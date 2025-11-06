DPAbhushan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DPAbhushan lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,57 INR gegenüber 11,21 INR im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 9,68 Milliarden INR, gegenüber 10,05 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at