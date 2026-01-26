DPAbhushan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DPAbhushan präsentierte am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 32,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,60 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,84 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,22 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at