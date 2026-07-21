DPAbhushan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DPAbhushan lud am 20.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 28,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DPAbhushan im vergangenen Quartal 8,52 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DPAbhushan 5,40 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at