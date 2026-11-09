DPAbhushan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DPAbhushan präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 17,41 INR gegenüber 22,57 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DPAbhushan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,60 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 9,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at