem von den Laiendarstellern berührt, die ihre sehr persönlichen Erfahrungen mit diesen Themen schilderten. Ab Oktober ist das Stück in den Münchner Kammerspielen zu sehen./n1/DP/zb